Geç kalmadınız teşekkür ediyorum

Bir hafta önceydi. ‘Aslına bakarsanız geç bile kaldınız’ konu başlıklı yazımda (07 Nisan 2020) Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamamlar Caddesi’nin henüz üç ayını dahi doldurmayan yeni atılan asfaltındaki üzücü ve düşündürücü kazılarına dikkat çekmiştim.
Sonrasında da; ‘Aslına bakarsanız geç bile kaldınız! Hamamlar Caddesi’ndeki kazıların devam edeceğini, hatta caddenin; ‘aman kaldırımlar gücenmesin’ diye kazı çalışmalarından kaldırımlarına da pay vereceğini düşündüğüm kazıların devamının geleceğine inanıyor ve eskiden olduğu gibi; yamalı, çukurlu, patlak zeminli alanı göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum!’ demiştim. Evet. Bu ricamı yayımımızdan iki gün sonra değerlendirip; önce kaldırımları sonra da asfaltı boydan boya kesip dağıtan ilgili yetkililere çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğim gibi; üzücü neticesini siz kıymetli okurlarımızla paylaşıyorum. Keşke yanılsaydım!
BUSKİ VE ÇEŞMESİ
Okurlarımızdan olan Işıl Nida, özetimle diyor ki: “BUSKİ Genel Müdürlüğü önünde bulunan çeşmenin hali içler acısıdır. Çeşme üzerinde çirkin yazılar var. Belediyemizde çöp kovası bittiği için olsa gerek, çeşme önüne bırakılan çöp naylonu hizmeti takdire şayandır! Yerlere atılan dezenfekten malzemelerine gelince… İşte o en büyük acıdır. Buyurun size BUSKİ ve çeşmesi!”
ZATEN ÇOĞU İŞLEVİNİ YAPMIYOR…
Okurlarımızdan olan Gaffar Kamacı, diyor ki: “Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi No. 221 önündeki yağmur suyu ızgaralarının üzerine bazı düşüncesiz kişilerce basamak olsun diye bırakılan taşların ilgili belediye ekiplerince kaldırılmasını rica ediyorum. Çünkü yağan yağmur bu engel sebebiyle suyun ızgaradan içeriye girmesine engel oluyor. Zaten ızgaraların çoğu işlevini yapmıyor. Bunu bari aldırın.” Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’nin dikkatlerine.
ÇÖZÜM ÇOK KOLAY...
Hürriyet Bursa abonelerinden Hülya Gözükara’nın: ‘Fırsat bu fırsat’ dediği e-postasını özetimle aktarıyorum “16 M 00239 plakalı özel belediye halk otobüsüne binmiştim. Otobüsün koltuklarının çoğu katran gibiydi! Şimdi hak yemeyelim. Bu otobüsün koltukları diğer otobüslerin (çoğunluğu) koltuklarına göre temizdi bile hatta! BURULAŞ, alın size fırsat. Nasıl olsa ortalık sakin. Mikrop yuvası olan bu koltukları yıkatmayın! Çünkü yine aynı sorun yaşanacak. Her koltuğa kılıf yaptırın ve onları taktırın koltuklara. Daha sonra da o kılıfları haftada bir gün yıkatıp değiştirin. Ama kontrolü elden bırakmayın.” Yetkililere duyurulur. Okurumuz çözümü de önermiş.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
HEYKEL KAİDESİNİN MERMERLERİ ONARILDI
MUTSUZUM MUTSUZ başlıklı yayımımıza konu olan Kara Fatma Heykeli’nin (Nilüfer - Konak) darmadağın olan alt kaidesinin mermerlerinin daha da şık bir şekilde onarıldığını gördüm. Süreçte mermerleri onaran ve heykelin de bakımını yapan Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün zanaatkâr çalışanlarına teşekkür ediyorum. Buradaki mutsuzluğu da bitirdiniz. Ellerinize sağlık arkadaşlar…
Geç kalmadınız teşekkür ediyorum
Bir hafta önceydi. ‘Aslına bakarsanız geç bile kaldınız’ konu başlıklı yazımda (07 Nisan 2020) Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamamlar Caddesi’nin henüz üç ayını dahi doldurmayan yeni atılan asfaltındaki üzücü ve düşündürücü kazılarına dikkat çekmiştim.
