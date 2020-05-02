Emirsultan’da bari olmasın

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan TOFAŞ -Fabrika İnsan Kaynakları Uzmanı Ali İmdat, “Takipçiler uykuda” diyor ve ekliyor:
“Bursa’da, hatta Türkiye’de maneviyat denince akla ilk gelen adres olan Emirsultan’a hiç yakışmayan üzücü bir manzarayı aktarmak istiyorum. Emirsultan mezarlığı önündeki tarihi çeşmeye dikkat çekmek istiyorum.”
TAKİPSİZLİK!
“1) Musluk bozuk ve suyu boşa akıyor. 2) Kurna ve musluk mikrop yuvası gibidir. 3) Suyun gider borusu (hortum) yuvasında olmadığı için su çevreye akmaktadır. Takipsizlik her noktada. Takipçiler uykuda! Denetçiler molada. İmdat diyorum imdat!” Ali İmdat; benden de gelsin bir imdat... BUSKİ, duy bizim imdadımızı!
HİZMETİN MAĞDUR EDENİ
OKURLARIMIZDAN olan Fatih Yüncüler: (Tofaş - Yalın Takım Lideri) “İkamet adresim de olan Osmangazi, Muradiye, Kaplıca Caddesi No:13 Türsan Apt. önüne standart kaldırım düzeltmesi yaptılar, sağ olsunlar!
Ancak görme engelli bir büyüğümüzün de ikamet ettiği (Şaka yapmıyorum, gelsinler baksınlar) apartmanımızın girişine set bıraktılar. Komşumuz olan engelli büyüğümüz, bu engele maruz bırakılmıştır. Yetmedi kaldırımlara da çukur oluşturdular. Oluşturdukları çukurların üzerini de biz kapattık tahtalarla. Bu hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi; keşke gelmeseydiniz” diyor.
ATIYORSUN VE...
ADININ ‘bir vatandaş’ olarak sunulmasını isteyen okurumuz diyor ki: “Mudanya Kaymakamlığı önündeki kaldırımda bulunan bir kapak; çatlayan, patlayan ve kırılan ‘arkadaşına’ özenmiş ve onları taklit etmiş. Bir çocuğun ayağı hatta baldırı çok rahatlıkla bu çukura girer. Tam bir tuzak. Akabince tam da bu tuzağın önünde ikici bir tuzak. O da deniz önünde bulunan seyir dürbünü. Şöyle ki; dürbünün çalışması için bir lira atıyorsun ve dürbün çalışmıyor. Düştün, geçmiş olsun. Bir liran gitti, geçmiş olsun!” Mudanya Belediyesi; vaziyet böyle…
KALDIRIMLARA BENZEMEYE ÇALIŞAN KALDIRIMLAR
BURSA’nın en popüler caddesi olan Nilüfer, FSM Bulvarı kaldırımlarının hali içler acısı. Kaldırımları lahana yaprağı gibi ayrılmış. Bunu da yetkililer yıllardır görmemiş. Düşenler düşmüş, düşmeyenler ucuz yırtmış!
Hak arama ve soru sorma özgürlüğüme dayanarak diyorum ki... İlgili yetkililer; biraz yorulacaksınız belki ama ara sıra da olsa araçlarınızdan inin ve kaldırıma benzemeye çalışan kaldırımlarda yürüyün lütfen!
Emirsultan’da bari olmasın
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan TOFAŞ -Fabrika İnsan Kaynakları Uzmanı Ali İmdat, “Takipçiler uykuda” diyor ve ekliyor:
“Bursa’da, hatta Türkiye’de maneviyat denince akla ilk gelen adres olan Emirsultan’a hiç yakışmayan üzücü bir manzarayı aktarmak istiyorum. Emirsultan mezarlığı önündeki tarihi çeşmeye dikkat çekmek istiyorum.”
TAKİPSİZLİK!
“1) Musluk bozuk ve suyu boşa akıyor. 2) Kurna ve musluk mikrop yuvası gibidir. 3) Suyun gider borusu (hortum) yuvasında olmadığı için su çevreye akmaktadır. Takipsizlik her noktada. Takipçiler uykuda! Denetçiler molada. İmdat diyorum imdat!” Ali İmdat; benden de gelsin bir imdat... BUSKİ, duy bizim imdadımızı!
HİZMETİN MAĞDUR EDENİ
OKURLARIMIZDAN olan Fatih Yüncüler: (Tofaş - Yalın Takım Lideri) “İkamet adresim de olan Osmangazi, Muradiye, Kaplıca Caddesi No:13 Türsan Apt. önüne standart kaldırım düzeltmesi yaptılar, sağ olsunlar!
Ancak görme engelli bir büyüğümüzün de ikamet ettiği (Şaka yapmıyorum, gelsinler baksınlar) apartmanımızın girişine set bıraktılar. Komşumuz olan engelli büyüğümüz, bu engele maruz bırakılmıştır. Yetmedi kaldırımlara da çukur oluşturdular. Oluşturdukları çukurların üzerini de biz kapattık tahtalarla. Bu hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi; keşke gelmeseydiniz” diyor.
ATIYORSUN VE...
ADININ ‘bir vatandaş’ olarak sunulmasını isteyen okurumuz diyor ki: “Mudanya Kaymakamlığı önündeki kaldırımda bulunan bir kapak; çatlayan, patlayan ve kırılan ‘arkadaşına’ özenmiş ve onları taklit etmiş. Bir çocuğun ayağı hatta baldırı çok rahatlıkla bu çukura girer. Tam bir tuzak. Akabince tam da bu tuzağın önünde ikici bir tuzak. O da deniz önünde bulunan seyir dürbünü. Şöyle ki; dürbünün çalışması için bir lira atıyorsun ve dürbün çalışmıyor. Düştün, geçmiş olsun. Bir liran gitti, geçmiş olsun!” Mudanya Belediyesi; vaziyet böyle…
KALDIRIMLARA BENZEMEYE ÇALIŞAN KALDIRIMLAR
BURSA’nın en popüler caddesi olan Nilüfer, FSM Bulvarı kaldırımlarının hali içler acısı. Kaldırımları lahana yaprağı gibi ayrılmış. Bunu da yetkililer yıllardır görmemiş. Düşenler düşmüş, düşmeyenler ucuz yırtmış!
Hak arama ve soru sorma özgürlüğüme dayanarak diyorum ki... İlgili yetkililer; biraz yorulacaksınız belki ama ara sıra da olsa araçlarınızdan inin ve kaldırıma benzemeye çalışan kaldırımlarda yürüyün lütfen!