Diriye bile yok ki ölüye olsun!

“Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde kök salan tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Bir yanında Akpınar Hanımeli Parkı, diğer yanında da Pilot Sanayi İlkokulu bulunan sözüm ona kentsel dönüşüme istinaden boşaltılan binalar civar sakinlerine korkulu günler yaşatmaya başladı. Korkumuza bir örnek vermek isterim. Geçtiğimiz haftaydı. Saat 18.05 de bina içinde bir ağlama sesi duydum. Derhal polisimizi aradım. Polisimiz de ihbarım sonrası dört dakika içinde geldi. Korku tüneline dönüşen binaya girdiler. İçeride sarhoş bir adam varmış. Aldılar ve götürdüler. Sağ olsunlar. Benzeri olayları her daim yaşıyor olmamızla alakalı olarak korkuyoruz. Konuyla ilgili olarak mahalle muhtarını aradım. Muhtar da dertliydi buradaki durumdan. Daha önceden yangın da çıkarılmıştı bu binada. Binanın giriş kat sundurmasındaki kiremitler her rüzgârda düşüyor. Özetle yakın zaman öncesine kadar huzur ve güven sunan bina, şu anda tehlike saçıyor. İlgili yetkililer konuya sahip çıkmak için birimizin canının yanmasını mı bekliyor? Beklememelerini tavsiye ederim. Çünkü o gün çok yakın gibi görünüyor bana! Bu esnada bina önündeki yaya geçidi çizgilerini sık sık boyamaya geliyorsunuz ya; buradaki birinci önceliğiniz bu olmamalı diye düşünüyorum! Bilinçli bir vatandaş kültürüne sahip olduğumu düşünerek; Vali Yakup Canbolat’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a duyurulur. Saygılarımla.”
RALLİCİLERE EĞİLEN DİREK!
Yetmemiş her metreye atılan onlarca çuvalı dolduracak çöpler... Yıllar önce törenle açılışı yapılan süs havuzunun hali ise perperişan... Suyu da kesilmiş olan havuzun elektrik aksamları havuzun her yerine sarmış, sarmalanmış...
Tıpkı kentimizdeki diğer anlamsız havuzlar gibi! Hem boşa giden yüzlerce milyon lira; kimin umurunda?
FOTOĞRAF ÇEKEMEZMİŞİM!
İşim gereği ilgili fotoğrafları çekerken havuzun en üst noktasına baykuş misali konuşlanan 15 – 17 yaşlarında olan bir genç, yudumlamakta olduğu içeceğiyle birlikte havuzun basamaklarından uçarak indi! Yanıma geldi.
“Fotoğraflardaki acı ve utancın adresi bir mağara önünden çekilmiş değil! Burası Bursa’nın en modern yerleşim bölgesi olan Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Murat Sokak’ın tam da merkezi. En modern yerleşim yeri böyleyse; vay modern olmayanların hallerine... Aklıma gelmişken zabıta ne iş yapar; birden merak ettim de!” diyor.
ARACIN DURUMU NE OLACAK?
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Tanju Ezgin’in, e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak (Petrow Cafe önü) üzerinde unutulan aracın durumu ne olacak? Araç yıllardır orasını parselledi. Ne bir adım geri, ne de bir adım ileri! Öyle ki tekerleklerin havaları dahi indi. Araç park halindeyken mahallede değişim de devam etti. İki yıl önce cadde boydan boya kazılmıştı. Doğal olarak şu an halen orada bulunan aracın zemini de bundan payını aldı.
SAHİBİ BULUNAMADI
Daha sonra bu kazılan yer (Gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde oluşturduğunuz şikayetlerimiz sonucu) yetkililerce asfalt yamasıyla kapatıldı. Durun! Burasını iyi okuyun. O aracın altında kalan kazılı alan var ya; işte orada unutulan aracın sahibi bulunamadığı için orasının onarımı yapılamadı. Şaka gibi değil mi? Konuyu Nilüfer Belediyesi’ne ilettik. İlettik de ne oldu değişen hiç bir şey olmadı. Yetkililer konuyu duymamazlıktan geldi. Yıllar geçiyor değişim devam ediyor ama araç hala yerini koruyor. Yokmudur bu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak bir birim.” Yetkililere duyurulur.
