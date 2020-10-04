Film adı gibi ama gerçek: Fıskiyelerin saldırısı

Derken ilk kez gideceğim adreslerden birisine daha gitmek için ilgili belediye otobüsüne bindim. Otobüste etrafıma bakına bakına gidiyordum. Birden yolun ortasında bulunan bodur tahta direği görünce hayal görüyorum sandım; ama hayal değildi.
Hakikaten yolun ortasında bodur kalmış bir ağaç direk vardı! Ama bunu net olarak doğrulamam gerekiyordu. Saatime baktım. Gideceğim yerdeki buluşma randevusu için yeterli zamanım vardı. İlk durakta indim. Dibine su yerine maske, eldiven ve ıslak mendil dökülmüş olan direğin yanına gittim. Dokunarak hissettim. Allah’a şükürler olsun ki halüsinasyon görmüyormuşum!
HAREKETLİ BİR YER
Sonra kendi kendime şunu sordum. Buradan geçen tek kişi ben miyim ki bu direği kimseler görmemiş! Ben ilk kez geçiyor olsam da adrese bakınca burası hiç de hareket görmeyen bir adres değildi. Çok ilginç, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi (Osmangazi Gülbahçe Otoparkı önü) üzerinde böyle bir şaheser!
Türkiye’de tek o da bizim Bursa’da. Fırsatı kaçırmayın. Ama araçları da unutup kazaya kurban olmayın!
PRENSİNİ BEKLEYEN TABELA!
“Bakınız, maalesef Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesinde çok üzücü iki ayrı olay yaşadım. Yaklaşık bir ay önceydi. Kedimizi sabah saat sekizi yirmi geçe hastaneye götürdüğümde danışmadaki yetkili “mesai saat dokuzda başlayacak. Veterinerin gelmesini bekleyeceğiz” dedi ve veteriner gelmeden kedimiz öldü! Bu olaydan bir hafta sonra da aynı yere hasta olan ikinci kedimizi götürdüm. Bu kez mesai saatleri içinde gitmeme rağmen orada çalışan sadece iki veteriner olduğunu ve kedimizle ilgilenemeyeceklerini söyledi! Ve diğer kedim de oracıkta öldü… Bir arkadaşım da köpeğinin buna benzer şekilde aynı yerde öldüğünü söyledi.“ Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a duyurulur…
GÜNDÜZ GÖREN OLMAYINCA…
Okurlarımızdan Reyhan Kıraç: “Gündüz gören olmayınca” başlığıyla öfkesini belli etmiş olduğu e-postasını yumuşatarak kısa özetimle aktarıyorum: “Muhammet Bey. Burası araç trafiğine kapalı olmasının etkisiyle ve sahile sıfır olması itibariyle sadece Güzelyalı’nın değil Bursa’nın en pahalı apartman dairelerine ev sahipliği yapan adrestir. Böyle bir özellikten olsa gerek apartmanımızla sahil yolu arasında kalan kazılı alanın gündüz görünmediğine karar verdik! Bu yüzden de berbat mı berbat kesikli çukur alanın fotoğrafını gece çekerek yolluyoruz. Şikâyetimizi yayımlarsanız çok sevineceğiz.“
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden matbaacı Metin Gülşen şikayetini şöyle dile getirmişti: “Geçtiğimiz aylarda Osmangazi ilçesi hudutlarında Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan kaldırımları yenilediler. Sanki gerekliydi de... Orasını bizim bilme hakkımız yok elbette! Ancak çocukluğumdan beri var olan canım ağaçların köklerinden ne istediniz. Umarım yanılırım ama o ağaçlar ölürse yazık etmiş olacaksınız.”
VE KESİLDİ!
Evet, böyle yazmıştık bizleri üzüntüye boğan endişemizi... Ben de geçtiğimiz hafta, yayımlamış olduğumuz şikâyet ve ricaların seyirlerini kontrole çıkmıştım. Aman Allah’ım! Ne göreyim. Öncesinde, disiplinsiz çalışma sonucu kökleri kopartılan ve uçları da meydana çıkartılmış olan canım ağaçların şimdi de kesilmiş olduğunu görmeyeyim mi? Gerçekten şok oldum! O ağaçlar ölmedi Metin Gülşen ölmedi; öldürüldü. Keşke bu yazıyı yayımlamasaydık. Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Sözün bittiği yerdeyiz! Çok üzgünüm çok.
