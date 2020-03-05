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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Durum ortada

5 Mart 2020

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (Osmangazi Veysel Karani Mahallesi) bahçesinde bulunan ‘ultra lüks elektrik dağıtım panosu askısı’ yaklaşık 5 yıldır bu durumda.

Durum ortada

UEDAŞ yetkililerinin uygun gördüğü beton direğin son derece modern görüntüsü ve üstündeki elektrik dağıtım panosu askısının fotoğrafı da durumunu gözler önüne seriyor. Sanırım UEDAŞ yetkilileri bizim baktığımız açıdan bakmıyor. Aslında fazla söze gerek yok durum ortada.

SUÇLU BEN MİYİM YOKSA SİVRİ UÇLU YAĞMUR SUYU IZGARASI MI?

Durum ortada

Hürriyet Bursa okuru Fatih Çetinbilek’e ‘geçmiş olsun’ diyerek e-postasını özetimle aktarıyorum: “Gezi için gittiğimiz Mudanya dönüşümüzde, Bursa’ya girmeden önce aracımın tekerlek basınçlarını kontrol etmek istedim. Bunun için Mudanya, Halitpaşa Kırkdamla Caddesi üzerinde hizmet veren BP Akaryakıt İstasyonu’na girdik. Tekerlek havalarının uygun basınç ayarından sapmadığını gördükten sonra istasyondan ana caddeye çıktık. Derken önce bir sallantı, sonra da sol arka tekerin patladığını hissettim. Zaten araç bilgisayarı da anında bu uyarıyı verdi. Aracımın lastiğinin patlamasına sebep olan şeye gelince… BUSKİ’ye ait sivri uçlu yağmur suyu ızgarası… Zaman zaman buna benzer can sıkan ve can yakan aksaklığa şahit oluyoruz. Doğal olarak da ardı arkası bitmeyen kapak hikâyelerini dert etmemeye çabalıyoruz! Keşke ilgili yetkililer de artık bu duruma bir son verse.

AMACIM YETKİLİLERE YARDIMCI OLMAK

Durum ortada

Hürriyet Bursa okuru Fahrettin Sakar, diyor ki: “Osmangazi ilçesi 1. Hürriyet Caddesi No 23 (Başkan Apartmanı karşısı) üzerindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan menhol kapağının biz sürücülere ve yayalara verdiği sıkıntıları anlatmak istedim. Bunun için yolun ortasında aracımı durdurup aracımdan indim. Sonra da ilgili sorunun fotoğrafını çektim. Umarım yetkililere de yardımcı olur bu fotoğrafım!”

HANEDAN SOKAĞI’NIN ÇOK ÖZEL TABELASI...

Durum ortada

Hürriyet Bursa abonesi Hilal Topçu, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hanedan Sokak tabelasının durumu ortada. Ama biz sokak sakinleri dışında kimse de bu durumun farkında değil. Osmangazi Belediyesi yetkililerine duyurulur.”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

İNEN YOLCULARA ÖNCELİK VERİN” yazınız incelendi. Buna göre hatırlatma ve uyarı niteliğindeki frekanslarımız arttırılacaktır. BURULAŞ olarak vatandaşımızın yanındayız. Saygılarımızla. BURULAŞ” Teşekkürler BURULAŞ…

Durum ortada

“BİR TEK ORASI KALMIŞTI KAZILMADIK başlıklı yayımımız sonrası sorunun (Bursa Emniyet Müdürlüğü önü) giderilmiş olduğunu gördüm. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.

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