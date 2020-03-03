Doğu ve Kuzey’in çözümü kaldırmakmış

BURSA, BURULAŞ Terminal binası girişindeki trajikomik denetleme (Özel Güvenlik) hikâyelerini en son olarak da ‘Terminal’de Laf olsun torba dolsun’ başlığımla yayımlamıştık.
Hikâyeyi kısaca hatırlatacak olursam; Terminal binası girişindeki (dört yönde de) kapıların hepsinde metal kapı dedektörü x-ray cihazı vardı. Ancak Doğu ve Kuzey yönlerindeki kapılarda güvenlik personeli olmadığı için, elinde üzerinde ne olursa olsun elektronik kapıların altından, yanlarından ya da üstünden geçme işi kişinin keyfiyetine bırakılmıştı.
BATI VE GÜNEY’DE ARAMA VAR
Ve ısrarcı yayımlarımızın en sonuncusundan sonra terminalin gerçek trajikomedisi olan Doğu-Kuzey giriş ve çıkışlarına hizmet veren kapılardaki dedektörlü x-ray cihazlarının tamamen kaldırıldığını görmüş olmanın heyecanı içindeyim!
Artık, arama-kontrol uygulamaları Batı ve Güney yönlerindeki kapıda güvenlik personellerinin de desteğiyle çok titiz olarak devam etmektedir!
Yani, yüzde ellimiz yüzde yüz kontrol ediliyor. Yüzde ellimize de yüzde yüz serbest geçiş hakkını kullanıyor! Bence bu durum kişinin kapı şansının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor! Kısmet diyelim artık!
VANDALLAR GÜZELYALI’DA İŞ BAŞINDA
OKURLARIMIZDAN Reyhan Şekerci, özetimle şöyle diyor: “Mudanya, Güzelyalı 4 ve 5 tanımlı (bir durak ara ile yan yana) belediye otobüs duraklarının camları aynı gün içinde şehir vandallarınca kırılmıştı. Çok yazık. Yaklaşık olarak bu durum 10 gündür böyle. Yetkililerin haberleri olmadığını düşünerek, aracılığınızla ihbar ediyorum. Risk saçan camları toplayın, camların çerçevelerini onarın ve yenisini takın.” Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ’a duyurulur…
GÜLÜMSEYECEK HALİMİZ KALMADI
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Sadık Yazıcıoğlu, özetimle: “Nilüfer, Ertuğrul Mahallesi Savcı Doğan Öz Caddesi, No:18 önü kırıldı, kazıldı, talan edildi ve öylece bırakılıp gidildi. Gülümseyecek halimiz kalmadı” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BIRAKIP GİTMEDİLER
ABONELERİMİZDEN Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi olan Serkan Özgiray: “Öylece bırakıp gittiler’ başlıklı yayımınız sonrasında (Nilüfer Beşevler Bölge Parkı) alanın düzeltilmesine tanık oldum. Çok teşekkür ediyoruz” diyor. İyi ki sizler de varsınız Serkan Özgiray. Ben de teşekkür ediyorum.
ÜÇ ADRESTE ABONELİK OLUNCA...
“SAYIN Muhammet Kösle. Okur mektuplarına yer verdiğiniz ve Bursalıların sesini duyurarak değerli bir hizmet sunduğunuz ‘Mahallenizin Sorunları’ tanımlı köşenizi, Bursagaz olarak yakından takip etmekteyiz. 27 Şubat 2020 tarihli köşenizde “Aboneliğimi iptal edeceklermiş” başlığıyla yayınladığınız, Erol Kobak isimli abonemizin şikâyetine konu olan birden fazla abonelik şartlarıyla ilgili, sizleri ve Hürriyet Bursa okurlarını bilgilendirmek isteriz. Tüm dağıtım şirketleri gibi Bursagaz da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) düzenlemelerine tabidir. Doğal gaz Piyasası ve Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Usulsüz Doğal gaz Kullanımı” başlıklı 53’üncü maddesinde, “Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması usulsüz gaz kullanımı kapsamında değerlendirilmektedir” denilmektedir.”
YASAL ZORUNLULUK
“Yaptığımız kontrol sonucunda, köşenizde adı geçen abonemiz adına üç ayrı adreste Doğal gaz Kullanım Sözleşmesi bulunduğu tespit edilmiştir. Abonemizin yazlık olarak kullandığı adres ikinci ikameti olduğu için sözleşmesinin feshedilmesi söz konusu değildir. Ancak anne, baba, diğer aile fertleri veya kendisi dışındaki kişilerin ikamet ettiği adreslerde, doğal gazı kullanan kişilerin sözleşmeyi üzerlerine almaları gerektiğini belirtir, bunun yönetmelik gereği kanuni bir zorunluluk olduğunun altını çizmek isteriz. Saygılarımızla. Bursagaz.”
Açıklamanız için teşekkür ediyorum Bursagaz.
