 Görünen köy kılavuz ister mi

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Emekli Emniyet Müdürü Taner Sönmezocak’ın e-postasını özetleyerek aktarıyorum:
“17 Ekim 2019 tarihli yayımınızda bizim de ikamet adresimiz olan Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Başarı Sokak No 5 önündeki kazının kapatılması yönünde bir yayımınız olmuştu. Ancak çok şükür gelen giden olmadı! Bunu unutsak da olur. Malum Bursa’da bunlardan on binlercesi var. Ancak hemen bu adresin yanında bulunan ve arapsaçı hikâyesine dönen terki diyar edilmiş olan ölüm çukuru diye adlandırdığım inşaat ne olacak?”
SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
“Her gün bir yerleri göçüyor, çöküyor. Hatta geçen yıl oluşan en büyük göçme sonucu ana caddenin bir kısmı da çökmüş ve o an oradan geçmekte olan bir araç sürücüsü ölümden dönmüştü. (Video kayıtları var) Şuraya yazın lütfen! Orada çok ciddi ziyanlar ve acılar oluşacak. Görünen köyün kılavuzluğu da kalmadı artık! Valilik makamı, Nilüfer ilçesi Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi başkanları… Böylesine sahipsiz olan bir tek ilçe daha var mı acaba ülkemiz hudutları içinde?”
ZAKKUMLARI TIRAŞ EDİN…
Okurlarımızdan bahçıvan Mümin Taran, diyor ki: “Yolladığım fotoğrafıma dikkatlice bakmanızı rica ediyorum lütfen. Ben erişkin biriyim. Boyum da uzun sayılır ve zakkum çiçeklerinin arasındayım. Fark edebildiniz mi? Hayır, değil mi? Size bir şey diyeyim. Burası yaya geçiş alanı ve yola çıkan yayaları, özellikle çocukları caddede seyreden araç sürücüleri göremiyor. Tıpkı sizin de beni göremediğiniz gibi! Yani burada çok ciddi kazaların olma ihtimali yüksek. Zakkumların tıraşlanması şarttır. Bize de ses olursanız minnettar kalırız. Adres; Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi. Saygılarımla.” Elbette Mümin Taran… Evet sayın yetkililer; şimdiden teşekkür edelim ve ‘bekleniyorsunuz’ diyelim…
NOTERLİ DAVET VAR
Okurlarımızdan Tofaş (Fabrika) Pres Üretim Mühendisliği çalışanı Mehmet Yiğit, özetimle bakınız ne diyor: “Muhammet Bey. Geçen hafta (15 Ağustos) “İşsevenlerde işini sevmeyenler” başlıklı yayımınızda: “Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İbrahim İşsevenler Caddesi üzerindeki çukur kadar derinini bugüne kadar görmedim…” demiştiniz. Ben buna katılmıyorum. Bizim çukur bu çukuru döver! Ben böyle iddia ediyorum! Noter huzurunda bu işi tescillemek istiyorum! Bizim rekorumuz güme gitsin istemiyorum! Adresim; Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Ataevler Edebali Camisi yanı. Dört yol ağzı. Geri vites yapmıyorum. Noter beyle birlikte bekliyorum. Buyurun gelin!” Yiğitlik isteyen bir iddia bu Mehmet Yiğit!
BİR ORASI KALMIŞTI
Okurlarımızdan iş insanı Hülya Hocaoğlu, özetimle şöyle diyor: “Canım Botanik Parkı’nın içindeki devasa havuz da çöplük olmuş.” Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği; iyi ki varsınız. Bunun da gereği sizde olsun lütfen
Görünen köy kılavuz ister mi
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Emekli Emniyet Müdürü Taner Sönmezocak’ın e-postasını özetleyerek aktarıyorum:
“17 Ekim 2019 tarihli yayımınızda bizim de ikamet adresimiz olan Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Başarı Sokak No 5 önündeki kazının kapatılması yönünde bir yayımınız olmuştu. Ancak çok şükür gelen giden olmadı! Bunu unutsak da olur. Malum Bursa’da bunlardan on binlercesi var. Ancak hemen bu adresin yanında bulunan ve arapsaçı hikâyesine dönen terki diyar edilmiş olan ölüm çukuru diye adlandırdığım inşaat ne olacak?”
SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
“Her gün bir yerleri göçüyor, çöküyor. Hatta geçen yıl oluşan en büyük göçme sonucu ana caddenin bir kısmı da çökmüş ve o an oradan geçmekte olan bir araç sürücüsü ölümden dönmüştü. (Video kayıtları var) Şuraya yazın lütfen! Orada çok ciddi ziyanlar ve acılar oluşacak. Görünen köyün kılavuzluğu da kalmadı artık! Valilik makamı, Nilüfer ilçesi Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi başkanları… Böylesine sahipsiz olan bir tek ilçe daha var mı acaba ülkemiz hudutları içinde?”
ZAKKUMLARI TIRAŞ EDİN…
Okurlarımızdan bahçıvan Mümin Taran, diyor ki: “Yolladığım fotoğrafıma dikkatlice bakmanızı rica ediyorum lütfen. Ben erişkin biriyim. Boyum da uzun sayılır ve zakkum çiçeklerinin arasındayım. Fark edebildiniz mi? Hayır, değil mi? Size bir şey diyeyim. Burası yaya geçiş alanı ve yola çıkan yayaları, özellikle çocukları caddede seyreden araç sürücüleri göremiyor. Tıpkı sizin de beni göremediğiniz gibi! Yani burada çok ciddi kazaların olma ihtimali yüksek. Zakkumların tıraşlanması şarttır. Bize de ses olursanız minnettar kalırız. Adres; Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi. Saygılarımla.” Elbette Mümin Taran… Evet sayın yetkililer; şimdiden teşekkür edelim ve ‘bekleniyorsunuz’ diyelim…
NOTERLİ DAVET VAR
Okurlarımızdan Tofaş (Fabrika) Pres Üretim Mühendisliği çalışanı Mehmet Yiğit, özetimle bakınız ne diyor: “Muhammet Bey. Geçen hafta (15 Ağustos) “İşsevenlerde işini sevmeyenler” başlıklı yayımınızda: “Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İbrahim İşsevenler Caddesi üzerindeki çukur kadar derinini bugüne kadar görmedim…” demiştiniz. Ben buna katılmıyorum. Bizim çukur bu çukuru döver! Ben böyle iddia ediyorum! Noter huzurunda bu işi tescillemek istiyorum! Bizim rekorumuz güme gitsin istemiyorum! Adresim; Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Ataevler Edebali Camisi yanı. Dört yol ağzı. Geri vites yapmıyorum. Noter beyle birlikte bekliyorum. Buyurun gelin!” Yiğitlik isteyen bir iddia bu Mehmet Yiğit!
BİR ORASI KALMIŞTI
Okurlarımızdan iş insanı Hülya Hocaoğlu, özetimle şöyle diyor: “Canım Botanik Parkı’nın içindeki devasa havuz da çöplük olmuş.” Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği; iyi ki varsınız. Bunun da gereği sizde olsun lütfen