Düşen olmayınca yapan da olmuyor

ŞÖYLE bir senaryo yapalım:
Bir vakit olsun, bu vakit de gece vakti olsun. Çekirge Mahallesi’nde ikamet ediyorsun ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne yakın bir adreste oturuyorsun. Aniden bir rahatsızlığın oluştu. Hastaneye gitmek üzere evinden çıktın. Hastane yolu da olan Bağlan Caddesi’nin karanlık kaldırımı üzerinde yürümeye başladın. Sonra tam da 2. Kanal Caddesi karşısına gelmiştin ki kaldırımda bulunan kuyuya düşüverdin. Kader bu ya! Oysaki elli metre kalmıştı hastaneye varmana. Gözlerin göğü seyrederken kaderle alakalı olan bahtsızlığına mükafat olarak yetkililer seni almak için ambulans yollamasınlar mı?(!)
2 YILDIR KİMSE GÖRMÜYOR
Ambulans öncesini canlandırmak için senaryomun dublörü oldum. Diyeceğim o ki böyle bir senaryonun iki yıldır gerçekleşmemiş olmasındaki kerameti anlamış değilim! Evet. Bölgedeki bu çukur iki yıldır burada olsun ve kimseciler içine düşmesin... Bir keramet var burada! Eşine ve benzerine rast gelemeyeceğiniz bir durum bu. Gerek Büyükşehir Belediyesi’nin, gerekse Osmangazi Belediyesi’nin buradaki kerameti araştırmalarını tavsiye ederim!
ADIM BAŞI ÇUKUR
OLDUKÇA ilginç yazılmış olan e-postayı özetimle aktarıyorum: “Adım Adem, soyadım önemli değil. Sadece bir ‘Ademoğlu’yum hepsi bundan ibarettir. Diyeceklerim de şöyledir. Bisiklete binmeyi çok severim. Ancak adım başı çukura teslim olan kaldırımlara ek olarak sunulan menhol kapak çukurlarından illallah ettim. Bizim halimiz belli. Gözlerini dört açmazsan naneyi yersin. Şunu çok merak ediyorum. Neden hep naneyi yiyen biz oluyoruz? Bir Ademoğlu olarak ben utanıyorum!”
Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi, adresi merak etme ihtimaliniz olabilir diye aktarıyorum. Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi 5. Nane Sokak girişi.
KEMERLERİNİZİ BAĞLAYINIZ UÇUŞA GEÇİYORUZ!
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Gıda Mühendisi Ezgi Konaklı: “Muhammet Bey, merhaba. 18 Şubat 2020 tarihli köşenizde uçmaya çalışan pankart konusunu okuyunca (‘Uçma kabiliyeti olmayınca’ başlıklı yazım) gülmüştük. Diğer birçok ilginç konularınız gibi bu konu da aklımda kalmıştı. Bakınız lütfen. Ben de rast geldim bir benzerine. Ama benim ki uçma kabiliyetini kazanmış. Öyle ki caddeden geçen araçlara bile kafa tutuyordu! Hey millet, kemerlerinizi bağlayın uçuşa geçiyoruz! Ücretsiz uçuş imkânı sunan; Büyükşehir, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür ediyorum!” diyor. Ezgi Konaklı bu sebepten dolayı birinin canı yanmadan sorunumuzu anlatmak mümkün değil sanırım. Hayırlısı diyelim!
SAPANDAN FIRLAMIŞ GİBİ...
OKURLARIMIZDAN olan Salim Dik, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi, İstanbul Caddesi No:213 önündeki kaldırımı kırdılar ve sonra çakılları döküp gittiler. Çakıla itirazımız yok diyelim. Ancak burada araçların bazıları roket gibi gidiyor. Bir şekilde yola savrulan taşları da araç tekerleri sapandan fırlatılan taş misali fırlatıyor.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
DEFİNEYİ BULAMAYINCA başlıklı şikâyetimizin de (Nilüfer ilçesi) giderilmiş olmasını görmüş olmanın mutluluğu içindeyim! Bu mutluluk için biraz uğraştık. Vaziyet böyle olunca da siz kıymetli yetkileri yorduk kusura bakmayın lütfen! Teşekkür ediyorum.
