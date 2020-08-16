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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Direk kalktı, tehlike geldi

16 Ağustos 2020

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden iş insanı B. T. şikayetini şöyle dile getiriyor:

Direk kalktı, tehlike geldi

“Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 6. Başaran Sokak Keyfi Simit karşısında bulunan kaldırımda bir zamanlar bir elektrik direği vardı! O elektrik direği de betondandı! Ne olduysa oldu, UEDAŞ o direği yıllar önce söktü gitti. Sonra da direğin sökülmesiyle oluşun kuyu öylece bırakıldı. Kuyunun içi bayağı derin. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Şayet oralardan geçerseniz o kuyuya çok özen gösteriniz! Allah muhafaza, yoksa içine düşersin de kurtaranın olmaz!”

FAZLA SÖZE GEREK YOK

Direk kalktı, tehlike geldi

OKURLARIMIZDAN olan bir kamu çalışanı, özetimle şöyle diyor: “Burası Nilüfer ilçesinde hizmet veren T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Bursa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı karşısında bulunan kaldırımdır. Fazla söze gerek yok diye düşünerek; sevgi ve saygılarımı sunarım!”

İŞSEVENLER’DE İŞİNİ SEVMEYENLER

Direk kalktı, tehlike geldi

OKURLARIMIZDAN Yıldırım Kırgız, “İddia ediyorum daha derini yok” diyor ve ekliyor: “Muhammet Bey, 57 yaşımdayım. Bursalıyım ve Bursa’yı çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Bu düşüncem ve izlenimlerimle alakalı olarak diyorum ki, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İbrahim İşsevenler Caddesi üzerindeki çukur kadar derinini bugüne kadar görmedim. Bir insan önce işini sevecek!
Bursa’mıza yazık ediliyor.”

YENİ ÇÖPLÜĞÜMÜZ HAYIRLI OLSUN!

Direk kalktı, tehlike geldi

ÖĞRETMEN Derya Türkoğlu, şöyle diyor: “Kentimizin en yeni ve en bilinenleri arasında yerini alan Sur Yapı Marka AVM karşısında bulunan kaldırımın bir köşesi (Yanında da Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası var) çöplük olarak kullanılıyor. Nilüfer Belediyesi buna nasıl müsaade veriyor? Ayrıca bu durum kimseyi neden rahatsız etmiyor?” Yeni çöplüğümüz hayırlı olsun, diyeyim mi Derya öğretmen!

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