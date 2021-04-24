 Göynükbelen ilgi bekliyor

GEÇTİĞİMİZ haftaydı. Ailecek Mudanya ilçesindeki Kapanca sahiline gitmek için yola çıkmıştık.

Birçok noktada santim santim yürüyen şehir içi trafiğine yakalanmamak için Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Caddesi’ni (Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi) kullanalım istedik ve kullandık! Keşke trafikte santim santim yol almış olsaydık! Nereden bilebilirdik ki burada yüzlercesi ‘karasal çarpma krateri’ olduğunu!

ARAŞTIRILMALI!

Bizim Bursa’nın yüzakı GUHEM var biliyorsunuz; uzun adıyla Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi. Ben GUHEM yetkililerinden özellikle istirham ediyorum bu karasal çarpma kraterlerini bir incelesin. Belki yeni bilgilerle dünya bilimine de katkıda bulunuruz memleketçe...

GÖRÜNMEZ ÇEŞME!

KENDİ işinin patronu olduğunu belirten Yeşim Ortanca, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Gemlik sahilinde bulunan çeşmelerden birisi iki yıldır yok. Çeşmenin önündeki yalak da çöplük olarak kullanılıyor. Bu durumu Gemlik Belediyesi’nin ilgili başkanları, müdürleri, şefleri, amirleri memurları görmüyor!” Görmek zorundalar mı Yeşim Ortanca! Dert etmeyin böyle şeyleri lütfen. Denizin keyfini çıkartın!