Bölgede uygun gördüğümüz bir alana yerleştik. Burada da sürekli yayımladığımız acı manzaranın aynısıyla karşılaştık. Piknik alanının içindeki oturma banklarının durumları perişan. Kirlilik ve alana atılan çöpler… Özellikle de kıyafetler; sormayın! Mahalle içinde bulunan çeşmelerden birisinin yalağı dolu; utanç verici…
Diğerinin de musluğundan yıllardır su akmamasıyla alakalı, yalağı çöplük olarak hizmet verir olmuş. Yanı da; kum ve çakıl sergisi olarak hazırlanmış! Mahalle ortasında Osmangazi’de...
BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Üstü eski model hal binası gibi kapatılmış. Ne işe yarar bilen yok! Mahallenin merkezi diye bilinen alanda olmazsa olmazlarımızdan olan boş havuz da unutulmamış! Yürüme alanına 16’lık burgu inşaat demirleri saplanmış. Bunların özellikle çocuklarımız için çok büyük tehlike arz edeceği yetkililerin sanırım gözünden kaçmış! Kaldırım bordür taşlarının da dağılmış olması pek mühim önemli değil sanırım! Bu esnada bizim UEDAŞ’ın direkte asılı olan paslı kutu içindeki saatleri; şehir merkezinde olduğu gibi!
“Muhammet Bey, iç piyasamızın yanı sıra çeşitli ülkelere de ihraç ettiğimiz son derece leziz ve kaliteli şeftalimizle meşhur olan Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi sakiniyim. Aynı zamanda şeftali ihracatçılığı yapan bir çiftçiyim. Derdimiz büyük. Mahallemizde doğal gaz yok. Geçtiğimiz yıl BURSAGAZ “Gerekli hizmet verilecek…” açıklamasını yapınca apartmanımızın her katına doğal gaz tesisatı çektirip petekleri döşettik. Lakin bu yıl da baca deliğine talim edecek olmamız bizleri üzdü. Bize 1,5 kilometre uzaklıkta olan Narlıdere Mahallesi’nde doğal gaz hizmeti var. Bizler neden bu hakkımızdan mahrum bırakılıyoruz? Suçumuz ne? Yıl 2021 olmuş bizim de rahat etmek hakkımız değil mi?” (!) BURSAGAZ’ın dikkatlerine. Dudaklı, neden hizmetinizden yararlanamıyor?
Bakalım kapaklar ne zaman takılacak?
Okurlarımızdan olan Emekli Maliye Bakanlığı çalışanı S. P. , özetimle şöyle diyor: “Dünyada ‘ters T’ planına sadece 3 tane bulunan tarihi 1. Murat Camii önündeki aydınlatma direklerinin klemens kapakları yok. Bu eksiklik çok önemlid. Hatırlatırım! İki hafta önce buradaki ihmalin bir benzeri sebebiyle Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde 18 yaşındaki genç kardeşimiz öldü. UEDAŞ’ın böylesine disipliniz çalışması bizleri üzüyor! UEDAŞ kanadında yüzde yüz kontrollü ve hiç aksamayan bir şey var. O da elektrik faturalarının gününde tahsis edilmesi. UEDAŞ’ı vazifelerini yapmaya davet ediyorum!” Bakalım o kapaklar 2022 yılına kadar takılacak mı?
İlgili yetkililer de rahatsız oluyor mu acaba?
Esnaf okurumuz Sabri Yeşil: “Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi girişi de maalesef 7/24 çöplük olarak kullanılıyor. Bir konuya dikkat çekmek isterim. Burası birçok tarihi eserin girişine imkan sağlayan alanın başlangıcı. Özel tabelalar da buna şahit. Hani biz turizm kentlerinden de biriyiz ya ben oluşturulan çirkin oluşumdan rahatsızken; ilgili yetkililer de rahatsız oluyor mu acaba?” Diyor...
“Bir yıl dolmadı. TOGG (yerli otomobilimiz) yoluna, yani Gemlik ilçesinden Kurşunlu’ya giden yola 30 santim civarında çok kaliteli bir asfalt atılmıştı. O asfalt bugün (25 Ağustos) sökülmeye başlandı. Yazıktır, günahtır, haramdır. Yetsin artık kıymetli yetkililer! Özel yaşamınız konusunda bir şey diyemem ve diyemeyiz. Buna hakkımız yok. Ancak yaşamımızı etkileyen ve ilgilendiren konu olan idarecilik komutanıza ‘plan’ denen düzeni almanız hususunu şiddetle tavsiye ederim ve ederiz! Yetsin artık!”