BİZ BU İŞİ YAPARKEN ONLAR NE YAPIYOR
“Muhammet Bey. Burası Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi No 208 (Onur Market önü) önüdür. Sizlere göstermeye çalıştığım engelli kaldırım başlangıcında elli beş yaşlarında bir kadın düştü. Düşme sebebi de ilgili belediyenin görmek istemediği ihmallerinden kaynaklıdır! Kadın, öyle feci düştü ki inanın içim parçalandı. İşin en ilginç yanıysa oradaki bir esnafın aktardığına göre de daha önce burada bu tür acıların yaşanmış olması!”
ÇOK MU ZOR!
İngilizce öğretmeni Işıl Kırmaz, bakınız ne diyor: “Tarih 16 Eylül 2020 saat, 07.51 Acemler Metro İstasyonu’ndayım. Uludağ Üniversitesi’ne gideceğim. Metroyu bekliyorum. Metronun hareket saatini ve yönünü belirten ışıklı led tabelaya göre istasyona üniversite istikametine gitmesi gereken metronun girmesi gerekirken (tabelada da arka arkaya üniversite yazıyor zaten?) Emek istikametine giden metro geldi. BURULAŞ’a ricam var. Böylesi basit işleri bari takip edin lütfen. Otomasyon sisteminde hata olması çok ilginç! Bunun takibi de mi çok zor?”
YEDEĞİNİN DE YEDEĞİ OLAN TABELA!
Orası da resmi daireler içinde en yoğun insan ve araç trafiğine tanık olan; Tapu ve Kadastro IV Bölge Müdürlüğü yanında bulunan otoparkın ta kendisi! Bu durum çok zaman öyle bir hâle geliyor ki, Ankara Caddesi’ndeki trafiğinin aksamasına ve sonrasında da polisin müdahalesine kadar uzanan bir yolun izlenmesine sebep oluyor.
Müdürlük yanında bulunan 48 araçlık otopark kesinlikle yeterli değil. (Bina altında otopark var ancak güvenlik açısından kullanımı yasak) Vaziyet böyle olunca da kaosun, curcunanın ve polis meşguliyetinin önüne geçilemiyor? Oysaki bu durumu çok ama çok rahatlatacak, hatta çözüm olacak bir imkan var. O da şöyledir. Tapu müdürlüğü yanındaki otoparka sıfır çizgide olan ve kullanılmayan ve kullanılmadığı gibi atık sahası, çöplük, hurdalık, yetmemiş hayalet evleri gibi terk edilmiş yapıları da bulunan çok büyük bir arazi var. Bu arazinin az bir bölümünü aktif olarak kullanan İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesinde hizmet veren Simülasyon Eğitim Merkezi bu işe ne der acaba? Gerçekten çok önemli ihtiyacımıza merhem olmak için mevcut imkânınız varken yardımcı olmayı neden düşünmezsiniz ki?
“Bursa trafiği birinci önceliğimizdir.” diyen Başkan Alinur Aktaş ve Bursa trafiği için 7/24 canla başla koşturan Trafikten Sorumlu İlimiz Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy. Bu sıkıntımızın giderilmesiyle alakalı olarak desteğiniz olabilir mi acaba?
ORAYA AĞAÇ DİKİN
“Muhammet Bey. Gördüğünüz gibi ıskarta olarak ayrılmış inşaat atığı kalaslarından yapılmış olan bir basket potası önündeyim! Bu nerede mi? Bu sizin “gözden çıkartılmış” olarak nitelendirdiğiniz, benim de köy olarak tanımladığım, Bursa’nın en pahalı lüks dairelerin bulunduğu merkez bölge olan İntam İş Merkezleri arkasına denk düşen terk edilmiş Çekirge Mahallesi’ndendir! Çünkü oyun, eğlenme ve dinleme alanları yok! Mahalle sakinleri proje üretmeye başladı artık. Diyorum ki; Osmangazi Belediyesi’nce yok sayılan Çekirge Mahallesi’nin kıymetli halkınca seçilmiş muhtarıyım ve ben dertlerin alasıyla baş başa bırakıldım kavruluyorum! Potayı da buna en basit şahit olarak sunuyorum. Seçilmiş bir yönetici olarak kahroluyorum…”
HASTANE ÖNÜNDE BARİ OLMASIN
Okurlarımızdan Uğur Çapkın, diyor ki: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan Doruk Hastanesi önündeki kaldırımı birileri geçen yıl kazmıştı. Daha sonra da gelişi güzel kapatılmaya çalışıldı ve gördüğünüz gibi kapatılamadı! Oradan her hafta onlarca engelli aracı kullanan vatandaşımız da geçiyor. Geçişleri esnasında onların sıkıntılarına tanık olmanın üzüntüsü içindeyim. Her yer kazık, her yer çukur alıştık! Ancak burada, yani hastane önünde bari olmasın bu!” Yıldırım Belediyesi’nin gereğini derhal yapacağına inanıyorum.”