Doğu ve Kuzey’in çözümü kaldırmakmış
BURSA, BURULAŞ Terminal binası girişindeki trajikomik denetleme (Özel Güvenlik) hikâyelerini en son olarak da ‘Terminal’de Laf olsun torba dolsun’ başlığımla yayımlamıştık.
Hikâyeyi kısaca hatırlatacak olursam; Terminal binası girişindeki (dört yönde de) kapıların hepsinde metal kapı dedektörü x-ray cihazı vardı. Ancak Doğu ve Kuzey yönlerindeki kapılarda güvenlik personeli olmadığı için, elinde üzerinde ne olursa olsun elektronik kapıların altından, yanlarından ya da üstünden geçme işi kişinin keyfiyetine bırakılmıştı.
BATI VE GÜNEY’DE ARAMA VAR
Ve ısrarcı yayımlarımızın en sonuncusundan sonra terminalin gerçek trajikomedisi olan Doğu-Kuzey giriş ve çıkışlarına hizmet veren kapılardaki dedektörlü x-ray cihazlarının tamamen kaldırıldığını görmüş olmanın heyecanı içindeyim!
Artık, arama-kontrol uygulamaları Batı ve Güney yönlerindeki kapıda güvenlik personellerinin de desteğiyle çok titiz olarak devam etmektedir!
Yani, yüzde ellimiz yüzde yüz kontrol ediliyor. Yüzde ellimize de yüzde yüz serbest geçiş hakkını kullanıyor! Bence bu durum kişinin kapı şansının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor! Kısmet diyelim artık!
VANDALLAR GÜZELYALI’DA İŞ BAŞINDA
OKURLARIMIZDAN Reyhan Şekerci, özetimle şöyle diyor: “Mudanya, Güzelyalı 4 ve 5 tanımlı (bir durak ara ile yan yana) belediye otobüs duraklarının camları aynı gün içinde şehir vandallarınca kırılmıştı. Çok yazık. Yaklaşık olarak bu durum 10 gündür böyle. Yetkililerin haberleri olmadığını düşünerek, aracılığınızla ihbar ediyorum. Risk saçan camları toplayın, camların çerçevelerini onarın ve yenisini takın.” Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ’a duyurulur…
GÜLÜMSEYECEK HALİMİZ KALMADI
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Sadık Yazıcıoğlu, özetimle: “Nilüfer, Ertuğrul Mahallesi Savcı Doğan Öz Caddesi, No:18 önü kırıldı, kazıldı, talan edildi ve öylece bırakılıp gidildi. Gülümseyecek halimiz kalmadı” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BIRAKIP GİTMEDİLER
ABONELERİMİZDEN Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi olan Serkan Özgiray: “Öylece bırakıp gittiler’ başlıklı yayımınız sonrasında (Nilüfer Beşevler Bölge Parkı) alanın düzeltilmesine tanık oldum. Çok teşekkür ediyoruz” diyor. İyi ki sizler de varsınız Serkan Özgiray. Ben de teşekkür ediyorum.
ÜÇ ADRESTE ABONELİK OLUNCA...
“SAYIN Muhammet Kösle. Okur mektuplarına yer verdiğiniz ve Bursalıların sesini duyurarak değerli bir hizmet sunduğunuz ‘Mahallenizin Sorunları’ tanımlı köşenizi, Bursagaz olarak yakından takip etmekteyiz. 27 Şubat 2020 tarihli köşenizde “Aboneliğimi iptal edeceklermiş” başlığıyla yayınladığınız, Erol Kobak isimli abonemizin şikâyetine konu olan birden fazla abonelik şartlarıyla ilgili, sizleri ve Hürriyet Bursa okurlarını bilgilendirmek isteriz. Tüm dağıtım şirketleri gibi Bursagaz da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) düzenlemelerine tabidir. Doğal gaz Piyasası ve Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Usulsüz Doğal gaz Kullanımı” başlıklı 53’üncü maddesinde, “Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması usulsüz gaz kullanımı kapsamında değerlendirilmektedir” denilmektedir.”
YASAL ZORUNLULUK
“Yaptığımız kontrol sonucunda, köşenizde adı geçen abonemiz adına üç ayrı adreste Doğal gaz Kullanım Sözleşmesi bulunduğu tespit edilmiştir. Abonemizin yazlık olarak kullandığı adres ikinci ikameti olduğu için sözleşmesinin feshedilmesi söz konusu değildir. Ancak anne, baba, diğer aile fertleri veya kendisi dışındaki kişilerin ikamet ettiği adreslerde, doğal gazı kullanan kişilerin sözleşmeyi üzerlerine almaları gerektiğini belirtir, bunun yönetmelik gereği kanuni bir zorunluluk olduğunun altını çizmek isteriz. Saygılarımızla. Bursagaz.”
Açıklamanız için teşekkür ediyorum Bursagaz.