Sonrasında da; ‘Aslına bakarsanız geç bile kaldınız! Hamamlar Caddesi’ndeki kazıların devam edeceğini, hatta caddenin; ‘aman kaldırımlar gücenmesin’ diye kazı çalışmalarından kaldırımlarına da pay vereceğini düşündüğüm kazıların devamının geleceğine inanıyor ve eskiden olduğu gibi; yamalı, çukurlu, patlak zeminli alanı göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum!’ demiştim. Evet. Bu ricamı yayımımızdan iki gün sonra değerlendirip; önce kaldırımları sonra da asfaltı boydan boya kesip dağıtan ilgili yetkililere çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğim gibi; üzücü neticesini siz kıymetli okurlarımızla paylaşıyorum. Keşke yanılsaydım!
BUSKİ VE ÇEŞMESİ
Okurlarımızdan olan Işıl Nida, özetimle diyor ki: “BUSKİ Genel Müdürlüğü önünde bulunan çeşmenin hali içler acısıdır. Çeşme üzerinde çirkin yazılar var. Belediyemizde çöp kovası bittiği için olsa gerek, çeşme önüne bırakılan çöp naylonu hizmeti takdire şayandır! Yerlere atılan dezenfekten malzemelerine gelince… İşte o en büyük acıdır. Buyurun size BUSKİ ve çeşmesi!”
ZATEN ÇOĞU İŞLEVİNİ YAPMIYOR…
Okurlarımızdan olan Gaffar Kamacı, diyor ki: “Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi No. 221 önündeki yağmur suyu ızgaralarının üzerine bazı düşüncesiz kişilerce basamak olsun diye bırakılan taşların ilgili belediye ekiplerince kaldırılmasını rica ediyorum. Çünkü yağan yağmur bu engel sebebiyle suyun ızgaradan içeriye girmesine engel oluyor. Zaten ızgaraların çoğu işlevini yapmıyor. Bunu bari aldırın.” Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’nin dikkatlerine.
ÇÖZÜM ÇOK KOLAY...
Hürriyet Bursa abonelerinden Hülya Gözükara’nın: ‘Fırsat bu fırsat’ dediği e-postasını özetimle aktarıyorum “16 M 00239 plakalı özel belediye halk otobüsüne binmiştim. Otobüsün koltuklarının çoğu katran gibiydi! Şimdi hak yemeyelim. Bu otobüsün koltukları diğer otobüslerin (çoğunluğu) koltuklarına göre temizdi bile hatta! BURULAŞ, alın size fırsat. Nasıl olsa ortalık sakin. Mikrop yuvası olan bu koltukları yıkatmayın! Çünkü yine aynı sorun yaşanacak. Her koltuğa kılıf yaptırın ve onları taktırın koltuklara. Daha sonra da o kılıfları haftada bir gün yıkatıp değiştirin. Ama kontrolü elden bırakmayın.” Yetkililere duyurulur. Okurumuz çözümü de önermiş.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
HEYKEL KAİDESİNİN MERMERLERİ ONARILDI
MUTSUZUM MUTSUZ başlıklı yayımımıza konu olan Kara Fatma Heykeli’nin (Nilüfer - Konak) darmadağın olan alt kaidesinin mermerlerinin daha da şık bir şekilde onarıldığını gördüm. Süreçte mermerleri onaran ve heykelin de bakımını yapan Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün zanaatkâr çalışanlarına teşekkür ediyorum. Buradaki mutsuzluğu da bitirdiniz. Ellerinize sağlık arkadaşlar…