Geçmiş olsun Uğur Çapkın…
“Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Tavukçu Sokak’ta tarihi Tavukçuoğlu Cami yanında bulunan eski mi eski evler adeta ölüme davetiye çıkartıyor. O evlerin altından her geçtiğimde, üzerime bir parça düşecek diye endişe ediyorum. Ayrıca sadece ben geçmiyorum ki oradan... Sorsanız; ‘Bunlar tarihi eser kapsamındadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu müsaade etmiyor’ derler! Kusura bakmayın ama kendiliğinden yıkılmasını beklemek biraz tehlikeli diye düşünüyorum. Yoksa konuyu ben mi abartıyorum? (!)”
BARİ SİZ GÖRÜN!
OKURUMUZ Atilla Yakıcı, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Yaklaşık altı önce Ankara Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan ve sorumlusu UEDAŞ’a ait olan direğe bir araç çarpmıştı. (DSİ tesisi önü) Köşenizdeki ihbarınız neticesinde o direğin yenisi takılmıştı. Ancak direğin dikilmesi sonrasında artan taşlar da kimsenin umuru olmadı! Bu da hiç yakışmadı.”
Yıldırım Belediyesi’nin kıymetli temizlik işleri ekibi; bari siz görün benzeri işleri! Bu esnada; taşların yanında iki maske ve bir ıslak mendil atığı var. Ama eldiven yok. Onu da atın, tam olsun!
YA BİR ARAÇ O YÜZDEN KAZA YAPARSA...
“Mudanya ilçesinin bahtsız beldesi olan Trilye’den selamlar! Trilye’mizde bakımsızlık modası bu sene pek tuttu. Özellikle de Polutanya mevkisi... Mudanya Belediyesi bizleri dikkate almıyor. Kaldırımlarımız, kanallarımız, yollarımız kan ağlıyor. Parke döşeli olan zeminler onlarca noktada çökmüş ve çökmeye de devam ediyor.”
‘SORUNLAR BİTMİYOR’
“Eşim de ben de rahatsızız. Sorunları bitmeyen yollarda, düşe kalka yürüyoruz. Çok şükür bunu da başarabiliyoruz! Kanalları kanallıktan çıkmış durumda. Geçen gün neredeyse kanallardan birisine düşecektim. Zeminler pislik içinde, hele dere... Onu sormayın kimseye! Güvenli ve rahat bir şekilde yürüyeceğimiz yol da yok, kaldırım da yok! Mudanya Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz!”
CANKURTARAN SİMİDİ TAKALIM MI?
ADININ açıklanmasını istemeyen bir zabıta memuru, “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerindeki (FSM Metro İstasyonuna 30 metre mesafede, İzmir istikameti gidişi) kaldırımda bulunan direğe yapılan başarılı bir dalış olmuştu! Birinci ayına girecek olan dalış sonrası oluşan dalgalar yayalara engel olmaya devam ediyor! Cankurtaran simidi takalım mı?” diyor…
AKMAYAN ÇEŞMEDE ARAÇ NASIL YIKANIR?
“Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz! Şöyle ki; sadece Nilüfer ilçemizde bulunan ve bisikletinle ya da motosikletinle güvenli, konforlu ve engelsiz olarak gitmenize imkân vermeyen bisiklet yollarında, uçma imkânının da hediye olarak sunulmuş olduğu hizmetten dolayı çok memnunuz! Bu memnuniyetime ispat olsun diye arkadaşıma çektirmiş olduğum fotoğrafımı yolluyoruz. Uçma merağı olan kardeşlerimiz için adresi veriyorum. İhsaniye Mahallesi 2. İmece Sokak sınırlarında bulunan (Nilvak Nilüfer Kreş ve Gündüz Bakım Evi önü) bisiklet yolu. Saygıyla!”
