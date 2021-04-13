En sonunda onlar da pes etti

Okurlarımızdan Hikmet Yaslı, özetimle bakınız ne diyor:

“Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Musababa Caddesi No:45 karşısında bulunan aydınlatma direğinin armatürü bir yıldır yan vaziyette hizmet veriyor. Yani ışığı zemine değil de göğe yansıyor. Bunun sebebi uçaklara yol göstermek için mi?”

UEDAŞ’A HATIRLATMA

“Ayrıca yine bu direğin önünde bulunan trafo kapağının menteşeleri kopuk, içi darmadağın. Tam kuş yuvası! Konuyla alakalı olarak UEDAŞ’a ihbarımız oldu. Sanırım işlerinin yoğunluğuyla alakalı olarak unutuldu!”

Unutulanı hatırlatmakta fayda vardır Hikmet Yaslı. Biz de hatırlatalım öyle ise... UEDAŞ’ın önemlerine.

En ilginç oturma bankı

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Ayça U., “Yeşil Caddesi üzerindeki ‘Yeşil Cad’ tanımlı belediye otobüs durağının oturma bankı ‘En İlginçler’ kategorisi yarışmasına katılsın. Bank, bağımsız olan dört taşın üzerine oturtulmuş da... Taşların vida ile zemine sabitlenmesiyse ayrı bir kategoride değerlendirilebilir!” diyor. Yarışmaya katılım takdiri BURULAŞ’ındır. Biz ilettik. Bakalım ne olacak?