Bursalılar için yarım asra yakın süre; can, hayat, umut, sevinç ve hüzün kaynağı olan Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Hastanesi, bundan iki yıl önce yenisinin yapılması için yıkıldı.
İki yıl önce yıkımı gerçekleştirilen hastanemiz için önceki İl Sağlık Müdürü Özcan Akan: “… 250 yataklı Yıldırım Devlet Hastanesi yapılacak buraya. İlgili çalışmalar kısa sürede başlayacak. Gözümüz aydın…” demişti.
ÇÖPLÜK OLDU
Fakat bu da sözden öte gitmedi. Üstelik, geçmişte insanlara can veren o hastane alanı şimdilerde korku saçıyor Evet, yanlış okumadınız. Korku… Vaziyete göre bu yorumu yapmak hiç de zor değil! Maalesef, heyecanlı bekleyişler yerini korkulara teslim etmiş artık…
Çöplük olarak kullanılan ve çirkin işlere müsait hale gelen bu yer için yetkililerden bir açıklama gelmemesi de Bur-sa’mız için cidden büyük talihsizlik! Şimdiki İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı’ya tek sorum var. Orayı hastane olarak değerlendirmeyi halen düşünüyor musunuz?
Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor
Bursalılar için yarım asra yakın süre; can, hayat, umut, sevinç ve hüzün kaynağı olan Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Hastanesi, bundan iki yıl önce yenisinin yapılması için yıkıldı.
İki yıl önce yıkımı gerçekleştirilen hastanemiz için önceki İl Sağlık Müdürü Özcan Akan: “… 250 yataklı Yıldırım Devlet Hastanesi yapılacak buraya. İlgili çalışmalar kısa sürede başlayacak. Gözümüz aydın…” demişti.
ÇÖPLÜK OLDU
Fakat bu da sözden öte gitmedi. Üstelik, geçmişte insanlara can veren o hastane alanı şimdilerde korku saçıyor Evet, yanlış okumadınız. Korku… Vaziyete göre bu yorumu yapmak hiç de zor değil! Maalesef, heyecanlı bekleyişler yerini korkulara teslim etmiş artık…
Çöplük olarak kullanılan ve çirkin işlere müsait hale gelen bu yer için yetkililerden bir açıklama gelmemesi de Bur-sa’mız için cidden büyük talihsizlik! Şimdiki İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı’ya tek sorum var. Orayı hastane olarak değerlendirmeyi halen düşünüyor musunuz?