UNUTMAK MODA MI OLDU?
OKURLARIMIZDAN olan Murat Yeşeren, şöyle diyor: “Bursa’nın tarihinde ayrı bir önemi bulunan ve yerli yabancı herkesin uğrak yeri olan Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Çancılar (Tarihi Karakâdi Cami önü) adresi de kazılardan nasibini aldı ve o da unutuldu. Unutmak moda mı oldu?” (!)
3 METREYİ GÖREMEMEK
Adının açıklanmasını istemeyen bir maliye çalışanı olan okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Ben ve ailem Nilüfer Belediyesi sorumluğunda olan Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Çevresine karşı da son derece duyarlı bir aile olarak gördüklerimiz karşısında üzülüyor ve kahroluyoruz. Yürürken bari keyif alalım diyoruz ama bunu dahi başaramıyoruz! Mahallemizdeki ‘Özel Kültür Okulları’nın karşısında (Doğu tarafında) bulunan kaldırımdaki parke taşlarına ne oldu?’ Sorusuna yanıt bulamamanın üzüntüsü içindeyiz.”
KALK GİDELİM DİYOR
“Yine aynı alanda bulunan yeşil alan içindeki yaya yürüyüş yollarındaki parke taşları da kalk gidelim derneğine üye olmuş! Her gün beşer onar ayaklanarak uçuşa geçen taşların uçuş izinlerinin iptali için Başkan Turgay Erdem’e ricada bulunmak istiyoruz. Elbette uçuş yasağı sonrası da o taşların tamamlanmasını bekliyoruz! Hani bizim Nilüfer’in meşhur bir sloganı var ya. Diyeceğimiz şu ki; gülümsetmek değil gülümsemek istiyoruz.”
Zübeyde Hanım Doğumevi bu hale mi gelecekti...
Adının açıklanmasını istemeyen bir jinekolog, şöyle diyor: “Yüz binlerce mutlu ânâ ev sahipliğini yapan ve onlarca yıla damgasını vuran Zübeyde Hanım, yıllardır acıların çocuğu filmini oynuyor! Yetkililerin neden ilgilenmediklerini bilemem ama bu durum beni çok mu çok üzüyor. Çok yakındır burası geceleri uçuşa geçecek gibi bir his var içimde! İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkcı. Burası size yirmi metrelik bir mesafede bulunsun ve böyle olsun. Binlerce anılarım oldu orada... Birilerini bilemem ama ben çok üzgünüm... Zübeyde Hanım Doğumevi bu hale mi gelecekti?”
Yol ortasında musalla taşı olur mu?
Yanıyoruz Derken Kısmete Bakın’ gibi başlıklı yazılarımda Mudanya Bulvarı’nda (Sırameşeler) oluşan yüzlerce kazayla birlikte (aşırı hızdan kaynaklı) yok edilen onlarca masum cana ve heder edilen milyonlarca liralık milli servetimize dikkat çekmek istemiştik.
Ancak bu haklı talebimde başarısız olunca, ‘hız limitine uyulmuyor. Bulvar, mutlaka EDS ile kontrol altına alınmalı. Sn. Valimizden yardım istiyoruz.’ demiştim.
Geçtiğimiz hafta da yasaklı seyir durumuyla alakalı olarak özel izinle Mudanya Bulvarı’nda tam gaz uçurulan kamyonun canavarı olan sürücü de ocakları söndürdü! Sürücünün canavarlığıyla alakalı olarak; anne, baba ve evlattan oluşan bir ailenin feci şekilde ölümlerine tanık olmuştuk. Vali Yakup Canbolat, bizi duyan yok. Yine söylüyorum. Kural tanımaz ve saygı bilmez hız tutkunlarını cezbeden Mudanya Bulvarı (Sırameşeler) EDS ile kontrol altına alınmadığı sürece bakmışsınız kader piyangosunda büyük ikramiye olarak ecel payı düşmüş kısmetimize!
Köprünün altı çok kötü!
Tofaş (Fabrika) emeklilerinden mühendis Metin Yavuz, özetimle: “Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi (17. Noter önü) üzerindeki köprünün altı çok kötü durumdadır! Hatta geçtiğimiz aylarda burada küçük çaplı bir yangın da çıkmıştı. Bizim gördüğümüzü yetkililer görmüyor mu? Saygılarımla...” diyor.
İmdat diyoruz!
