Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Geç kalmadınız teşekkür ediyorum
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Geç kalmadınız teşekkür ediyorum

23 Nisan 2020

Bir hafta önceydi. ‘Aslına bakarsanız geç bile kaldınız’ konu başlıklı yazımda (07 Nisan 2020) Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamamlar Caddesi’nin henüz üç ayını dahi doldurmayan yeni atılan asfaltındaki üzücü ve düşündürücü kazılarına dikkat çekmiştim.

Geç kalmadınız teşekkür ediyorum

Geç kalmadınız teşekkür ediyorum
Sonrasında da; ‘Aslına bakarsanız geç bile kaldınız! Hamamlar Caddesi’ndeki kazıların devam edeceğini, hatta caddenin; ‘aman kaldırımlar gücenmesin’ diye kazı çalışmalarından kaldırımlarına da pay vereceğini düşündüğüm kazıların devamının geleceğine inanıyor ve eskiden olduğu gibi; yamalı, çukurlu, patlak zeminli alanı göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum!’ demiştim. Evet. Bu ricamı yayımımızdan iki gün sonra değerlendirip; önce kaldırımları sonra da asfaltı boydan boya kesip dağıtan ilgili yetkililere çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğim gibi; üzücü neticesini siz kıymetli okurlarımızla paylaşıyorum. Keşke yanılsaydım! 

BUSKİ VE ÇEŞMESİ

Geç kalmadınız teşekkür ediyorum
Okurlarımızdan olan Işıl Nida, özetimle diyor ki: “BUSKİ Genel Müdürlüğü önünde bulunan çeşmenin hali içler acısıdır. Çeşme üzerinde çirkin yazılar var. Belediyemizde çöp kovası bittiği için olsa gerek, çeşme önüne bırakılan çöp naylonu hizmeti takdire şayandır! Yerlere atılan dezenfekten malzemelerine gelince… İşte o en büyük acıdır. Buyurun size BUSKİ ve çeşmesi!”  

ZATEN ÇOĞU İŞLEVİNİ YAPMIYOR…

Geç kalmadınız teşekkür ediyorum
Okurlarımızdan olan Gaffar Kamacı, diyor ki: “Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi No. 221 önündeki yağmur suyu ızgaralarının üzerine bazı düşüncesiz kişilerce basamak olsun diye bırakılan taşların ilgili belediye ekiplerince kaldırılmasını rica ediyorum. Çünkü yağan yağmur bu engel sebebiyle suyun ızgaradan içeriye girmesine engel oluyor. Zaten ızgaraların çoğu işlevini yapmıyor. Bunu bari aldırın.” Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’nin dikkatlerine. 

ÇÖZÜM ÇOK KOLAY...

Geç kalmadınız teşekkür ediyorum
Hürriyet Bursa abonelerinden  Hülya Gözükara’nın: ‘Fırsat bu fırsat’ dediği e-postasını özetimle aktarıyorum “16 M 00239 plakalı özel belediye halk otobüsüne binmiştim. Otobüsün koltuklarının çoğu katran gibiydi! Şimdi hak yemeyelim. Bu otobüsün koltukları diğer otobüslerin (çoğunluğu) koltuklarına göre temizdi bile hatta! BURULAŞ, alın size fırsat. Nasıl olsa ortalık sakin. Mikrop yuvası olan bu koltukları yıkatmayın! Çünkü yine aynı sorun yaşanacak. Her koltuğa kılıf yaptırın ve onları taktırın koltuklara. Daha sonra da o kılıfları haftada bir gün yıkatıp değiştirin. Ama kontrolü elden bırakmayın.” Yetkililere duyurulur. Okurumuz çözümü de önermiş.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

HEYKEL KAİDESİNİN MERMERLERİ ONARILDI

Geç kalmadınız teşekkür ediyorum
Geç kalmadınız teşekkür ediyorum
MUTSUZUM MUTSUZ başlıklı yayımımıza konu olan Kara Fatma Heykeli’nin (Nilüfer - Konak) darmadağın olan alt kaidesinin mermerlerinin daha da şık bir şekilde onarıldığını gördüm. Süreçte mermerleri onaran ve heykelin de bakımını yapan Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün zanaatkâr çalışanlarına teşekkür ediyorum. Buradaki mutsuzluğu da bitirdiniz. Ellerinize sağlık arkadaşlar…

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bir İzmir 23 Nisanı bir Ege bahriyelisiErtuğrul ÖZKÖKBir İzmir 23 Nisan'ı bir Ege bahriyelisi23.04.2020
Boynu bükük çocuklaraKanat ATKAYABoynu bükük çocuklara23.04.2020
Günün karikatürüM.Kutlukhan Perker Günün karikatürü23.04.2020
Çocuklarla zaman geçirmenin püf noktalarıFulya SoybaşÇocuklarla zaman geçirmenin püf noktaları23.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.