ATAN KADAR SİZLER DE SUÇLUSUNUZ…
“İki çocuk annesi deyin bana” diyerek giriş yapan okurumuzun e-postasını aktarıyorum: “Mudanya ilçesi Yenimahalle Batman Çocuk Oyun Parkı içi, ilçe çöplüğünü aratmıyor! Çocuklarımız, mikrop bulaşması anlamında çok büyük risk altındadır. Bu kirliliği oluşturan yaratıklar suçlu mudur? Elbette suçludur. Ancak benzeri yaratıkları görmezden gelen dolayısıyla onları cesaretlendiren belediyemiz ve belediyelerimiz de bu kirliliği oluşturan yaratıklar kadar suçludur…”
ELİNİ UZATMIŞ VE TUTUYOR…
“Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi sakiniyiz. Mahallemiz Bursa’nın en modern villalarına da ev sahipliği yapan yerdir. Dolayısıyla Bursa ekonomisine yön veren şirketlerin, holdinglerin, kurumların ve kuruluşların en üst düzey yöneticilerinin ailelerine de ev sahipliği yapmaktadır burası. Bunu belirttim, kusura bakmayın lütfen. Sebebi şudur. Bizler de çöpe battık! Muhatabımız olan Mudanya Belediyesi bizleri bu konuda çok üzüyor. Bütünşehir statüsüyle ‘biz buradayız’ diyen Büyükşehir Belediyesi de seyirci kalıyor! Bizler de mağdur oluyorsak; vay garip vatandaşımızın haline vay! Bizlere itibar etmeyen yetkililer gazetemiz Hürriyet Bursa’yı okuyup da buralara gelmeyi düşünürlerse şayet, Bademli Jandarma Karakolu karşısı, sokak hayvanlarını bırakma noktası! Bu sebepten dolayı da her gün bir kedi ya da köpek araç altında kalarak eziliyor. Ezilme sebebi; bizim buralarda da ralliciler var! Karakol önüne de hız kesici set yapsınlar zahmet olmazsa!”
Benden de yazıklar olsun
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Geçen hafta köşenizde Dudaklı Mahallesi’ndeki ilköğretim okulu bahçesinde bulunan utanç verici Atatürk büstü konusunu “Yazıklar olsun” başlığınızla yayımlamıştınız. Bu kez de ben ‘yazıklar olsun’ demek istiyorum izninizle. Memleket Hastanesi önündeki Atatürk heykelinin çevresi acıları oynuyor. Bunları gören tek bir yetkili dahi yok mu Bursa’mızda!” diyor.
Nilüfer’de köpek çiftliği!
Bir şirketin üst düzey yöneticisi olan Sibel Bağcı, özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Çağlayan Sokak’ta (Dört Yıldız, Müjde Çelik ve Beykent Sitesi arası) hizmet veren koşu ve yürüme yolu köpek çiftliğine döndü! Özellikle sabah saat 06 ile 09 arası tam curcuna. En az 10 köpek. Köpeklerden ikisi geçen hafta bir arkadaşımızı ısıracakmış ki civarda simit satan kardeşimiz koşmuş imdadına. Sorunu Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Ama bizi dikkate alan yok. (Benzeri bir konuya ben de şahit olmuştum. Başkan Turgay Erdem de benim şahidimdir)
“Muhammet Bey. Bursa’mızın baş ayıplarından birisi olan Kent Meydanı’nın darmadağın olan zeminiyle alakalı olarak iki yıl öncesi; (24 Eylül 2019) uyarı, anımsatma, ikaz, hatta başa kakma niteliğindeki yazımı yayımlamıştınız. Başta Bursa’mız olmak üzere menfaatlerimize olan konulara sahip çıkmak, bunu yaparken de ilgili yetkililere vazifelerini hatırlatmak, hatırlatırken de yapmadıkları vazifelerini yapması konusunda uyarmak akabinde sonucunu takip edip şehrimizin / ülkemizin kazanması hususunda çalışmak ve aksaklıklara sebep olanlara hesap sormak üzere de yetkilendirilmiş biri olarak ben de ‘pes artık’ diyorum! Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayın Osmangazi Belediye Başkanı; Kent Meydanı kimin sorumluluğunda? Bu zemin on yıldır bu şekilde maalesef. Sizler de on yıldır Bursa’da Belediye Başkanlığı yapmaktasınız. Hiç mi Kent Meydanı’ nından geçmediniz? Onca başkanlarınız, yardımcılarınız, müdürleriniz, şefleriniz, memurlarınız hiç mi sizleri uyarma cesareti gösteremedi? Bursa ‘turizm kenti’ diyoruz; ancak dünyanın hangi ülkesinin meydanı bizimki gibi bakımsızdır? Bir evladımız, bir vatandaşımız düşüp herhangi bir yeri kırılsa sorumluluğu kim üzerine alacak? 2 yıl önce yaptığım uyarımı dahi dikkate almayan sizler; vatandaşın ihbarını ve ricasını nasıl değerlendireceksiniz? Yetki sahibi olmak demek sizleri yetkili kılan kıymetli hemşehrilerimize sırt çevirmek değildir. Vatandaş sizleri hizmet için yetkilendirdi!”
