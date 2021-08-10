Dünya bizi konuşurken siz de bir gol atın!

Geçtiğimiz hafta Kestel’deki bozuk saate dikkat çekmemizin ardından, okurumuz Niyazi Yılmaz, saate 15 metre uzaklıktaki atıl durumda olan evi belirterek, “Ne zaman geleceksiniz? Evin her gün bir yerlerinden bir parçasını aşağıya düşüyor. Bizler birilerimizin canı yanacak diye korkuyoruz” diyor.



Okurlarımızdan olan Niyazi Yılmaz Türk bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz hafta köşenizde Kestel Belediyesi Dudaklı Mahallesi’ndeki meydanında bulunan bozuk saate dikkat çekmiştiniz. Teşekkür ediyoruz. Ancak daha da önemli bir konu var ki o saate on beş metre mesafede, Gül Sokak ile Zünbül Sokak birleşim noktasında kalan göçtü göçecek olan ev her gün bir yerlerinden bir parçasını aşağıya düşürüyor. Bizler birilerimizin canı yanacak diye korkuyoruz. Konuyu muhtarlığımız da dahil olmak üzere belediyemize de ilettik. Hem de kaç kere... Ancak yetkililer üzerlerine düşen vazifeleri yapmıyor! Şunu sormak istiyorum. Bu viranlık birinin canına mal olduktan sonra mı geleceksiniz acaba?”

7/24 KONTROL VAR AMA...



Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Ezgi Saklıköy özetimle bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz haftaydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan özel halk otobüsüne binmiştim. Özel halk otobüsünün birinci koltuklarının önünde bulunan tutunma aparatının kırık olduğunu gördüm. Buraya birisi yaslanmış olsa oturan kişilerin kucağına düşerdi. Oturan kişiler de kalkmak için buradan destek almaya kalksa aparat elinde kalırdı. Bunların kontrolü yapılmıyor mu? Teşekkür ediyorum.”

Ezgi Saklıköy, öyle bir şey olamaz. Çünkü 7/24 kontrol var BURULAŞ’da!

BİRAZ ZAHMETLİ!



