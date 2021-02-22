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Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Dört aydır kimsenin umurunda değil!

Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

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Dört aydır kimsenin umurunda değil!

22 Şubat 2021

Adının açıklanmasını istemeyen bir şirket yöneticisi, dört aydır bırakılan sokağın halini şöyle anlatıyor:

Dört aydır kimsenin umurunda değil

“Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hanedan Sokak’ta bulunan kazının kapatılmamasından kaynaklı olarak sokağa, 1. İnce Sokak’tan dönüş yaparak giren araçların gördüğü ziyana tanık olmanın üzüntüsü içindeyim. Böylesine ziyankâr ve düşüncesizce yapılan işlerin sonucunda oluşan acıların diyeti neden hep bizleri buluyor? Bu kazı dört aydır böyledir. Arayanımız yok ki soranımız olsun!”

ELEKTRİK DAĞITIM KUTUSUNA BAKIN!

Dört aydır kimsenin umurunda değil

Hürriyet Bursa okuru olan Gizem Uykusuz, UEDAŞ’a bir ricamda bulunuyor: “Kıymetli UEDAŞ; Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mert Sokak girişindeki elektrik dağıtım kutusunun kapağına bir ara bakın derim. Hani ‘çarparım ha’ dercesine çok acayip bir durum var da… Tabi zahmet olmazsa!”

BEDAVA KURŞUN DÖKÜLÜR!

Dört aydır kimsenin umurunda değil

Hürriyet Bursa okuru olan Nuray Aksoy, “Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 2 numaralı durak önüne denk düşen bisiklet yoluna da nazar değmiş! Şu bisiklet yollarına kurşun döktürmek lazım... Not. Hüsniye Hanım adında bir komşum var. Çok güzel kurşun döker. Hem para da almıyor. Arzu edilirse aracılık yapabilirim!” diyor.

ÖYLEYSE ŞAYET ELİNİZE SAĞLIK!

Dört aydır kimsenin umurunda değil

ZÜBEYDE Hanım Caddesi üzerindeki yol genişletme çalışmaları sırasında direğine bağlı olan iki trafik işaret levhasının kasti olarak ıskarta edilmesine tanık oldum. Oysaki o tabelalar yeni dikilmişti. Amaç; o işi yapan tabela üreticisine, ıskarta tabelayı almaya gelecek olan transport çalışanına, tabelaları araca yükleyecek olan çalışana, bunu kayda alacak olan mavi yakalı – beyaz yakalı personele, oluşan ekibi denetleyecek şefe ve müdüre istihdam oluşturmak içinse şayet lafım yok o vakit. Öyle ise iyi yapmışsınız, elinize sağlık!

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANDI AMA...

Dört aydır kimsenin umurunda değil

10 Ekim 2020’de TAŞ KUMBARASI İSTİYORUZ, 29 Aralık 2020’de de YİNE YANLIŞ ANLAŞILDIK başlıklı yayımımız sonra biraz zor da olsa o taşların toplatılmış olduğunu gördüm. “Kurunun yanında yaş da yanar” misali olanlar bizim giysi kumbarasına oldu ya... Neyse bu işte de bir hayır vardır diyelim!

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