“Muhammet Bey, 25 Temmuz 2020 tarihli yayımınızdaki köşenizde, şikâyetim olan Nilüfer ilçesi Cephanelik yaya yürüme yolu üzerindeki can yakıcı çukurun hala var olduğunu görmek beni çok üzdü. Nilüfer ilçesini bizzat gezip gördüğüm onlarca Avrupa ülkesinin gelişmiş şehirleriyle aynı gelişmişlik ve duyarlılık seviyesinde görmeye çalışan biriyim! Vatandaşımızın bacağının kırılmasına dahi sebep olan böylesi riskli bir çukur; Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Amerika gibi ülkelerde olsa, aynı gün içinde etrafı çevrilir, ertesi gün de mutlaka tamir edilirdi. İçini toprakla doldurmaya çalıştığım çukuru ne Büyükşehir Belediyesi, ne de Nilüfer Belediyesi görmüyor! Daha önce yürüyüşümüz esnasında kızımın yaralanmasına neden olan bu çukuru kim kapatacak?”
ASFALT SİLKELENİNCE!
Okurlarımızdan olan Filiz Uysal, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi başlangıcındaki asfaltı sanki birisi aldı ve silkeledi! Evet, bizim buradaki asfalt tam da böyle. Üstelik iki yıl oldu yetkililerinin umuru değil ne hikmetse!”
DİKKAT YAYA GEÇİDİ…
O işi çocukluk yıllarımda ben de yaptığım için çok iyi biliyorum. Özellikle kış aylarında su da soğuk diye bardakların yıkanmadan servis edildiği anlar bile oluyor. Zaten normal zamanda bile çoğu gelişigüzel çalkalanarak kullanıma sunuluyor! Keza bu bardakların bazıları bulaşıcı hastalık taşıyan ağızlarla da buluşuyor! Dolayısıyla; ne olursa olsun soğuk suyla yıkanan ya da çalkalanan bardaklar sağlıklı olmuyor!” demiştim.Malum, yüzyılın en feci hastalığı olan Covid–19’un bulaşmasında en etkin role sahip olan etkenlerin biri de hijyen yetersizliği olduğu gerçeği varken… Fırsat bu fırsat olsun. Benzeri iş yerlerinde otomatik bardak yıkama makinelerinin kullanımına zorunluluk getirin lütfen. Bunu başarırsak; hijyen birinci önceliğimiz olmakla birlikte gereksiz su israfının önüne geçerken bardakları yıkayan kişinin fark edemediği çatlaklar yüzünden kesilerek doğranan parmak acılarına da son vermiş oluruz.
Bursa olarak farklılığımızı ortaya koyup öncü olalım bu haklı ihtiyacımıza. Bize destek ver Başkan Alinur Aktaş.
Not. İlgili fotoğrafımı on gün önce belediyemize ait olan bir işletmemizin çay ocağından çektim.
O KALDIRIMI DARALTIN!
“17 Ekim 2019 tarihli yayımınızda bizim de ikamet adresimiz olan Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Başarı Sokak No 5 önündeki kazının kapatılması yönünde bir yayımınız olmuştu. Ancak çok şükür gelen giden olmadı! Bunu unutsak da olur. Malum Bursa’da bunlardan on binlercesi var. Ancak hemen bu adresin yanında bulunan ve arapsaçı hikâyesine dönen terki diyar edilmiş olan ölüm çukuru diye adlandırdığım inşaat ne olacak?”
SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
“Her gün bir yerleri göçüyor, çöküyor. Hatta geçen yıl oluşan en büyük göçme sonucu ana caddenin bir kısmı da çökmüş ve o an oradan geçmekte olan bir araç sürücüsü ölümden dönmüştü. (Video kayıtları var) Şuraya yazın lütfen! Orada çok ciddi ziyanlar ve acılar oluşacak. Görünen köyün kılavuzluğu da kalmadı artık! Valilik makamı, Nilüfer ilçesi Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi başkanları… Böylesine sahipsiz olan bir tek ilçe daha var mı acaba ülkemiz hudutları içinde?”
ZAKKUMLARI TIRAŞ EDİN…
“BURULAŞ / Bursaspor Acemler Metro İstasyonu önünde hizmet veren asansör çalışmıyor. Engelli vatandaşlarımız için bu durum hiç de kabul edilir değil. Ayrıca her iki asansörde de ‘Bu asansörler 24 saat kamera ile izlenmektedir’ yazısıyla uyarı yapılmıştır. Ancak ne hikmetse ortada, kıyıda, köşede, içinde ve dışında kamera yok. Yoksa asansör 2021 model görünmeyen kameralarla mı izleniyor?”
