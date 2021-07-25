Faciadan bir adımla kurtulduk

GEÇTİĞİMİZ haftaydı. Ailecek Güzelyalı Sahili’nde yürüyüş yapıyorduk. Mudanya Deniz Liman Polisi ile Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait deniz araçlarının park edildiği alanın önüne (Liman girişi) gelmiştik ki...

Kıyıdan 10-15 metre civarı açıktaki iki kadının boğulmak üzere olduğunu gördük. Derken denize iki kişi atladı. Boğulmak üzere olan kadınları kıyıya taşıdılar.

BİRDEN DERİNLEŞİYOR

Daha sonra bu iki kahramanın oradaki balıkçı limanında görevli olan kardeşlerimiz olduğunu öğrendim. Faciadan kıy payı dönmek böyle bir şey olsa gerek... Olayı soruşturdum. Deniz suyu bir noktadan sonra aniden 4-5 metre birden derinleşiyormuş. (Longuz) Hatta her yıl tam da longuz noktasında birçok kişi boğularak can veriyormuş. Vatandaşların, bu tehlikeli alanda denize girilmemesi için alanın çevrilmesi konusunda yetkililere onlarca müracaatı olmuş ama bir sonuç alamamışlar!

TEDBİR ALINMALI

Mevzu cidden çok önemli. Biz olanları seyrederken dahi şoka girdik. Bir de o anı yaşayanları düşünüyoruz da... Tedbir almak yetkililerin vazifesidir. Lütfen tedbirlerinizi uygulayınız, uygulatınız! Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bursa sahillerinin 115 kilometrelik kıyı bandının da sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’nin önemlerine...

ORMANI AYAKLARINIZIN ALTINA GETİRMİŞLER!