“Nilüfer İlçesi’nde hizmet veren Dörtçelik Çocuk hastanesi önündeki çöp kutusu askılarına asılan siyah çöp torbalarına bakıyorum ve baktıkça hem gülüyorum hem de üzülüyorum. Binlerce lira maliyetle montajı yapılan çöp kutusu askılarını bu çöp naylonlarını asmak için mi yaptınız? Gülüyorum, siyah çöp poşetlerini kavurucu sıcak renklerini griye döndürüyor. Bu durumu yetkililer fark etmiyor! Bunu anlamakta güçlük çekiyorum.” Yetkililere duyurulur.
Madem öyle beni dava edin
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan inşaat teknikeri Remzi Ilgazlı’nın şikayetini özetimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi üzerinde hizmet veren Ziraat Parkı’nda endişe var! Parkın içine araç girişi yasak ve bu girişi önlemek için dikilen delinatörler sökülmüş. Ayrıca mangal (ateş) kullanımının kesinlikle yasak olduğu bir dönemdeyiz. Bu yasağa uymayan vatandaşlar var! Durumu 153 Alo ihbar hattına bildirdim. 153’ten tarafıma yapılan açıklama da “Yapılan kontrollerde hiçbir olumsuzluğa rastlanılmamıştır…” denildi. Yani bu durumda ben yalan söylemiş oluyorum. Madem öyle beni dava etsin 153 ekibi, ‘yalan ihbarda bulundun’ diye. Maalesef bizde çok şey hikaye!” diyor.
Ne güzel bir şehir!
Emekli kamu çalışanı olan okurumuz Ümit Yalın’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “İlgili fotoğrafımı Osmangazi ilçesinde çektim. Kent trafiğini de tehlikeye atan yabancı uyruklu bir hurda toplayıcısı çuvaldan oluşturduğu plakasız aracını (!) kaldırım kenarına park etti ve ayrılırken de yanına trafik konisi bıraktı! Yani orası makam aracı park alanı gibi hurda aracına tahsis edilmiş oldu. Ne güzel bir şehir; Helal olsun valla!”
“Osmangazi Belediyesi önünde hizmet veren korku tüneli diye tarif edebileceğim yaya alt geçidinden haklı endişelerim var. Bu endişelerimi üç kez Osmangazi Belediyesi’ne bizzat bildirdim. Ama değişen bir şey yok! Kadın tacizleri haberlerini üzülerek ve de endişe ederek takip etmekteyim. Yani bir kadın olarak diyorum ki bu alt geçidi işim gereği yıllık ve kanuni izinlerim harici kullanmak zorundayım. Alt geçitte vergiden ve denetimden muaf olarak yasaklı satışlar yapanlar var. Bazı günler bazı satıcıların laf atmalarına, sözlü tacizlerine maruz kaldığım anlar dahi oldu. Korku tüneli içindeki kuyudan duvarlarına yazılan yazılara kadar her yönüyle endişe saçıyor. Alt geçitler kimin sorumluğunda bilemem ama adı Osmangazi Alt Geçidi! Bir ucu da Osmangazi Belediyesi’ne çıkıyor. Bu geçidi gece ve gündüz kullanmak zorunda olan bir çok insan var. Buraya acil olarak bir çözüm bulunmalı. Neden görmezden geliniyor anlayamıyorum.”
Kurnalı çeşme takımı görevini tamamladı
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Endüstri Mühendisi Nazlı Uysal, bakınız ne diyor: “Mudanya Kumkaya Sokak No 43 önünden başlayıp devam eden alan çöplük gibi. Belediyemizin umurunda değil. Ayrıca orada inşaatı yapılan kurnalı çeşme takımına zamanında itirazım olmuştu. “ Bu konuda seminerlerim dahi oldu. Bunun kıymetini bilmeyiz. Böyle bir çalışma yapmayın. Gerekiyorsa müdürünüzle görüşeyim. Yazık olur emeklerimize ve paralarımıza…” dediğimde öylece suratıma bakıp işlerine devam etmişlerdi. Sanırım sakalım olmadığı için dikkate alınamamıştım! Niyet eder de buraları temizlemeye gelirse Mudanya Belediyesi kurnalı çeşme takımını da söküp götürsün. O vazifesini tamamladı çünkü!”
Dünyanın sekizinci harikası bizim buralarda
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Dünyanın sekizinci harikası olacağını düşündüğüm solucanlı, yılanlı mevsimsel otlu yapraklı dallı budaklı kemerin reklamını her ortamda yaptım ama yine başarılı olamadım! Her yaz ayında mevsimsel olarak çıkan sekizinci harikanın nerede olduğu konusunda Osmangazi Belediyesi’nin bilgisi var. Dünya değerine girmesi konusunda belediyemize kopya veriyorum. Çekirge’nin göbeğinde olan adresi belediyemiz biliyor! Saygılarımla.”
Bursa Kestel Dudaklı İlkokulu önündeki Atatürk kaidesinin üst bölümünü oluşturan Atamızın büstü kırılmıştı! İçi çöplük, yanı rezalet tabanı da atık toplama alanı gibiydi. Üstelik bırakın Türkiye’yi Amerika, Japonya, Hollanda, Belçika, Avustralya, İtalya, İsrail, Küba, Meksika, Şili gibi onlarca yabancı ülkede büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri pırıl pırıl duruyor ve saygı duyuyor. (İnanmayan internetten baksın)
Hele Küba gibi adından sıklıkla bahsedilen kurallar ülkesinde Atatürk’ten başka hiçbir yabancı devlet adamının ülkede heykeli yok…
BURSA GİBİ BİR İLDE...
Sonra orduların harekât planlarını hazırlayıp yöneten, ülkemizi düşmanlardan temizleyen bizzat sahada bulunan ve zaferler üstüne zaferler kazandırıp bizlere cennet vatanımızı tekrar sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline böyle yapılsın… Sonra da bu kimsenin dikkatini çekmesin! Hem de Bursa gibi bir ilde… Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum!
Harikasınız siz harika!
Okurlarımızdan Ali Demirtaş, diyor ki: “Akçam ve kızılçamın diyarı olan Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney Mahallesi (Köy) yerlisiyiz. 27 kuşaktır Dağgüneyliyiz. Son yıllarda tamamen kaderine terk edilen mahallemizde yaşları oldukça ilerlemiş büyüklerimizden başka yaşayan kalmadı.
Biz de Nilüfer ilçesinde ikamet ediyoruz. Ancak her hafta sonu mutlaka gideriz terk edilmiş can köyümüze. Köyümüzün en güzel hizmetlerinden birisine değinmek istiyorum. Belediyeye ait hiçbir toplu taşıma aracının gelmediği köyümüzde iki tane kapalı belediye otobüs durağı hizmetimiz var.
“Nilüfer ilçesindeki bir işletmenin sahibi olan ve son yıllarda canice işlenen kadın cinayetleriyle gündemlerimizden hiç düşmeyen cinsiyetin temsilcilerinden olan kadınlardan biriyim. Buna değindim çünkü çok yerde değerimiz yok maalesef. Köşeniz vasıtasıyla acımıza bir kez daha değinmiş oldum teşekkür ediyorum. Gelelim şikâyetime… Barış Mahallesi İstikbal Sokak AS. Deniz Apartmanı Duygu Çiçek önüne denk düşen kaldırımdaki kuyunun durumu ne olacak? Birileri zarar ve ziyan görmesin diye kuyunun etrafına koyduğum saksıları koymasam ne olurdu acaba? Merak ediyorum da! Bu esnada buradan Başkan Turgay Erdem’in dahi geçmiş olacağını düşünüyorum. Elbette beraberinde onlarca belediye yetkilisinin de… Şimdi geleyim asıl konuma. Kuyuya alışmamız biraz zaman almış olsa da alıştık işte. Kuyumuz fena da olmadı aslında. Çöp kutusu olarak kullanıyoruz! Belediyemizden bir ricamız var. Saksıdaki çiçekleri sulamamız konusunda desteklerini rica etsek; olur mu? (!)”
Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine!
Her şeyi belediyeden beklemeyin melisa dikmeyi de ihmal etmeyin!
Adını ‘Haydar Yangitti’ olarak yazmamamı rica eden bir kamu çalışanı, özetimle: “Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü girişindeki sivri ve keskin uçlu taşlarla hizmetlerimize sunulan konforlu yürüme yolunun akıbeti ne olacak? Yazık günah. Burasını her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Belediyemiz uyuyor mu? Osmangazi Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz!” Değerli memur kardeşim, hep diyorum. Her şeyi belediyemizden beklemeyin lütfen. Üç – dört çuval deniz kumu doldurup çakıllı alanın üzerine dökseniz taşların sivriliği ve keskinliği ortadan kalkar sanırım. Çok mu zor dört çuval kumu doldurup dökmek? Bu esnada orada kedi bol… Kumu kullanacaklardır. Koku oluşumunu önlemek için de kaldırım kenarına melisa ekin!
Ferdi Tayfur’a şikâyet edin!
Yazının noktasına dahi müdahale etmedim. Buyurun hep birlikte okuyalım:
“Merhaba Muhammet Bey. Ben Ayşe Yener 2 çocuk annesi bir ev hanımıyım. Aslen Bursalı olsak da eşimin işi gereği İstanbul’da ikamet etmekteyiz. Geçen günlerde gezmek için Budo vasıtası ile Mudanya’ya geldik. En son yapılan sahil düzenlemesi sonrası ilk gelişimizdi. Yeni yapılan sahil bandında yürüyelim dedik ve akabinde edindiğimiz acı izlenimlerimizi köşeniz aracılığı ile vatandaşlara duyurmak istedik. Gidecek olanları şimdiden uyaralım; eğer bizim gibi bebek arabası ve küçük çocukla yürümek isterseniz yandınız! Yer yer kırık, yer yer kopuk, yer yer ise tuzaklı zeminde 5 yaşındaki çocuğumun ayağı, kopmuş zemine takıldı ve çok kötü düştü."
"Engelli parkur misali sık aralıklarla konulan anlamsız basamaklar bebek arabasındaki bebeğim ile bize zor anlar yaşattı. Her şeye rağmen bugün de hatıra kalsın diye fotoğraf çekilmek için destek aldığımız demirlerin pası kıyafetlerimizi boyadı. Sinirlerimiz bozulmuş halde oradan uzaklaşmaya çalışırken sağlam gibi gözüken zemindeki parça üstüne basmamızla adeta şahlandı ve çocuğuma çarparak tekrardan düşmesine sebep oldu."
Şikâyetlerden bazıları da şahsımca oluşturulmuştu. Şimdi biz diyoruz ki yollarımızda kaldırımlarımız yok gibi. Olanları da türlü açgözlülerin işgali altındadır! Bu bahsettiğim işgallerin çözülmesi CIA olayını çözmek gibi zor, bunu da biliyoruz! Ancak Allah rızası için Güzelyalı Mahallesi Altunkum Caddesi sıfatı eklenen bu kaldırımlara birazcık ilgi gösterin. Merhamet ve vicdanınız varsa buralara uğrayın! Kaldırımlarımız arsız sarmaşıklara, zakkum çalılarına, ağaçların yabanileşmiş fışkın dikenlerine lebalep teslim olmuş durumdadır. Aralarında da yüzlerce içecek şişesi, evsel ve kimyasal çöpler bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ‘sorumlusu Mudanya Belediyesi’dir’ Mudanya Belediyesi de ‘sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir’ diyor. Paslaşmayı bırakın gol atın gol... Malum bu yıl olimpiyatlarda tarih yazdık, tarih... Bizleri gururlandıran genç kardeşlerimizi candan kutluyorum. Dünya bizi konuşuyorken yine diyorum bari siz de bir gol atın gol!” diyor.
Cadde ortasında direk olur mu?
Okurlarımızdan emekli gazeteci Levent Kaya, özetimle bakınız ne diyor: “Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi İlkokul Çıkmazı’nda tam da ana cadde üzerinde bulunan ve ıskarta elektrik panosunu da kaçak kiracı olarak barındıran elektrik direğinin burada bu vaziyette hizmete sunulmasının gerçekten trajikomik olduğunu, beraberindeki riskleri onlarca kez sorumlusu UEDAŞ’a bildirdik! Ancak UEDAŞ bizi muhatap dahi almıyor! Haklı talebimizi duymazdan ve görmezden geliyor. En son olarak da geçtiğimiz hafta salı günü bu direğe bir araç. Bizler bu direği burada is-te-mi-yo-ruz! UEDAŞ’ı görevlerini yapmaya davet ediyoruz!”