ENGELİ OLAN ENGELLİ RAMPASI
Adının açıklanmasını istemeyen zabıta memuru, şöyle diyor: “Tarihi Abdal Köprüsü onarıma girmişti. Onarım sonrası basamaklı alanın bir bölümüne engelli rampası yapılmıştı. Gelin görün ki rampanın önü sizin de gördüğünüz gibi kapalı! Durumu birçok kez “Bu böyle olmamış…” cinsinden ulaşabildiğim yetkililere aktarmıştım. Ancak sonuç; ‘sıfıra sıfır elde var sıfır’ Engeli olan engelli rampası özellikle oraya hiç yakışmadı!”
MENHOL KAPAKLARIYLA İMTİHAN
Bir laf vardır: Sinek ufaktır; ama mide bulandırır. Çalışır didinirsiniz; bir sürü güzel hizmet yaparsınız; ama küçük bir menhol kapağı bu güzel hizmetleri örtüverir. Ne demek istediğimi aşağıdaki iki mesajı okuyunca daha iyi anlayacaksınız; ama sevgili yetkililer; ne olur şu ‘küçük’ menhollerle (rögar) de ilgilenin bir zahmet...
DİKKATE ALINMAYACAĞIMIZI BİLDİĞİMİZ İÇİN...
“Muhammet Bey, 04 Ağustos 2020 tarihli ‘Böyle de olmaz ki’ başlıklı köşenizde sorumluluğu BURULAŞ’taki raylı taşıma sistemi metronun yanıltıcı hareket saatine dikkat çekmiştiniz. Ben de ziyaretime gelen bir arkadaşımı metroya bindirmek için Acemler Bursaspor İstasyonu’na girmiştim.”
‘YANLIŞ PROGRAMLAMA’
“Tarih 16 Ağustos 2020 saat de 16.07’yi gösteriyordu. Işıklı LED tabelada Emek istikametine gidecek metronun istasyona girmesine 7, üniversite istikametine gidecek olan metronun da 12 dakika sonra gireceği belirtiliyordu. Ancak 2 dakika sonra gelen metronun, üniversite yönüne gidecek olan metro olduğunu görünce şaştık! Aklıma sizin tanık olduğunuz konu geldi. Bu esnada sizin şikayetinize konu olan sorun da halen devam ediyor. Oysaki bunlar otomasyon sistemleridir. Kişi yanlış programlama yapmadığı müddetçe sistemin yanlış sunum yazması mümkün değildir. BURULAŞ’ı samimi olmaya davet ediyorum.”
YAYA GEÇİDİNE GEREK VAR MIYDI!
ADININ açıklanmasını istemeyen okurumuz şöyle diyor: “Çekirge Meydanı’na yeni atılan asfalttan iki adet menhol kapağı daha doğum yapmak üzere! Yani ikizlerimiz olacak! Doğum sonrası çocuklara kimin adı koyulacak bekleyip göreceğiz! Araç sahipleri için çok zor bu doğum meseleleri! Doğumlara alıştık artık. Ancak mevzu şudur: Bu doğumu bırakıp da 10 metre yanına yaya geçidi çizgisi çizmek inanın akla mantığa uygun bir durum değildir. Çünkü zaten bu çizilen çizgilere 20 metre mesafede hizmet sunan bir yaya geçidi var.”
SİNİRLERİMİZ TAVAN YAPIYOR ÇÜNKÜ...
Bir yandan kendisini çok ciddi hastalıktan koruma hesabı yaparken, diğer yandan bencilce davranan ve bu bencilliğinin sonucunda hepimiz için tehdit oluşturan saygısız insanların çevreye fırlattıkları kirli maskelerin derdindeyim.
Bu haklı üzüntüme sebep olan endişemin delilini okurlarımızla paylaşmak istedim.
ÇEKİRGE’DEN HEYKEL’E
Bu nedenle elime koruyucu eldivenleri takıp, yine sağa sola fırlatılan belediyelerimizin reklam pankartlarının uçlarında kullanılan sopalardan birini söküp yola koyuldum. Çekirge Devlet Hastanesi önünden başladım yürümeye... Yolda yere fırlatılan, belki de bazıları koronavirüs taşıyıcısı olan maskeleri toplayıp sopaya dizdim. 1 saat 36 dakikalık hızlı yürüyüşüm sonrasında Heykel’e vardım.
