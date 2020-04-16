SORUMLULUĞU Büyükşehir Belediyesi’nde olan Atatürk Alt Geçidi’nin (Atatürk Caddesi) hiç çalışmayan platform engelli asansörüne yönelik olarak ihbar niteliğindeki birçok yazım, Hürriyet Bursa’da yayımlanmıştı.
Her yayımımız sonrasında yetkililer de: “Hayır, o asansör çalışıyor...” açıklamasını yapıyorlardı!
KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ
Yapılan her açıklama sonrası bizzat kontrole gittiğim ve bazı vidalarının dahi olmadığını gördüğüm paslı platform engelli asansörü; yetkililere göre ‘çalışan’ yorumlu, bana göre de ‘çalışmayan’ durumlu platform engelli asansörünün komple söküldüğünü gördüm. En azından medet ummayacağız artık o asansörden. Teşekkür ediyorum!
GÜLER ÇIKMAZSA GÜLEN ÇIKAR!
OKURLARIMIZDAN olan Ayfer Y., özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi, Kemerçeşme Mahallesi’nde bulunan Güler Çıkmazı’nın sokak tabelası yenilendi. Teşekkür ediyoruz. Ancak ilgili ekip çalışanlarına önce boyası düşmüş duvarı göstererek ‘yakışmıyor’ dedik. Sonra da “Tabelanın yenisi güzel olmuş. Lütfen eskisini sökün...” ricasında bulunduk. Ne duvarı boyattırabildik, ne de eksik bilgili eski tabelayı söktürebildik. Vaziyete bakınca; Güler çıkmazsa elbet gülen çıkar!
KEYİF KATAN ŞEYE BAKTIM DA...
ADININ açıklanmasını istemeyen bir grup esnaf okurumuz bakınız ne diyor: “Osmangazi, Altınova Mahallesi 2. Tepe Sokak 42/B adresinin karşısına düşen alanda bulunan zemin kesikliği bizleri son derece mutlu ediyor! Öyle ki, işlerimizin durma noktasına geldiği şu zor günlerimizde bu mutluluğu hissetmek bizlere ayrı keyif katıyor!” Keyifleriniz daimi olsun esnaf kardeşlerimiz...
KAÇ KEZ MÜRAACAT ETTİK YETER ARTIK
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Burak Kalafat: “Yeter artık” diyor ve: “İlgili fotoğrafımı 28 Mart Cuma günü saat 16.02’de Nilüfer, Uğur Mumcu Bulvarı’nda çektirdim. (Menzil Kuruyemiş karşısı) Bir araç görmüş olduğunuz deryaya(!) girdi ve kaldırımda yürüyen kadını sırılsıklam ıslattı. Yeter artık! Kaç kez müracaat ettik burası için. Seçim zamanı var olanlar şimdi neden yoklar?” Çok ilginç Burak Tezcan. Islanan kişi için zor ve utanç verici bir durum. Oysaki 15 Şubat 2020 tarihli köşemde de aynı şikâyeti yayımlamıştık. Hatta yol seviyesinden yüksekte kaldığı için suyu içine alamayan giderlere yönelik olarak; ‘Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor!’ tavsiyesinde bulunmuştum. Her tavsiyemizi de dikkate alacaklar diye kural yok elbette. Birazcık anlayışlı olun lütfen!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘ESKİ EV’ ARTIK YOK
HÜRRİYET Bursa ekindeki köşemde yayımlamış olduğumuz şikayetlere yönelik yapmış olduğum kontroller neticesinde ‘Eskicioğlu’nda eski ev’ başlıklı yayımımızda dikkat çekmiş olduğumuz eski evin (Osmangazi / Çekirge Eskicioğlu Sokak) ilgili yetkililerce yıktırılmış olduğunu gördüm. 15 yıllık viranenin son bulmuş olmasına çok sevindim. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.
En azından medet ummayacağız!
SORUMLULUĞU Büyükşehir Belediyesi’nde olan Atatürk Alt Geçidi’nin (Atatürk Caddesi) hiç çalışmayan platform engelli asansörüne yönelik olarak ihbar niteliğindeki birçok yazım, Hürriyet Bursa’da yayımlanmıştı.
Her yayımımız sonrasında yetkililer de: “Hayır, o asansör çalışıyor...” açıklamasını yapıyorlardı!
KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ
Yapılan her açıklama sonrası bizzat kontrole gittiğim ve bazı vidalarının dahi olmadığını gördüğüm paslı platform engelli asansörü; yetkililere göre ‘çalışan’ yorumlu, bana göre de ‘çalışmayan’ durumlu platform engelli asansörünün komple söküldüğünü gördüm. En azından medet ummayacağız artık o asansörden. Teşekkür ediyorum!
GÜLER ÇIKMAZSA GÜLEN ÇIKAR!
OKURLARIMIZDAN olan Ayfer Y., özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi, Kemerçeşme Mahallesi’nde bulunan Güler Çıkmazı’nın sokak tabelası yenilendi. Teşekkür ediyoruz. Ancak ilgili ekip çalışanlarına önce boyası düşmüş duvarı göstererek ‘yakışmıyor’ dedik. Sonra da “Tabelanın yenisi güzel olmuş. Lütfen eskisini sökün...” ricasında bulunduk. Ne duvarı boyattırabildik, ne de eksik bilgili eski tabelayı söktürebildik. Vaziyete bakınca; Güler çıkmazsa elbet gülen çıkar!
KEYİF KATAN ŞEYE BAKTIM DA...
ADININ açıklanmasını istemeyen bir grup esnaf okurumuz bakınız ne diyor: “Osmangazi, Altınova Mahallesi 2. Tepe Sokak 42/B adresinin karşısına düşen alanda bulunan zemin kesikliği bizleri son derece mutlu ediyor! Öyle ki, işlerimizin durma noktasına geldiği şu zor günlerimizde bu mutluluğu hissetmek bizlere ayrı keyif katıyor!” Keyifleriniz daimi olsun esnaf kardeşlerimiz...
KAÇ KEZ MÜRAACAT ETTİK YETER ARTIK
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Burak Kalafat: “Yeter artık” diyor ve: “İlgili fotoğrafımı 28 Mart Cuma günü saat 16.02’de Nilüfer, Uğur Mumcu Bulvarı’nda çektirdim. (Menzil Kuruyemiş karşısı) Bir araç görmüş olduğunuz deryaya(!) girdi ve kaldırımda yürüyen kadını sırılsıklam ıslattı. Yeter artık! Kaç kez müracaat ettik burası için. Seçim zamanı var olanlar şimdi neden yoklar?” Çok ilginç Burak Tezcan. Islanan kişi için zor ve utanç verici bir durum. Oysaki 15 Şubat 2020 tarihli köşemde de aynı şikâyeti yayımlamıştık. Hatta yol seviyesinden yüksekte kaldığı için suyu içine alamayan giderlere yönelik olarak; ‘Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor!’ tavsiyesinde bulunmuştum. Her tavsiyemizi de dikkate alacaklar diye kural yok elbette. Birazcık anlayışlı olun lütfen!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘ESKİ EV’ ARTIK YOK
HÜRRİYET Bursa ekindeki köşemde yayımlamış olduğumuz şikayetlere yönelik yapmış olduğum kontroller neticesinde ‘Eskicioğlu’nda eski ev’ başlıklı yayımımızda dikkat çekmiş olduğumuz eski evin (Osmangazi / Çekirge Eskicioğlu Sokak) ilgili yetkililerce yıktırılmış olduğunu gördüm. 15 yıllık viranenin son bulmuş olmasına çok sevindim. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.