Dikkat! Ayvalı Deresi ayvayı yemek üzere…

Hürriyet Bursa gazetesi okurumuz olan esnaf Düzgün Tuncelili, “Buyurun sizi de beklerim çaya” diyor ve ekliyor:

“Yıllardan beri UEDAŞ’ın sorumluluğunda olan aydınlatma direklerindeki eksik olan klemens kapakları için “Ölüm tehlikesi var. O kapakları neden tamamlamıyorsunuz?” diye dikkat çekmeye çalışıyorsunuz ya... İşte bu hususta gereksiz panik yapıp kendinizi boş yere yorduğunuzu düşünüyoruz! Mesela bakınız bu direğin de klemens yuvası yok. Sizin hatırınız kırılmasın diye yuvanın üzerinde “dikkat ölüm tehlikesi” yazılı plaka asılıydı!”

UEDAŞ MÜSAADE ETMEZDİ!

“Hem öyle olsaydı buradaki klemens yuvasının içine kuşlar yuva yapar mıydı hiç? İnanmazsanız gelin yuvayı görün. Yoksa dediğiniz gibi bu yuvalarda gerçekten ‘ölüm tehlikesi’ olmuş olsaydı; misyonuyla, vizyonuyla, başarı ödülleriyle, kalite belgeleriyle gazetelerde sürekli adı geçen UEDAŞ bu duruma müsaade verir miydi? Ayrıca şahsım olarak ben bu oluşuma izin verdikleri için UEDAŞ’a teşekkür ediyorum!”

HASRET KALMIŞTIK!

“Keza şehrimizde börtü böceğe ve kuşa da hasret kalmaya başladık. Ben de çayımı kaptığım gibi Nilüfer ilçesinde bulunan Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki kuş yuvalı aydınlatma direğinin yanına gittim. Klemens kapağı önüne oturdum. Çayımı yudumluyorum. Buyurun sizi de beklerim. Gece daha da heyecanlı oluyor, bunu da ayrıca belirmek isterim! Bu esnada öyle denildiği gibi kapağın üzerinde de asılı olan ‘ölüm tehlikesi’ yazısına rağmen kuşlar gelip tam da oraya yuva yaparlar mıydı? Kuşlar canını yolda bulmadı ya. (!)”

Düzgün Tuncelili, gelirim elbette. Ancak bisiklet yoluna oturmamak şartıyla. Başka bir kuş yuvalı klemens kapağı önünde yudumlayalım çaylarımızı!

NE SAAT DÜZELTİLDİ NE PASI GİDERİLDİ