NE DİYELİM BUNLARA
Daha sonra sopaya dizmiş olduğum maskeleri saydım. Maske sayısının 78 olduğunu görünce dehşete düştüm. Bu kadar uyarıya, duyuruya, denetlemeye rağmen bu 78 maskeye ne diyelim şimdi? Duyarsızlık... Umursamazlık... Bencillik... Dilim varmıyor başka ifadelere; ama siz anladınız zaten...
“Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 6. Başaran Sokak Keyfi Simit karşısında bulunan kaldırımda bir zamanlar bir elektrik direği vardı! O elektrik direği de betondandı! Ne olduysa oldu, UEDAŞ o direği yıllar önce söktü gitti. Sonra da direğin sökülmesiyle oluşun kuyu öylece bırakıldı. Kuyunun içi bayağı derin. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Şayet oralardan geçerseniz o kuyuya çok özen gösteriniz! Allah muhafaza, yoksa içine düşersin de kurtaranın olmaz!”
FAZLA SÖZE GEREK YOK
OKURLARIMIZDAN olan bir kamu çalışanı, özetimle şöyle diyor: “Burası Nilüfer ilçesinde hizmet veren T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Bursa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı karşısında bulunan kaldırımdır. Fazla söze gerek yok diye düşünerek; sevgi ve saygılarımı sunarım!”
İŞSEVENLER’DE İŞİNİ SEVMEYENLER
Film adı gibi ama gerçek: Fıskiyelerin saldırısı
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı aslında çokm önemli ama genellikle gözden kaçan bir soruna değinmiş:
“Geçtiğimiz haftaydı. Aracımızı yıkadıktan sonra ailecek Mudanya ilçesinde yaşayan babamızı ziyarete gitmek üzere yola çıktık. Her daim olduğu gibi Deli Dumrul misali sağa sola su fışkırtan sulama fıskiyelerinin saldırısına uğradık yine! Harcadığımız emeğin boşa gitmesine mi, kirlenen otomobilimizin vaziyetine mi, ıslak zeminde oluşabilecek kaza risklerine mi yanalım? Bu işleri neden takip etmezler? Ayrıca, dün de (29 Eylül 2020) gece vakti Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi’ndeydik.
İSRAF OLUYOR
Aynı günün gündüzünde, sel de olan yağmura rağmen yol ortasındaki yeşillikleri sulayan fıskiyelerin çalıştığını gördük. Sonra; “Su nimettir israf etmeyin” derler! Bir önemli husus daha var ki o da tankerlerle çiçek sulama işi… Bu da tam bir kaos, tam bir israf, tam bir facia… Keza oluşan basınç ve suyun yüksek debisi çiçekleri kırıyor. Saygılarımızla.”
TURŞU KURMAK İÇİN!
Okurlarımızdan Işıl Uzman, şöyle diyor: “Osmangazi ilçesinde BURULAŞ’a ait ‘Hipodrom D 1624’ durağının önündeki kuyunun ne işe yaradığını merak ediyorum! Bunun yanıtını kimden bulabilirim?”
Işıl Hanım; hatırlıyorum, eskiden bu tür kuyuların içinde turşu kurarlardı. Sanırım bu kuyu da onlardan biri. Bence sorunuza yanıt aramak yerine fırsatı değerlendirin derim. Malum, tam da turşu ayındayız!
ÇİFT BAŞLI KOBRA YA ISIRIRSA!
Okurlarımızdan Mali Müşavir H. K. , özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi No. 117 önündeki çift başlı kobra yılanı bir yıl oldu kimi ısırsam diye bekliyor! İlgilisinin dikkatine.” UEDAŞ’ ammann dikkat… Yılan sizin yılan!
O OTLARI TOPLAYIN
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Tamer Poyraz’ın e-postasını aktarıyorum: “Bursaspor Acemler Merto İstasyonu yanında bulunan kuru otların yangına sebep olma ihtimali epey yüksek. Malum, yakıp yıkmayı sevenlerimiz var! O otların toplatılmasını rica ediyorum. Esenlikler diler saygılarımı sunarım.” Büyükşehir Belediyesi’nin dikkatlerine…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle