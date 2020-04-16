Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>En azından medet ummayacağız!
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

En azından medet ummayacağız!

16 Nisan 2020

SORUMLULUĞU Büyükşehir Belediyesi’nde olan Atatürk Alt Geçidi’nin (Atatürk Caddesi) hiç çalışmayan platform engelli asansörüne yönelik olarak ihbar niteliğindeki birçok yazım, Hürriyet Bursa’da yayımlanmıştı.

En azından medet ummayacağız

Her yayımımız sonrasında yetkililer de: “Hayır, o asansör çalışıyor...” açıklamasını yapıyorlardı!

KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ

Yapılan her açıklama sonrası bizzat kontrole gittiğim ve bazı vidalarının dahi olmadığını gördüğüm paslı platform engelli asansörü; yetkililere göre ‘çalışan’ yorumlu, bana göre de ‘çalışmayan’ durumlu platform engelli asansörünün komple söküldüğünü gördüm. En azından medet ummayacağız artık o asansörden. Teşekkür ediyorum!

GÜLER ÇIKMAZSA GÜLEN ÇIKAR!

En azından medet ummayacağız

OKURLARIMIZDAN olan Ayfer Y., özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi, Kemerçeşme Mahallesi’nde bulunan Güler Çıkmazı’nın sokak tabelası yenilendi. Teşekkür ediyoruz. Ancak ilgili ekip çalışanlarına önce boyası düşmüş duvarı göstererek ‘yakışmıyor’ dedik. Sonra da “Tabelanın yenisi güzel olmuş. Lütfen eskisini sökün...” ricasında bulunduk. Ne duvarı boyattırabildik, ne de eksik bilgili eski tabelayı söktürebildik. Vaziyete bakınca; Güler çıkmazsa elbet gülen çıkar!

KEYİF KATAN ŞEYE BAKTIM DA...

En azından medet ummayacağız

ADININ açıklanmasını istemeyen bir grup esnaf okurumuz bakınız ne diyor: “Osmangazi, Altınova Mahallesi 2. Tepe Sokak 42/B adresinin karşısına düşen alanda bulunan zemin kesikliği bizleri son derece mutlu ediyor! Öyle ki, işlerimizin durma noktasına geldiği şu zor günlerimizde bu mutluluğu hissetmek bizlere ayrı keyif katıyor!” Keyifleriniz daimi olsun esnaf kardeşlerimiz...

KAÇ KEZ MÜRAACAT ETTİK YETER ARTIK

En azından medet ummayacağız

HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Burak Kalafat: “Yeter artık” diyor ve: “İlgili fotoğrafımı 28 Mart Cuma günü saat 16.02’de Nilüfer, Uğur Mumcu Bulvarı’nda çektirdim. (Menzil Kuruyemiş karşısı) Bir araç görmüş olduğunuz deryaya(!) girdi ve kaldırımda yürüyen kadını sırılsıklam ıslattı. Yeter artık! Kaç kez müracaat ettik burası için. Seçim zamanı var olanlar şimdi neden yoklar?” Çok ilginç Burak Tezcan. Islanan kişi için zor ve utanç verici bir durum. Oysaki 15 Şubat 2020 tarihli köşemde de aynı şikâyeti yayımlamıştık. Hatta yol seviyesinden yüksekte kaldığı için suyu içine alamayan giderlere yönelik olarak; ‘Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor!’ tavsiyesinde bulunmuştum. Her tavsiyemizi de dikkate alacaklar diye kural yok elbette. Birazcık anlayışlı olun lütfen!

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘ESKİ EV’ ARTIK YOK

En azından medet ummayacağız

HÜRRİYET Bursa ekindeki köşemde yayımlamış olduğumuz şikayetlere yönelik yapmış olduğum kontroller neticesinde ‘Eskicioğlu’nda eski ev’ başlıklı yayımımızda dikkat çekmiş olduğumuz eski evin (Osmangazi / Çekirge Eskicioğlu Sokak) ilgili yetkililerce yıktırılmış olduğunu gördüm. 15 yıllık viranenin son bulmuş olmasına çok sevindim. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Çalışanlar için 6 önemli düzenlemeNoyan DoğanÇalışanlar için 6 önemli düzenleme16.04.2020
Neymar bile ağladı, ben hâlâ ağlamadımCengiz SEMERCİOĞLUNeymar bile ağladı, ben hâlâ ağlamadım 16.04.2020
Bu böyle gitmezOsman MÜFTÜOĞLUBu böyle gitmez16.04.2020
Metropoll’ün anketinden ne çıktıAbdulkadir SELVİMetropoll’ün anketinden ne çıktı?16.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.