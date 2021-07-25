Faciadan bir adımla kurtulduk

Kıyıdan 10-15 metre civarı açıktaki iki kadının boğulmak üzere olduğunu gördük. Derken denize iki kişi atladı. Boğulmak üzere olan kadınları kıyıya taşıdılar.
BİRDEN DERİNLEŞİYOR
Daha sonra bu iki kahramanın oradaki balıkçı limanında görevli olan kardeşlerimiz olduğunu öğrendim. Faciadan kıy payı dönmek böyle bir şey olsa gerek... Olayı soruşturdum. Deniz suyu bir noktadan sonra aniden 4-5 metre birden derinleşiyormuş. (Longuz) Hatta her yıl tam da longuz noktasında birçok kişi boğularak can veriyormuş. Vatandaşların, bu tehlikeli alanda denize girilmemesi için alanın çevrilmesi konusunda yetkililere onlarca müracaatı olmuş ama bir sonuç alamamışlar!
TEDBİR ALINMALI
Mevzu cidden çok önemli. Biz olanları seyrederken dahi şoka girdik. Bir de o anı yaşayanları düşünüyoruz da... Tedbir almak yetkililerin vazifesidir. Lütfen tedbirlerinizi uygulayınız, uygulatınız! Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bursa sahillerinin 115 kilometrelik kıyı bandının da sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’nin önemlerine...
ORMANI AYAKLARINIZIN ALTINA GETİRMİŞLER!
“Uludağ’a her çıkan kişinin karşısına çıkan ve mutlak suretle gördüğü milyonluk pardon, viranlık villaların durumu ilgilileri rahatsız etmiyor mu acaba? Adresi vermeye gerek var mı bilemiyorum.
Çünkü burasının da artık meşhur olduğunu düşünüyorum! Çekirge’ye giriş ya da Çekirge’den çıkışta ilk karşınıza çıkan eser! Dağ esintisi mübarek! 15 yıldır bu vaziyette. Madde bağımlıları ve çirkin işler yapanların yuvası oldu.
Şahsım olarak ben çok utanıyorum. Bu nasıl bir değersizlik anlamadım gitti’
YOĞURULACAK KIVAMA GELDİ!
İçeriğinde BURULAŞ’a bir öneride bulunmuştum. Önerimde de “Bir istasyonluk mesafede seyahat edenle otuz sekiz istasyon seyahat eden yolcu aynı parayı ödemesin. Validatör diye tanımlanan sistemi oluşturun. Yolcu, istasyonunda indiğinde hesap edilecek para iadesini kartına yükletsin...” demiştim.
1’LE 38 ARASI FARK YOK!
Daha sonra BURULAŞ: “Gereği yapılacaktır...” açıklamasından kısa bir süre sonra bu hizmeti vermişti. Olması gereken buydu. O vakit teşekkürlerimi iletmiştim BURULAŞ’a ve o dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye. Ve şimdi... Bu sistem sessiz sedasız iptal edildi. Yani 38 istasyon sonra metrodan inen yolcu belirli olan ücreti öderken bir istasyon sonra inen yolcu da aynı ücreti ödemeye mahkum edildi...
SÜS OLARAK KALDI!
Validatör sistemini kontrol eden makineler de süs olarak kaldı maalesef. Pardon, müzeye kaldırılacaksa şayet bu tespitim için özür dilerim! Ücret iadesi için makineye giden her yolcu hüsrana uğruyor artık. Oysaki metroyu en çok kullanan kişiler öğrenciler ve gelir düzeyi düşük olan kişilerden oluşurken... Oldu mu bu şimdi BURULAŞ!
HANGİ REKLAMI OKUTSAK OTOBÜS GELİR?
Geçtiğimiz hafta köşemde İlker Çelikcan Hastanesi’nin temizliğiyle alakalı bir e-postayı yayımlamıştık. Çok da sevinmiştim bu e-postaya…
Derken iki gün önce Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi Nilüfer 6 Nolu Çalı Aile Sağlığı Merkezi önünden geçiyordum ki sağlık merkezinin önünde dağılmış kaldırım dikkatimi çekti birden; ve sağlık merkezinin etrafını şöyle bir dolaşayım dedim. Keşke dolaşmasaydım!
Gördüklerim karşısında hem çok utandım hem çok üzüldüm. Sağı, solu, önü ve arkası The Walking Dead dizisindeki terk edilmiş evler gibi. Bir tek aylaklar eksikti! Geçen hafta böyle; bugün böyle…
Aklıma ‘şikâyetlerinizi bize memnuniyetlerinizi dostlarınıza’ söyleyin sözü gelse de şikâyetlerimi söyleyemedim sağlık merkezi yönetimine! Memnuniyet kısmına gelince bilemedim ne desem! Birden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz geldi aklıma. Bir aksaklık var burada ama…
Ani hareketten kaçınsın ve korse taksın!
