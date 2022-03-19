Eksi bire zemin zemine de eksi bir diyor

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Tofaş (Fabrika) İnsan Kaynakları Uzmanı Ahmet Çınay bakınız özetimle ne diyor;
“Dörtçelik Çocuk Hastanesi olarak tanımlanan metro istasyonundaki asansör yanlış bilgi veriyor. Şöyle ki, asansör zemin kattayken ‘kat eksi 1, eksi 1’inci kattayken de ‘zemin kat’ diye sesli anonsla bilgilendirme yapıyor. O asansörü görme engelliler de kullanıyor. Bu durum, asansör kabini girişine asmış olduğunuz Braille Alfabesi’nin laf olsun cinsinden öte gitmediğini göstermektedir. Kaldırımlara sunduğunuz görme engelli yürüme yolları diye bilinen kabartma taş masalı (Yalan Taşları) az mı geldi?”
BURULAŞ’ın dikkat ve önemlerine. Ahmet Çınay haklı hem de çok haklı! Not. Bilgiyi teyit etmek için ilgili istasyona giderek asansörü test ettim. Video kaydı da aldım. Aynen Çınay’ın dediği gibi oluyor. ‘Zemine eksi bir, eksi bire de bodrum’ diyor!
İnci Sokak’ın incileri düşmüş…
Okurlarımızdan Mustafa Talha, özetimle: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi İnci Sokak’ın incileri düştü! Sokağımız bir yıldır tarla misali. Kimsenin derdinde değil. Çok şey diyesim var da… Sadece selamlarımı sunarak şikâyetimi bildirmek istiyorum!” diyor. Selamı almak farzmış Mustafa Talha. Askıda kalmasın selamın.
Düşüren kesik…
Hürriyet Bursa gazetesi okuru sokak sakini Salim Yılmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 8. Zafer Sokak’ın asfaltında bulunan kesik yüzünden bir motosikletli kurye feci şekilde düştü. Kesiğin kapatılmasını isliyoruz…”
Nasıl bir belediyeciliktir ki bu ardı arkası bitmeyen şikâyetler çığ gibi artarak geliyor ve ‘biz neden yetersiziz?’ diye soran dertli başkanlar yok!
Türkçe ders notunuz kaçtı?
Okurlarımızdan emekli Türkçe Öğretmeni Muhsin Özmetin: “Osmangazi ilçesinin caddelerinden olan Beşikçiler Caddesi’ni tanımlayan tabelanın Türkçe yazım kurallarına uygun olmadığını belirtmek isterim. Beraberinde bu tabelanın basılmasından asılmasına kadar emeği geçen her kişiye şunu sormadan edemeyeceğim: Sizlerin Türkçe ders notu kaçtı?”
Hürriyet Bursa yazıyor sorunlar çözülüyor
25 SANTİM LAZIM
Yapmış olduğum kontroller neticesinde; YİNE KAPAK YİNE KAPAK başlıklı yayımımızla gün yüzüne çıkan şikâyetimizde bahsi geçen UEDAŞ’ın sorumlusu olduğu aydınlatma direğinin klemens yuva kapağına kavuşmuş olduğunu gördüm. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Bu esnada o direk bisiklet yolunu tam ortalayamamış. 25 santim daha içeriye çekiniz tam olsun!
Eksi bire zemin zemine de eksi bir diyor
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Tofaş (Fabrika) İnsan Kaynakları Uzmanı Ahmet Çınay bakınız özetimle ne diyor;
“Dörtçelik Çocuk Hastanesi olarak tanımlanan metro istasyonundaki asansör yanlış bilgi veriyor. Şöyle ki, asansör zemin kattayken ‘kat eksi 1, eksi 1’inci kattayken de ‘zemin kat’ diye sesli anonsla bilgilendirme yapıyor. O asansörü görme engelliler de kullanıyor. Bu durum, asansör kabini girişine asmış olduğunuz Braille Alfabesi’nin laf olsun cinsinden öte gitmediğini göstermektedir. Kaldırımlara sunduğunuz görme engelli yürüme yolları diye bilinen kabartma taş masalı (Yalan Taşları) az mı geldi?”
BURULAŞ’ın dikkat ve önemlerine. Ahmet Çınay haklı hem de çok haklı! Not. Bilgiyi teyit etmek için ilgili istasyona giderek asansörü test ettim. Video kaydı da aldım. Aynen Çınay’ın dediği gibi oluyor. ‘Zemine eksi bir, eksi bire de bodrum’ diyor!
İnci Sokak’ın incileri düşmüş…
Okurlarımızdan Mustafa Talha, özetimle: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi İnci Sokak’ın incileri düştü! Sokağımız bir yıldır tarla misali. Kimsenin derdinde değil. Çok şey diyesim var da… Sadece selamlarımı sunarak şikâyetimi bildirmek istiyorum!” diyor. Selamı almak farzmış Mustafa Talha. Askıda kalmasın selamın.
Düşüren kesik…
Hürriyet Bursa gazetesi okuru sokak sakini Salim Yılmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 8. Zafer Sokak’ın asfaltında bulunan kesik yüzünden bir motosikletli kurye feci şekilde düştü. Kesiğin kapatılmasını isliyoruz…”
Nasıl bir belediyeciliktir ki bu ardı arkası bitmeyen şikâyetler çığ gibi artarak geliyor ve ‘biz neden yetersiziz?’ diye soran dertli başkanlar yok!
Türkçe ders notunuz kaçtı?
Okurlarımızdan emekli Türkçe Öğretmeni Muhsin Özmetin: “Osmangazi ilçesinin caddelerinden olan Beşikçiler Caddesi’ni tanımlayan tabelanın Türkçe yazım kurallarına uygun olmadığını belirtmek isterim. Beraberinde bu tabelanın basılmasından asılmasına kadar emeği geçen her kişiye şunu sormadan edemeyeceğim: Sizlerin Türkçe ders notu kaçtı?”
Hürriyet Bursa yazıyor sorunlar çözülüyor
25 SANTİM LAZIM
Yapmış olduğum kontroller neticesinde; YİNE KAPAK YİNE KAPAK başlıklı yayımımızla gün yüzüne çıkan şikâyetimizde bahsi geçen UEDAŞ’ın sorumlusu olduğu aydınlatma direğinin klemens yuva kapağına kavuşmuş olduğunu gördüm. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Bu esnada o direk bisiklet yolunu tam ortalayamamış. 25 santim daha içeriye çekiniz tam olsun!