Levent Kaya, çay ve kahve olan davete bile gitmiyor UEDAŞ! Benden söylemesi...
Çöp kutusu nerede?
Okurlarımızdan olan Niyazi Yılmaz Türk bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz hafta köşenizde Kestel Belediyesi Dudaklı Mahallesi’ndeki meydanında bulunan bozuk saate dikkat çekmiştiniz. Teşekkür ediyoruz. Ancak daha da önemli bir konu var ki o saate on beş metre mesafede, Gül Sokak ile Zünbül Sokak birleşim noktasında kalan göçtü göçecek olan ev her gün bir yerlerinden bir parçasını aşağıya düşürüyor. Bizler birilerimizin canı yanacak diye korkuyoruz. Konuyu muhtarlığımız da dahil olmak üzere belediyemize de ilettik. Hem de kaç kere... Ancak yetkililer üzerlerine düşen vazifeleri yapmıyor! Şunu sormak istiyorum. Bu viranlık birinin canına mal olduktan sonra mı geleceksiniz acaba?”
7/24 KONTROL VAR AMA...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Ezgi Saklıköy özetimle bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz haftaydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan özel halk otobüsüne binmiştim. Özel halk otobüsünün birinci koltuklarının önünde bulunan tutunma aparatının kırık olduğunu gördüm. Buraya birisi yaslanmış olsa oturan kişilerin kucağına düşerdi. Oturan kişiler de kalkmak için buradan destek almaya kalksa aparat elinde kalırdı. Bunların kontrolü yapılmıyor mu? Teşekkür ediyorum.”
Ezgi Saklıköy, öyle bir şey olamaz. Çünkü 7/24 kontrol var BURULAŞ’da!
BİRAZ ZAHMETLİ!
Yamalı, patlaklı, çatlaklı, tozlu, engebeli, engelli, saplamalı gibi yollarımıza da kaldırımlarımıza da alışkınız. Olmazsa olmazımızdır. Hatta benzeri durumları görmesek hasta dahi olabilirdik!
Ancak Akçalar’da mahalle ortasında bir köprü gördüm ki akıllara şenlik! Sağı uçurum, solu uçurum. Ne koruyucu bariyer var ne de uyarıcı tabela…
Bi’şey diyeyim mi? Bu köprünün benzerini asırlar önceki dönemleri anlatan filmleri izlerken dahi görmedim. Bakalım daha neler göreceğiz!
MESAİ SAATİ BİTİYOR VE…
“Köyümüzde var olan onlarcası çözüm bekleyen sorunumuzun sizler sayesinde giderildiğini memnuniyetle takip etmekteyiz. İyi ki varsınız. Sağ olunuz var olunuz. Geçtiğimiz ayki (07 Temmuz GURURLA HİZMET EDİYOR) köşenizde, köyümüzdeki ilköğretim okulu önünde yıllardır uyku sendromundan çıkamayan beton direğe yönelik olarak şikayetimizi yayımlamıştınız ya… İşte o direğin sahibi olan UEDAŞ, (Gerçek sahibi bizleriz. Bunu da hatırlatmak isteriz!) halen gelecek! Zahmet edip de gelmeye karar verirse UEDAŞ, on yıldır derdimizi anlatmayı başaramadığımız elektrik trafosu hurdalık otoparkına da bi’el atsınlar! Adresi ben veririm. Merak ederler de sorarlarsa telefon numaramı veriniz Muhammet Bey lütfen. İşleriniz rast gelsin. Saygılarımızla.”
Bakalım UEDAŞ merak edip numaranızı isteyecek mi? Nasip diyelim Berkan Sancar!
VAH BURSAM VAHHH…
Şimdi dikkat lütfen! Güzelyalı Mahallesi meydanında bulunan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin kaidesine bizlere ders ve nasihat olan sözlerinden birisi olan “Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” yazımak istemişler. Anvak bu kıymetli söz, kaidede “Cumhuriyeti biz kırduk onu yaşatak sizlersiniz” diye yer almış. Böyle önemli bir sözün tam olarak yazılmamış olması bir noktanın eksikliğinin dahi kabul görmediği günümüzde bence hiç de yakışık alan bir durum değil. “Kaidele
Ayrıca kaidenin sağında ve solunda bulunan çiçek yuvalarının çöplük olarak kullanılmasındaki ahlaksızlık için de bir şey diyemiyorum!