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı, özetimle: “Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi B 201 Sokak birleşim noktasındaki DUR levhası altı aydır eğik vaziyette duruyor. Romatizmal bir rahatsızlığının olduğu düşünüyorum! Tedavisi için ne yapalım?” diyor.
Bu yaşıma kadar bir tek sakız kâğıdını dahi çevresine atmayan biri olarak inanın öyle üzüldüm ki bu üzüntümü de asla tarif edemem. Hafiye misali araştırdım. ‘Bu saygısızlığı ve ahlaksızlığı kimler yaptı?’ diye sordum soruşturdum. Yanıt olarak da her konuştuğum kişinin iddiası ‘belediyemiz boşaltıyor bunları’ oldu.
Keles Belediyesi’ne ‘böyle bir iddia var’ desem kabul etmeyeceklerdir elbette. Ben de kabul etmiyorum Keles Belediyesi’nin böyle bir şey yapacağını! Fakat şunu sormak istiyorum ilgili başkanlara; ‘kamyonlar dolusu çöpü ve molozu yol kenarına ve ormanın içine boşaltanları görmediniz mi?’
Araçlarınızla giderken yani mecburen önünden geçerken gibi görünüyor ya (Hani ben gördüm de!) o vakit de mi görmediniz? Görmediğinizi, bilmediğinizi ve duymadığınız düşünerek adresi vermek istiyorum. Burası; Harmanalanı Kömür İşletmeleri’ne giden yolmuş!
YOLLAYACAĞIM DEDİM YOLLADIM
“Nilüfer Çamlıca Mahallesi Bozer Sokak İnci Sitesi 1/C Blok’un çatı dubleks terasına projeye aykırı olarak saçak seviyesinde 120 –150 santim arasında örülerek başlatılmış olan bir çalışma var. Bizler bu tür kaçak görüntüleri görmekten bıktığımız için buraya taşındık. Değişen ne oldu, hiç? Durumu Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Ancak ilgili ekiplerden gelen yok. Yani kaçak inşaat tam gaz devam ediyor. Bakalım diğerleri ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili değişik duyumlar alıyoruz. Belediyeden bir açıklama bekliyoruz. Boşu boşuna düzenimizi bozup buralara taşındık. Ne o; burası planlı ve kontrollüymüş! Oysa gördüğümüz sadece aynı anlayışın devam ettiği.”
OTURULMASI SIKINTILI OLAN BANK!
Okurlarımızdan olan Yunus Uraz: “Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Melisa Parkı Otobüs durağının oturma bankının tahtaları kırık. Bir tanesi de eksik. Bu sebepten dolayı büyük insanların bu banka oturmaları biraz sıkıntılı oluyor! Bu durum yıllardır böyle. BURULAŞ’ın tamir ve onarım ekibine duyurulur!” diyor.
YİRMİ DÖRT SAAT DOLMADAN KESTİLER
Galip Bora’nın çok üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olduğunu düşündüğüm hikâyesini özetimle aktarıyorum: “Muhammet ağabey. 02 Temmuz 2021’de BursaRay’da (Tramvay / Metro) seyahat ediyordum. Metro, Osmangazi istasyonuna geldiğinde bebek arabalı bir kadın, arabasını bebeğiyle birlikte vagona sokmuştu ki metro kapılarını kapatıp hareket etmesin mi… Yani bebek arabasını kullanan kadın (Muhtemelen annesiydi, feryatlarını görüyorduk.) vagon dışında istasyonda kalmıştı. Biz yolcularda da bir panik… Bu durum karşısında vatmana ulaşılması için hizmet veren acil durum görüşme telefonuna saldırdık derhal! Ancak bizi duyan olmadı! (Vesileyle bu acil durum telefon hizmetinin hikâye olduğunu anlamış olduk) Derken, metro bir durak sonra (Merinos istasyonunda) hiçbir şey olmamış gibi durdu. O vakit bizler, içinde bebeği de olan bebek arabasını güvenlik personeline teslim ederek gittik. Demek oluyormuş ki böyle heyecanlı sahneleri izlemek için aksiyon filmlerini izlemeye gerek yokmuş. BURULAŞ’a takılmak yetecekmiş! Çok iyi tanıdığım annemin bu olayı yaşadığını hayal ettim de… Tabiri caizse inanın annem çıldıırırdı. Keza benim bile ruh halim bozuldu o an…”
BURULAŞ’tan bir açıklama gelirse (umarım gelir) bakalım nasıl olacak bu açıklama! Vatman görmüyor, (İnsanız, bu olabilir) kapı fotoseli devreye girmiyor ve acil durum telefonu çalışmıyor. Oluşan durum karşısında çok feci bir sonun çıkmamış olması gerçekten mucize.
