 Gören Allah için söylesin

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı Ömer Gönülkırmaz, özetimle: “Elimle tuttuğum kabloların sahibi Türk Telekom diye düşünüyorum.



Sonra da merak ediyorum ‘bu kabloları ilgililer merak etmiyor mu? Diye! Ayrıca yine bir hususu merak ediyorum. İlgililer bu kablolar kopunca ne yaparlar; işte en çok bunu merak ediyorum! Merak işte; ne geldiyse başıma meraktan çekiyorum!” diyor. Burası Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi 2. Dilek Sokak üzerindeymiş. Açıkçası ben de merak etmeye başladım bu işin sonucunu. Bakalım yetkililer de merak edecekler mi Ömer Gönülkırmaz?

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

TEBRİK EDERİM GÜLENÇ MÜDÜR





BOMBA ATSANIZ başlıklı yayımımızla alakalı olarak BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç tarafınca arandım. Gülenç: “Mevzunun geçtiği yer olan Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’ndeki yayımınızı ben de okumuştum. O esnada o bölgede çalışma yapan ekiplerimiz geldi aklıma. Dolayısıyla “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır.” Sözünü benimsemiş biri olarak ekiplere “… Oradaki sorunun kaynağı biz değiliz ancak orasını da onarın. Onarın ki bu iş için harcanacak bedelin maliyeti en aza insin. Başta, o kaldırımı kullanacak olan vatandaşlarımıza ve milli servetimize zerre de olsa faydamız olsun…” diyerek sorunu giderdik…” dedi. Daha önce de benzeri desteklerinize şahit olan birisi olarak; binlerce kez tebrik ediyorum sizi ve kıymetli ekibinizi Gülenç Müdür. Ömrünüz uzun olsun inşallah…

ELLERİNİZE SAĞLIK…