Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor

30 Temmuz 2020

Bursalılar için yarım asra yakın süre; can, hayat, umut, sevinç ve hüzün kaynağı olan Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Hastanesi, bundan iki yıl önce yenisinin yapılması için yıkıldı.

Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor

İki yıl önce yıkımı gerçekleştirilen hastanemiz için önceki İl Sağlık Müdürü Özcan Akan: “… 250 yataklı Yıldırım Devlet Hastanesi yapılacak buraya. İlgili çalışmalar kısa sürede başlayacak. Gözümüz aydın…” demişti.

Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor

ÇÖPLÜK OLDU

Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor

Fakat bu da sözden öte gitmedi. Üstelik, geçmişte insanlara can veren o hastane alanı şimdilerde korku saçıyor Evet, yanlış okumadınız. Korku… Vaziyete göre bu yorumu yapmak hiç de zor değil! Maalesef, heyecanlı bekleyişler yerini korkulara teslim etmiş artık…

Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor

Çöplük olarak kullanılan ve çirkin işlere müsait hale gelen bu yer için yetkililerden bir açıklama gelmemesi de Bur-sa’mız için cidden büyük talihsizlik! Şimdiki İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı’ya tek sorum var. Orayı hastane olarak değerlendirmeyi halen düşünüyor musunuz?

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...30.07.2020
Bayramda nerelere gidelimMüge AKGÜNBayramda nerelere gidelim?30.07.2020
Kızım beni suçluyorGüzin AblaKızım beni suçluyor30.07.2020
Bırakmam Seni Ömür GEDİKBırakmam Seni30.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.