GÖYNÜKBELEN SİL BAŞTAN…
Okurlarımızdan Berkant Sancar, özetimle: “Dünya ülkelerine ihraç ettiğimiz çileğimizle ve gurur duyduğumuz yaban mersini üretimimizle anılmak yerine çukurlu mukurlu yollarımızla Hürriyet Bursa gazetesindeki manşet yayımınızdan sonra TBMM’de dahi anılır olmanın sevinciyle gurur duyduk elbette. Ancak köyümüzün içi de çukurlu mukurlu! Mesela burası köyümüzdeki (Güya mahalleymiş burası!) ilköğretim okulunun önü ve yüzlercesi var bunun gibi köyümüzde, pardon mahallemizde! Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Not. Hani yayımınızla birlikte TBMM’de de gündem olan ve daha sonra soğuk asfalt ile doldurulan yollarımızın çukurları vardı ya… Çukurlarımız çok şımarık olsa gerek üzerine atılan asfaltı tekrar geri fırlattı! Yani sil baştan olduk! Haftaya da bununla ilgili olan şahit fotoğraflarımı yollayacağım müsaadenizle. Hürriyet Bursa gazetesi ekibine saygılarımızı sunarız.” diyor. Aralarında ‘bize ait değildir’ diye paslaşan Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi; Göynükbelenli kardeşimiz Berkant Sancar, böyle diyor. Siz ne dersiniz acaba?
80’Lİ YILLARA ÖZENEN LEVHA!
“Mahallemizin kartal yuvası konumundaki içler acısı Çamlıtarla Camii’sinin sorunlarına çare buldurabilmek adına iki yıl önce Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’le buluştum. Sorunlarımı canlı olarak gösterebilme adına buluşma yerimiz de Çamlıtarla Camii önü oldu. Vaziyeti inceleyen başkan Erdönmez durumu çok beğenmiş olacak ki etrafta iki tur attı ve gitti! Gidiş o gidiş… Camiinin üstünde bulunan yüz kişilik oturma alanı da kullanılamıyor. Öyle ise neden yapıldı? Civarda başka istirahat yeri olmadığından dolayı vatandaşlar burasını kullanmak istiyorlar ama ne fayda! Alan sürekli olarak kapalı tutuluyor. Ayrıca camii bir yana, camiinin üst bölgesindeki çıkmaz sokaklara; polis, itfaiye, çöp, ilaçlama araçları ve ambulanslar giriyor. Sokaklara giren bu özel araçlar dahi dönüş alanı olmadığı için girdikleri gibi (Geri vitesle) çıkıyor. Bu bölgede oturan vatandaşlara, hizmeti en son olarak sunan yirmi beş yıl önceki başkan Başkan Basri Sönmez’dir. O yüzden de civar sakinleri Sönmez başkanı dillerinden düşürmüyorlar. Sayın yöneticiler siz de isminizi uzun yıllar hafızalara kazıtmak isterseniz buralara bi’uğrayın derim.”
GURURLA HİZMET EDİYOR!
Osmangazi ilçesi Göynükbelen Mahallesi (Köy) sakinlerinden olan Hasan Hüseyin Özcan özetimle şöyle diyor: “Göynükbelen İlköğretim Okulu önündeki beton direk emin ellerde. Köyümüzün sevimli kedilerinden olan Minnoş bu direği tam dört yıldır bekliyor. Üstelik bir lira da para istemiyor! ‘UEDAŞ’a hizmet vermek benim için bir gururdur diyor!’
BİR TAVSİYEDE BULUNMAK GEREKİRSE…
Okurumuz Düzgün Tuncelili de “Çay kahve tamam, temmuz sonunda da burada oturup dondurma yiyeceğim” diyor.
Hürriyet Bursa gazetesi olan okurumuz Düzgün Tuncelili’nin e-postasını okurken ve de yollamış olduğu fotoğrafı da görünce inanın sesli olarak güldüm. İyi ki bu esnada kimse yoktu etrafımda. Yoksa inanın deli derlerdi bana! Özetimle aktarıyorum:
KAHVEYİ DE İÇTİK
“Muhammet Bey. Hani klemens kapağı olmadığı için komuta şalterinin üzerine kuşlar yuva yapmıştı da bende bu manzara önünde çay içerken size fotoğrafımı yollamıştım ya...(23 Şubat 2021 tarihli yayımımızda) Vesileyle, hayvansever olduğunu da öğrenmiş olduğumuz UEDAŞ o kapağı takmadı ve yavru kuşlar büyüdü yuvasından uçup gitti. Şimdi de karıncalar kullanıyor bu yuvayı! Yavru kuşlar varken çay keyfi yapan ben, şimdi de kahveyle beraber yanındaki lokumla bu güzelliğin keyfini çıkartıyorum!
