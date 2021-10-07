Gerçekten can yanmalı mı?

Yıldırım ilçesinde bulunan ve bundan yirmi, yirmi beş yıl öncesine kadar içinden akan gürül gürül suyuyla çevresine huzur katıp balıklara, kurbağalara, kaplumbağalara, yosunlara ve daha nice yaşamlara can olan Balıklıdere’den yine şikâyet aldım.







Okurlarımızın hiç de uzak olmadığı bir konuydu bu. Çünkü otomatiğe bağlanan şikâyetlerden birisiydi! Şikâyeti yerinde görmek için metroya bindim ve Balıklıdere’ye en yakın adres olan Otosansit İstasyonu’nda indim. Ardından 6 dakikalık yürüme sürem sonrasında Balıklıdere’ye vardım.

Oldukça dik olan derenin kenarından giriş yaptım. İki kez yuvarlanma tehlikesi geçirip bir kez de popo üstü düşüp kaysam da yüzlerce kare poz almayı başardım.