Düşen olmayınca yapan da olmuyor
ŞÖYLE bir senaryo yapalım:
Bir vakit olsun, bu vakit de gece vakti olsun. Çekirge Mahallesi’nde ikamet ediyorsun ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne yakın bir adreste oturuyorsun. Aniden bir rahatsızlığın oluştu. Hastaneye gitmek üzere evinden çıktın. Hastane yolu da olan Bağlan Caddesi’nin karanlık kaldırımı üzerinde yürümeye başladın. Sonra tam da 2. Kanal Caddesi karşısına gelmiştin ki kaldırımda bulunan kuyuya düşüverdin. Kader bu ya! Oysaki elli metre kalmıştı hastaneye varmana. Gözlerin göğü seyrederken kaderle alakalı olan bahtsızlığına mükafat olarak yetkililer seni almak için ambulans yollamasınlar mı?(!)
2 YILDIR KİMSE GÖRMÜYOR
Ambulans öncesini canlandırmak için senaryomun dublörü oldum. Diyeceğim o ki böyle bir senaryonun iki yıldır gerçekleşmemiş olmasındaki kerameti anlamış değilim! Evet. Bölgedeki bu çukur iki yıldır burada olsun ve kimseciler içine düşmesin... Bir keramet var burada! Eşine ve benzerine rast gelemeyeceğiniz bir durum bu. Gerek Büyükşehir Belediyesi’nin, gerekse Osmangazi Belediyesi’nin buradaki kerameti araştırmalarını tavsiye ederim!
ADIM BAŞI ÇUKUR
OLDUKÇA ilginç yazılmış olan e-postayı özetimle aktarıyorum: “Adım Adem, soyadım önemli değil. Sadece bir ‘Ademoğlu’yum hepsi bundan ibarettir. Diyeceklerim de şöyledir. Bisiklete binmeyi çok severim. Ancak adım başı çukura teslim olan kaldırımlara ek olarak sunulan menhol kapak çukurlarından illallah ettim. Bizim halimiz belli. Gözlerini dört açmazsan naneyi yersin. Şunu çok merak ediyorum. Neden hep naneyi yiyen biz oluyoruz? Bir Ademoğlu olarak ben utanıyorum!”
Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi, adresi merak etme ihtimaliniz olabilir diye aktarıyorum. Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi 5. Nane Sokak girişi.
KEMERLERİNİZİ BAĞLAYINIZ UÇUŞA GEÇİYORUZ!
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Gıda Mühendisi Ezgi Konaklı: “Muhammet Bey, merhaba. 18 Şubat 2020 tarihli köşenizde uçmaya çalışan pankart konusunu okuyunca (‘Uçma kabiliyeti olmayınca’ başlıklı yazım) gülmüştük. Diğer birçok ilginç konularınız gibi bu konu da aklımda kalmıştı. Bakınız lütfen. Ben de rast geldim bir benzerine. Ama benim ki uçma kabiliyetini kazanmış. Öyle ki caddeden geçen araçlara bile kafa tutuyordu! Hey millet, kemerlerinizi bağlayın uçuşa geçiyoruz! Ücretsiz uçuş imkânı sunan; Büyükşehir, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür ediyorum!” diyor. Ezgi Konaklı bu sebepten dolayı birinin canı yanmadan sorunumuzu anlatmak mümkün değil sanırım. Hayırlısı diyelim!
SAPANDAN FIRLAMIŞ GİBİ...
OKURLARIMIZDAN olan Salim Dik, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi, İstanbul Caddesi No:213 önündeki kaldırımı kırdılar ve sonra çakılları döküp gittiler. Çakıla itirazımız yok diyelim. Ancak burada araçların bazıları roket gibi gidiyor. Bir şekilde yola savrulan taşları da araç tekerleri sapandan fırlatılan taş misali fırlatıyor.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
DEFİNEYİ BULAMAYINCA başlıklı şikâyetimizin de (Nilüfer ilçesi) giderilmiş olmasını görmüş olmanın mutluluğu içindeyim! Bu mutluluk için biraz uğraştık. Vaziyet böyle olunca da siz kıymetli yetkileri yorduk kusura bakmayın lütfen! Teşekkür ediyorum.