SIRA DONDURMADA
UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı’ya bir ricam var. Lütfen bu kapağı kapattırmayın. Olmayan kapak yuvasının biraz üstünde ‘Dikkat ölüm tehlikesi’ yazsa da; öyle bir şey yok burada! Olsaydı önce kuşlar, sonra da karıncalar yuva yapar mıydı hiç(!) Hem nasip olursa temmuz ayı sonunda dondurma partisi vermeyi düşünüyorum bu kapaksız yuva önünde. Lütfen kapağı takmayın. Böyle çok heyecanlı oluyor!”
“Bizim Bursa, yıkıp geçen lodosuyla da çok meşhurdur! Bu yüzdendir ki lodos sebebiyle plansızca yapılan çalışmalarla alakalı olarak yüzlerce çatının uçtuğunu, onlarca da direğin devrildiğini basından okumaktayız. Neticede benzeri sebeplerden kaynaklı olarak milyonlarca liralık maddi kayıplarımız bir yana yitirilen can haberleriyle de ayrıca sarsılıyoruz. En azından bundan sonraki yapılaşmalarımızda yıkıp uçuran Bursa lodosunu hesaba katmamız gerekmektedir. Vatandaşa bir şey diyemem. Bilmeyebilir, aklına getirmeyebilir, düşünmeyebilir… Ancak bu durumun; misyon ve vizyonu olan, İSİG, kalite, plan, tertip ve iş bitimi kontrol eğitimlerinin en üst noktada olması gereken belediyelerimizde uygulanır olmaması gerçekten çok büyük ayıp. Bakınız, kaldırıma gelişi güzel dikilen (Hafif ittirmeyle dahi sallanıyor. Zaten eğilmiş bile) devasa duyuru panosu oluşması muhtemel olan ilk sert lodosta uçacak. Bu konuda bahse girebilirim. Ayrıca ilkel pano dönüş adası levhasının da önüne dikildiği için sürücülerin bilgi almasına engel olmuştur. Paker ailesi olarak onlarca ülke ziyaretimiz oldu. Bu ülkelerin içinde gelişmemiş ülkelere de gittik. İnanın oralarda dahi ‘ilkel’ diye tarif edebileceğim panonun bir benzerine yakın olanına dahi rast gelmedim. İnsan yaşamının önemini ve bu yaşamın davam ettirilebilmesi için binlerce kez pürdikkat icra ettiğim mesleğimle alakalı olarak diyorum ki; insan hayatı asla ve asla bu kadar ucuz olmamalıdır!”
LODOSA GEREK YOK
Adres olarak Osmangazi ilçesi Esentepe Metro İstasyonu önünü (Ceylan Hastanesi yanı) demiş Doktor Ali Fuat Paker. Fotoğrafı inceledim de… 18 milimlik ahşap sunta levha. Kesinlikle uygun bir durum değil bu! Hadi uygun olmasa da yaptınız diyelim. Rüzgârın geçişine izin veren delikleri oluşturmakta mı aklınıza gelmedi? Değil lodos, sert esen rüzgâr dahi bu dev suntayı yatırmaya ve uçurmaya yeter. Bu konuda ben de bahse girerim. Suntanın sahibi olan Büyükşehir Belediyesi, suntanın dikildiği ilçe olan Osmangazi ilçesi ve ilimizin en yetkili yöneticisi olan Vali Yakup Canbolat’ın dikkatlerine! Bu ilkel hizmetin canını yanacak olanlardan biri belki bizlerden biri olabilir…
BU ISRAR NİYE?
Bursaspor’un geçmiş dönem başkanlarından olan okurumuzun liderliğini yaptığı e-postada 49 ayrı imza var. İçlerinde Bursa’mızın tanınmış iş insanı da, devletin üst düzey emekli yöneticileri de var. Beraberinde çevresine saygılı sokak sakinleri… İstedikleri şey, benim bu yaşıma kadar Bursa’mızın hiç noktasında görmediğim harika mı harika, bakımlı mı bakımlı mini dinlenme alanın yıkılmaması konusundaki uğraşıları!
