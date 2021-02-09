 Gözün aydın Nasreddin Hoca

Sözüm meclisten dışarı! Tahtalı Barajı’nı da piknik alanlarımız gibi çöplüğe dönüştürme sevdasında olan insanlar!

Kim öğretecek ki sizlere ‘sizin de bu gezegende yaşadığınızı. Bu gezegen sayesinde nefes alıp susuzluğunuzu giderdiğinizi ve karınlarınızı doyurduğunuzu!’ Verdiğiniz ziyanların “belki yarın belki yarından da yakın” zaman zarfında muhakkak sizi de bulup verdiğiniz ziyanların hıncını alacağını hiç düşünmez misiniz? Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi yetkilileri lütfen bu işe bir önlem alın. Yoksa çok geç olacak…

Neden işin başında eğim verilmiyor?

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Makine Ressamı Deniz Ordulu, özetimle: “Sık sık metroyu kullanan biri olarak dikkatimi çeken bir hususu dile getirmek istiyorum. Her yağmurda metro (BURULAŞ) bekleme peronlarında biriken suların çalışanların emeğiyle raylara attırılmasına tanık oluyorum. Şunu soruyorum kendi kendime. Neden işin en başında buralara 1 santimlik eğim vermezler ki?” diyor. Deniz Ordulu, bu iş için su terazisi kullanmak lazım. Bunu biliyor muydunuz? Su terazilerinin de; manyetiği, mastarlısı, dikdörtgeni, lazerlisi, mıknatıslısı, üç fonksiyonlusu… Var da var…!

Bizim gördüğümüzü yetkililer görmüyor mu?

Okurumuz Ramiz Burgazlı, bakınız ne diyor: “Muhammet Bey, bana Mudanyalı Ramiz derler. Gördüğüm aksaklıklara müdahil olmayı çok seviyorum Hastalık işte! Düzeltilmesini başaramadığım bir şikayetim var. Sizlerden yardım istiyorum. Mudanya Belediyesi Kültür Sanat Gençlik ve Spor Merkezi önündeki asfaltta bulunan ve dev goril Kink Kong’un ayak izini andıran çukurdan bıktık! Bizim gördüğümüzü yetkililer görmüyor mu? Şikayetimi yayımlamanızı rica ediyorum lütfen.”