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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Dobruca mı Doburca mı?

16 Mayıs 2020

Kentimizin cadde ve sokak tabelalarındaki ikilemleri ne anlayabilmek mümkün ne de anlatabilmek...

Dobruca mı Doburca mı
Dobruca mı Doburca mı
Sürüsüne bereket yanlış yazılımlarla Bursa tabelaları Büyükşehir’de, Nilüfer’de, Yıldırım’da Osmangazi’de; özetle bütün şehirde! Bir yanlış yazılımla tabela da; Bursa’nın en güzel manzarasına sahip ve maalesef yok edilmek üzere olan yeşillikler içinde bulunan meşhur Dobruca Caddesi duvarlarında asılı. Sağ yönde Dobruca, sol yönde Doburca yazılı olan tabelalar da buranın komik bir görüntü oluşturuşor! Oysa caddenin ismi Dobruca olacak. Yetkililere duyurulur.

ORTADA KUYU VAR DİKKAT

Dobruca mı Doburca mı
Hürriyet Bursa okurlarından Fehime Akhan, özetimle bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda görmüş olduğunuz kuyunun adresi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın resmi konutunun karşısındaki belediye otobüs durağı önündedir. Kuyu bu, olur da oluşabilir de diyelim! Ancak kapatılmayı bekleyen bu kuyu en az bir aydır takibimde. Özellikle kuyunun bulunduğu alanın konumu dikkate alınırsa kuyunun kapattırılmamış olması düşündürücü!”

BUSKİ’YE AİT MENHOL KAPAK BIKTIRDI

Dobruca mı Doburca mı
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya: “Nilüfer Kültür Mahallesi Derya Sokak Surkent Sitesi önündeki BUSKİ’ye ait olan menhol kapağının etrafındaki çukur, yetkilileri bilemem ama bizleri cidden çok rahatsız ediyor. Bu ddurum artık canımıza tak etti. Ayrıca aynı adres üzerinde araç tamponlarını kıran ve karter muhafazalarını yırtan bir tuzağımız da mevcut. Hürriyet Bursa ailesine teşekkür ediyorum.” Tarık Kaya, ne ilginç ki ardı arkası kesilmeyen benzeri şikâyetler kent genelinden sürekli geliyor. Yetkililerin dikkatine.

BU GÖRÜNTÜ YAKIŞMIYOR

Dobruca mı Doburca mı
Hürriyet Bursa okuru Burcu Taburcu, bakınız ne diyor: “Tarihi Yeşil Camii; tarihe merakı olan tüm toplumların bildiği bir eserdir diye düşünüyorum. Yıldırım’da bulunan bu eşsiz mirasımızın komşusu olan çok çirkin görünümlü kullanılmayan elektrik trafo binası da tarihi eser kapsamına mı alındı acaba? (!) Buna neden müdahale edilmez anlamış değilim. Tarihe sahip çıktığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi, o viran yapıya ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi ve trafonun sahibi olan UEDAŞ. Yeşil Camii’ye bir kara lekedir bu…”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Dobruca mı Doburca mıDobruca mı Doburca mı

MİADI DOLDU ASFALT İSTİYORUZ başlıklı yayımımız sonrası (Küplüce Sokak) sokakta başlayan hummalı çalışma bitti. Sokak zeminin desenli taşla döşenmiş olduğunu gördüm. Çok güzel olmuş. Umarım kalıcı olur! Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

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