“OSMANGAZİ ilçesinin Dikkaldırım Caddesi’ndeki bozuk asfalt zeminlerinden illallah ettik. Hele, oğlumun işaret ederek gösterdiği alandaki bozukluk evlere şenlik! En son olarak buradaki bozuk zeminden haklı olarak kaçmak için aracına manevra yaptıran sürücü karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Belediyemiz bizleri neden düşünmüyor? Neden bizlere değer vermiyor?” diyor.
YAMA ATILDI AMA...
Çok ilginç. Bu şikâyet sonrası bizzat sorunu yerini görmek için gittim. Gerçekten çok noktada ciddi sıkıntıların olduğunu gördüm. Açıkçası hem çok şaşırdım hem çok üzüldüm. En son olarak üç yıl önce civarıydı... Bu caddenin bozuk asfaltıyla alakalı olarak Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Ruhi Göre’nin şikâyetini yayımlamıştık. Yayımımız sonrasında da asfalta onlarca yama atılmasına tanık olmuş ve bunu da yayımlamıştık köşemizde. Gelinen duruma bakınca; tekrar başa dönmek kahrediyor insanı. Bu kadar mı sahipsizsin sen Bursa... Büyükşehir Belediyesi’nin dikkatlerine!
ANİDEN BİTEN BİSİKLET YOLU
OKURLARIMIZDAN Serhat Tunç, özetimle bakınız ne diyor: “Muhammet ağabey. Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı (File Market önü) önünde bisiklet yolu bitiyor. Dalgın olsaydım buradan düşerdim. Buraya aniden biten kaldırımın hizmet olarak sunulması normal mi?”
“Mahallemizin bakımsız mı bakımsız, sorunlu mu sorunlu sokakları arasında birinci sırada olan ve muhteşem araç zıplatma özelliği de bulunan dik yokuşlu Mustafa Sokak’a dikilen birçok hatalı TAŞIT GİREMEZ levhası yüzünden başımız belada! Bu levhalar yüzünden yumruk yumruğa kavgalar başladı. Araştırdım; hiçbir dünya ülkesinde dik yokuşa iniş yasağı uygulaması yok. ‘Sokağımızın bazı bölümleri oldukça dar. İki aracın yan yana geçmesi asla mümkün değil. Çıkışı yasaklayın…’ diye oluşturduğumuz şikâyetimizi köşenizde yayımlamıştınız ya… Ne olduysa ondan sonra oldu... Bilgisiz yetkililer oturdukları yerden aldıkları kararla kaosa sebep oldular. Sokak sakinleri bana kızıyor bu uygulama için. Ama benim suçum ne? İlgilisinin en yetkilisi olan fen işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Hakan Dursun’a derdimi anlatmaya çalıştım o da “Benim yapabileceğim bir şey yok” dedi! Ben de elime megafonu aldım ve ‘Eyyyy seçmenlerim Muhtar Coşkun kafayı yemek üzere!’ diye bağırdım da bağırdım! Burada en merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Bu tabelayı takan yok. İsteseniz bile takamazsınız! Aksini iddia eden varsa mesela, anasınıfı öğrencilerini taşıyan midibüsler bu levhaya sadık kalsın da görelim. Denemesi bedava! Hele işletimi belediyeye ait yolcu midibüsü bu sokağa tersten girip yolcularını taşıyor ya… İşte arkasından ona bakıp gülüyorum da gülüyorum!”
Muhtar Coşkun Alıntaş, gurur duy, öğün lütfen. Dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamaya imza atılan mahallede muhtarsın. Ne kadar şükretsen azdır!
BU İŞ KİMİN İŞİ?
Okurlarımızdan Aysel Uyar’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Büyükşehir Belediyesi Güzelyalı ilçesi Güzelyalı Eczanesi karşısına isabet eden alandaki kaldırımın bir bölümü asfalt yenileme çalışmaları esnasında patlamış mısır gibi patladı! Asfaltı döken ekibe gösterdik. (Görmüyorlar mıydı da gösterdiniz!) ‘Patlattınız, onarsanıza burasını’ dedik. Ekip: ‘O bizim işimiz değil’ dedi. Çok merak ediyorum! Acaba bu iş kimin işi?”
BARİ YARA BANDI YAPIŞTIRSAYDINIZ!
