Sağlık çalışanı olan Elvin G., özetimle bakınız ne diyor:
“Yönetimi BURULAŞ’ta olan ve Nilüfer istikametine çalışan bir metroda denk geldim. Covid -19 hastalığıyla alakalı olarak sosyal mesafeyi koruma uygulamalarından birisi olan ‘karşılıklı oturmama’ uyarısının koltuklara çapraz olarak değil de karşılıklı olarak uygulanmış olduğunu gördüm. Güler misin ağlar mısın?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SOKAK IŞIL IŞIL OLDU
Abonelerimizden olan Makine Mühendisi Erman Becerikli ve Yüksek Makine / Endüstri Mühendisi Serkan Özgiray sokak sakinleri adına diyor ki: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Kıymet Sokak, ışıl ışıl oldu. Bizlere ses oldunuz. Bizleri davamızda yalnız bırakmadınız. Artık geceleri korkmuyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.” Gözünüz aydın, hayırlı olsun diyelim.
Güler misin ağlar mısın?
Sağlık çalışanı olan Elvin G., özetimle bakınız ne diyor:
“Yönetimi BURULAŞ’ta olan ve Nilüfer istikametine çalışan bir metroda denk geldim. Covid -19 hastalığıyla alakalı olarak sosyal mesafeyi koruma uygulamalarından birisi olan ‘karşılıklı oturmama’ uyarısının koltuklara çapraz olarak değil de karşılıklı olarak uygulanmış olduğunu gördüm. Güler misin ağlar mısın?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SOKAK IŞIL IŞIL OLDU
Abonelerimizden olan Makine Mühendisi Erman Becerikli ve Yüksek Makine / Endüstri Mühendisi Serkan Özgiray sokak sakinleri adına diyor ki: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Kıymet Sokak, ışıl ışıl oldu. Bizlere ses oldunuz. Bizleri davamızda yalnız bırakmadınız. Artık geceleri korkmuyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.” Gözünüz aydın, hayırlı olsun diyelim.