KAPRİSLİ SU MAZGALI!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan iş insanı Nazlı Gençtürk: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Selvili Cadde üzerinde bulunan yağmur suyu mazgalı sel halinde gelen yağmur suyunu kabul etmiyor. Yağmur suyu mazgalının bu kaprisi kime acaba? (!)” diyor. BUSKİ’nin dikkatlerine…
BİR YIL OLDU DA…
Geçtiğimiz haftaydı. Turistik ve tarihi adreslerimizden birisi olan Gölyazı Köyü’ne (Yeni tanımıyla Nilüfer ilçesinin mahallesi) gittim. Gitme sebebime gelince; son dönemlerde Gölyazı ile alakalı olarak aldığım şikâyetlerin doğruluğunu bizzat görmekti. Malum bu güne kadar hiçbir konuyu bizzat görmeden asla yayımlamadık. Amacımız siz kıymetli okurlarımıza zerre de olsa kesinlikle yanlış haber aktarmamak ve dosdoğru gazeteci olarak anılmaktı.
Bu manada bir Bursalı olarak belki biraz komik olacak ama ilk kez gittiğim Gölyazı’da gördüklerim karşısında da şoke oldum!
GÜZELDEN YANA BİR ŞEY ARADIM
Diriye bile yok ki ölüye olsun!
Okurlarımızdan çiftçi kardeşimiz Mustafakemalpaşalı Ali Osman Gürkan’ın e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mezarlığı’nın ilgisizliğine çok üzülüyoruz. Üzüntümüzü aktaracağımız bir makam bulamıyoruz! Mezarlığımızda bulunan ve amacı belli olmayan odalarda ne iş yapıldığı belli değil! Belli olan odaları ise hurda toplama noktası gibi. Çeşmesi var, musluğu yok. Künyesi var; tam bir rezalet. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yönetiminde olan ‘mezarlık bilgi sistem’ odası var. Pekâlâ, var da ne işe yarar? Hiç! Ortada sistem yok ki bilgi olsun. Mezarlığın otu, çöpü, ilgisizliği; standardımız oldu!
DUVAR ÖRGÜSÜ YAPMIŞLAR
Ancak öylesine acı olan bir yanı var ki… O da Osmanlı döneminden kalma tarihi mezar taşlarının duvar örgüsü olarak kullanılması. İşte bu acı; değil Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin bir acısıdır. Oysaki her birimizin muhakkak gideceği adres, mezarlıklardır. Ölülerimize sahip çıkmamak ayıplarımızın en büyüklerinden biridir! Bu esnada, aksatılmadan yapılan bir şey var. Bunu da belirtmezsem bu kez ben ayıp etmiş olurum. ‘Ayıp olmasın’ diye belirteyim. Tek aksatılmayan şey; mezarlık girişinde asılı olan tabelanın bakımı ve boyanması!” Gerçekten çok utanç verici bir durum bu Ali Osman Gürkan… Lakin diri olan bizlere dahi değer yokken ölülerimize değer beklemek pek de akılcı değil sanırım!
GEREK VAR MIYDI?
Okurlarımızdan Timur Yuvakuran: “Nilüfer ilçesinde bulunan Dörtçelik Çocuk Hastanesi önüne ekilen delinatörlere gerek var mıydı? Bence yoktu. Olsaydı ekim sonrası kuruyan delinatörlere ilgi olurdu. Hayırlısı olsun!” diyor.
ARILAR DA TAMAM SIRADAKİ GELSİN…
Aydınlatma direğinin klemens yuvası kapağı olmadığı için yuva içine yuva yapan, beraberinde yuvayı ücretsiz olarak kullanan kuşların ve de karıncaların hikâyesini Hürriyet Bursa gazetesi okurları olan siz kıymetli hemşehrilerimiz biliyorsunuz. Bu konuda hayvansever olma özelliğiyle de farkını ortaya koyan UEDAŞ’a teşekkür ediyorum! Bugün bir kez daha teşekkür etmek istiyorum UEDAŞ’a. Çünkü şimdi de Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 226. Sokak girişindeki duvara astıkları çoklu ıskarta elektrik panosu içindeki katların arılara tahsis edilmiş olmasındaki değerden ötürü coştum. Arılar da tamam. Sıradaki gelsin!