“01 Haziran 2021 tarihli köşenizde Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Kutlukbey Caddesi üzerindeki parselli çöplük alanımızla (!) ilgili olan şikâyetimi (!) ÇÖPLÜKBEY OLSUN başlığınızla yayımlamıştınız, teşekkür ederiz. Yayımınızla birlikte de sabahın erken saatlerinde o çöpler yine iş makinelerinin desteğiyle toplanmıştı. Ardından 05 Haziran 2021 tarihli köşenizde de Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü diye tanıttığınız Memiş Memiş beyefendiye teşekkürünüz olmuştu. Hatta o yazınızın bir bölümünde:
“Ancak burası değil Osmangazi’nin, Bursa’nın kanayan bir yarası. İnanıyorum ki şu satırları yazdığım anda dahi o bölgenin saygısız yaratıkları yine iş başında! Yani sil baştan... Böylesine acı ve utanç verici bir müzmin ayıbımız için başkanların neden cezai işlem uygulaması yönünde talimatları olmaz ki! Haftaya yine hazır olunuz Memiş Müdür. Çöplükbey’e davet olacak...” diye yazmıştınız. Evet, aynen dediğiniz gibi oldu. Daha haftası gelmeden kamyonlar dolusu çöp toplandıktan sonra aynı gün içinde yine çöpleri yığmaya başladı o varlıklar! Başta, Başkan Mustafa Dündar olmak üzere Osmangazi’deki hiçbir başkan Bursa’nın kanayan yarası için dertlenmedi. Aksini diyorlarsa, her şey ortada. Başkanları bilemem ama ben çok dertleniyorum. Helal olsun başkanlar sizlere, sizleri candan tebrik ediyorum! Bizlere bir tavsiyeniz var mı Muhammet Bey?”
Ömer Gönülkırmaz. 53 yaşımdayım. Ne böyle bir şey duydum ne de gördüm. Kent çöplüğü para etmez burasının yanında!
Tavsiyem şu olabilir ancak: Osmangazi Belediyesi Guinness Dünya Rekorları kitabına müracaat etsin. Kent merkezine dökülen çöpler kategorisi istesin. Daha sonra da Çöplükbey üzerinden (Kutlukbey) bu kategoriye katılsın. Birinci olmazsak adımı değiştireceğim!
İŞTE HİZMET BÖYLE OLUR!
“Tarihi Balibey Han yanında bulunan yürüyen merdivenlerin başlangıç kısmındaki duvara monte edilen doğalgaz saati kutusundan şikâyetçiyiz. ‘Kutu’ derken yanlış söyledim aslında. Kutuya benzeyen kutudan başka her şeyden demek istemiştim! Kutunun kapağını bağlamaktan bıktık. Bağlıyoruz çünkü kapak bir bütün olarak düşüyor. İşin ilginç yanıysa o saat BURSAGAZ’ın personellerince her ay okunuyor. Yani bu durum ilgili personellerce de görülüyor. İlgilisinin umurunda olmayan vatandaşın mı umurunda olsun ki? Bizim kaderimiz bu. Can yanmadan ilgi bulmak bize haram!” diyor. BURSAGAZ’ın dikkatlerine!
NEDEN KAZILDI DİYE SORMUYOR…
Okurlarımızdan olan Ercan Erdin, özetimle şöyle diyor: “Bir ay önceydi. Osmangazi ilçesi Hayran Caddesi girişindeki (Trafik arzuhalcileri önü) karşılıklı kaldırımlar aynı gün içinde kazıldı. Daha sonra da öylece bırakıldı. Ben neden kapatılmadı diye sormuyorum. Ben neden kazıldı diye soruyorum. Böylesi plansız bir şehir mi olur?”
AMA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ…
“Muhammet Bey. Geçtiğimiz ay (27 Mayıs) komşumuz iş insanı Cenk Küper’in şikâyetini ÇINARLI CADDESİNE ÇINAR DİKİN başlığınızla yayımlamıştınız. İnanın o ana kadar bizi de derinden üzen bu konuyu neden size yollamak aklımıza gelmedi diye kendimize kızmadık değil. Sonra çok sevindik yazıyı okuyunca. Çünkü bu cadde, onlarca fabrikaya da hizmet veriyor. İşin ilginç yanı, yıl oldu bu cadde tam bir rezalet ve yetkililerin umuru değil. Neyse, derken köşenizde konuyu görünce ‘artık umurları olur’ diye düşündük. Ancak yine gelen giden yok. Yani yine umurları değil çok değerli yetkililerin! Yüzlerce metrelik rezalet zemin, ürün ve hizmet kalitemizi de etkiliyor. Mağduriyetimizi duyurabilme adına bir kez daha yayımlar mısınız acımızı? Üretene bari değer verin!” diyor.
İLGİSİZLİK SÜRÜYOR
Fotoğrafları inceledim de bu ilgisizliği hiç yakıştıramadım şahsen! Bursa; ‘Bütünşehir’ ise Büyükşehir Belediyesi’nin; ‘Nilüferli olmak ayrıcalık’ ise Nilüfer Belediyesi’nin dikkatlerine… Çalı Mahallesi Çınarlı Caddesi sakinlerinden bir davet daha var size!
SİZE GEREK YOK BİZ BAKIYORUZ ZATEN
“Nilüfer ilçesinde esnafım. Geçtiğimiz yıllarda kaldırımlarımıza ‘Görme Engelli Vatandaş Özel Yön Taşları’ (Yalan Taşları) döşenmişti. O esnada kimin, neden ve niçin diktiği belli olmayan bir plastik bariyer çıkmıştı çalışan ekibin karşısına. Ekip o bariyer yüzünden taşlara kavis yaptırmıştı. Ekibe, o taşların kavis yapmaması için bariyerin sökülmesi yönünde tavsiyede bulunmuştuk. Lakin ekip bizi dikkate almamıştı. İki ay sonra o bariyer yok olmuştu. Belediyeyi aradık ‘gelin dikin’ diye ne gelen oldu ne de giden. Aklımızla dalga geçiyorlar inanın.”
AH O FARELER YOK MU!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi sendikacı Şenol Erden: “Osmangazi ilçesi Fatih, Güçlü Cadde üzerinde (Metrodan kanal boyuna giden cadde) fare yuvası var. Ah o fareler yok mu… Asfaltı bari delmeseydiniz!” diyor.
İŞE YARIYORMUŞ MEĞERSE!
Mudanya ilçesi Eşkel ve Eğerce arasındaki sahil yoluna yol diyen belediye yetkilileri ya yol görmemişlerdir ya yoldan bir haber yol almaktadırlar! Diyeceklerimin bununla sınırlı olması benim menfaatimedir. Hürriyet Bursa gazetesi ekibine selamlarımı sunarım.”
Bizlerden de sizlere selam olsun İhsan Türker. İlçenin sorumlusu olan Mudanya Belediyesi’ne duyurulur…
BATIK PERİBACASI!
Abonelerimizden Tofaş (Fabrika) iş geliştirme uzmanı Ali İmdat: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Karagöz Caddesi üzerindeki iki gözlü batık peribacalarının varlığına dikkat çekmek için sopaya geçirdiğim kutuyu kullandım! Amacım iki ay önce oluşan batık peribacasına dikkat çekip ziyaretçi oluşumuna aracı olmaktır. Sizce başarılı olmuş muyum? (!)”
Hemen aklıma buraya 300 metre mesafe uzaklıkta olan İntam faciası geldi. O da böyle oluşum sonrasında olmuştu çünkü.
‘BELEDİYEYE BİLDİRDİ’
Durumu Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir emniyet müdür yardımcısı olan arkadaşıma bildirdim. O da yaptığı inceleme sonucunda sızan suyun polis merkezi ile alakası olmadığını anladıktan sonra durumu acil olarak Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiğini söyledi.
‘YAKIŞMADI DEĞİL!’
Bir gün sonra da belediye ekipleri kaldırım üzerine bomba ve roket saldırıları için üretilen taş bariyerlerden 4 tane dizip gitmiş. Anladığım şu; orada cidden bir sorun var ki belediyemiz bu bariyerleri oraya taşıtmış. Anlamadığım da şu; bu bariyerlerin heyelan önleyici özellikleri de mi varmış! Neyse, ‘heyelan olsun da görelim’ demiyorum. Bariyerler de oraya yakışmadı değil ama!
SAKIZ KAĞIDINDA BİLE BİLGİ VAR...
Ama gezmeye fırsat bulamadan geriye döndük. Bize bunun kazancı; sinir üretmek, fuzuli benzin tüketmek ve aracımızı toz deryasına gömdürmek oldu! Geçmiş dönemlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi de yapan Erdem Saker’in DSİ. 1. Bölge Müdürü olduğu dönemde fikri sonucu yapılan ve Japonya’dan sonra ilk olan alanın bu hale düşürülmüş olması ne büyük bir acı…
TOZ DERYASINDA GİBİ…
Kimin umurunda? Ama maden ocakları açıldı ya! İçme suyu olarak kullanılan barajın suyu mermer tozu olmuş, çim kayağı alanı talan edilmiş, uçurtma şenlikleri yapılıyormuş, artık buraya kimseler gelmiyormuş… Çok da tın! Önümüzde giden kamyonların ardından uçuşan toz deryasını anlatmaya bile gerek yok! Sonrasında aracın motor alanını dahi örümcek ağı gibi saran tozu temizlemek için 6 saat uğraştım. Çok iyi spor oldu benim için!
KUM SÖRFÜ MÜ YAPSAK!
Spor dedim de; aklıma geldi. Japonya’dan sonraki değerimizi tamamen kaybettik değil mi? Durun bakın aklıma ne geldi. Mısır’da ortaya çıkan ve araçla yapılan sand surfing (Kum sörfü) yarışları var. İşte burası sand surfing sporları için tam da biçilmiş kaftan! Japon’dan sonraki sıralamamız temelli yok oldu diye üzülmeyelim. Biraz da Mısır’dan sonra ikinci oluverelim. Elbette bunun için gerekli başvuruların yapılması gerekir. Burada da koşuşturma kısmı Büyükşehir Belediyesi ile Demirtaş Belediyesi’ne düşüyor. Şimdiden kolay gelsin diyerek sevgilerimi sunuyorum!
Kimin umurunda
Faciadan bir adımla kurtulduk
ADINI “çok öfkeli vatandaş” olarak belirtmemi rica eden okurumuza ‘geçmiş olsun’ diyerek e-postasını özetimle aktarıyorum:
“İl dışında görev yapan kızım senelik iznini kullanmak üzere memleketi olan Bursa’mıza gelmişti. Yani onu ailesiyle birlikte olacaktı. Ailecek yürüyüş yapıyorduk. Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kavakdibi Sokak’ta Besaş Halk Ekmek satış mağazası önüne gelmiştik ki kızımın işaret ettiği merdiven tutamağı bağlantısı olan demir yana doğru ok gibi fırladı.
‘KAMERAYA BAKABİLİRLER’
O esnada basamaklarda yürümekte olan kızımın göğüs ve karın bölgesine doğru savruldu. Kızım bir adım daha önde olmuş olsaydı yemin ederim ki yüzde yüz çok ciddi zarar oluşurdu. Allah’ın işine bak. Durup dururken sen bağlantı noktasından kop ve gel bizi bul! Başta kızım olmak üzere hepimiz çok korktuk. Çok ama çok kıymetli yetkililer(!) olayı senaryo olarak değerlendirecek olurlarsa; o civarda güvenlik kameraları vardır.
‘AYIPLARINI İZLESİNLER’
Ana haberlere çıkacak kadar önem arz eden ayıplarını izlesinler. Belki utanırlar; ‘bizim denetçiler sanırım iş yapmıyorlar’ diye dertlenirler! Olay günü 12 Temmuz saati de 18.41 Bir adımla kurtulduğumuz kalitesiz hizmetten kaynaklanan anlık dehşetimizin hesabını yarın huzuru mahşerde isteyeceğiz.”
MÜDAHALE ETMEDİKLERİNE GÖRE...
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi olan Makine Mühendisi Ömür Kuru: (Fenerbahçeli Ömür) “Eski Kaplıca adıyla hizmet veren belediye otobüs durağı da yasaklı reklam duyurularına teslim olmuş vaziyette. Çok özür dilerim ama artık aklıma şu geliyor. BURULAŞ bu reklamları kendisi yapıştırıyor. Aksi olsaydı onlarca kez benzeri şikâyetleri yayımladınız. Çalıştığım şirkette basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü var. Yani gazetelerde şirketimizin lehine ve aleyhine yazılan yazılar ilgili müdürlüklere gönderiliyor. BURULAŞ’ın da böyle bir müdürlüğünün var olduğuna emin olduğum için diyorum. O reklam duyurularını BURULAŞ bizzat kendisi yapıştırıyor!” diyor. Ömür Kuru açıkçası ben de aynı şeyleri düşünmüyor değilim! Yoksa elli kere müdahale etmeleri gerekmez miydi?
METRO ÇARPMIŞ
OKURLARIMIZDAN olan Uygar Gençyılmaz, bakınız ne diyor: “Metro istasyonu içindeki çöp kutusu taşıma askısıyla birlikte pert durumdadır. Sanırım metro çarpmış! Konu basit gibi olabilir. Fakat istasyona her girdiğimde gözüme takılıyor ve şahsen rahatsız oluyorum. O çöp kutusunu ya onarsınlar ya da tamamen söksünler. Esenlikler diliyorum.” BURULAŞ’ın dikkatlerine…
DAMLAMA SİSTEMİ KURUN
ÖĞRETMEN okurumuz H. A. şikayetini şöyle dile getiriyor: “Bursa Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Bursa Anadolu lisesi arasında kalan yola dikilen delinatörler yine kurudu! Az bir alanda ciddi maliyet ve emek israfı oluştu her zamanki gibi. Büyükşehir Belediyesi’nden bir ricam var. Malum havalar aşırı sıcak şu aralar. Kuruma sebebi de bu olunca! Delinatörlerin diplerine damlama sistemi kurulsun!” diyor. Bence denenmeli. Bakarsın fayda olur!