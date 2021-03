Dikkat! Ayvalı Deresi ayvayı yemek üzere…

Diyelim canınız sıkıldı, atladınız aracınıza ve düştünüz yola. Büyükşehir Belediyesi hudutlarında olan Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Barajı’na, yani son iki yıldır perişan halde olmasına karşın alanında dünyanın en iyi 2. tesisi olan olan Demirtaş Çim Kayağı Tesisleri’ne gitmeye karar verdiniz.



Derken yol ortasındaki doğal yol ayırıcı bariyeri gördünüz ve şaşırdınız! Hayır, görünce şaşırmayınız! Bu da bizim Demirtaş’ın sakın şaşırmayınız olayı! Nasıl ki ünlü Türk şairi Orhan Veli Gemlik için: “Gemlik’e doğru denizi göreceksin şaşırma.” demişse…

Evet, bu da bizim Demirtaş’ın olayı: Demirtaş’a doğru bariyeri göreceksin şaşırma!. Demirtaş Barajı’na yaklaşırken doğal bariyerle karşılaşacaksın. Şaşırıp da sakın direksiyonu bırakmayasın. Sonra doğal bariyerin gazabına uğrarsın! Bu da benden olsun...

VATANDAŞ KİME GİTSİN?



Adının açıklanmasını istemeyen bir sektör yöneticisi bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda net olarak anlaşıldığını düşündüğüm şikâyetimize yönelik olarak, üç yıldır çözüm için çalmadık kapı bırakmadık. Büyükşehir Belediyesi’ne Osmangazi Belediyesi’ne onlarca kez bildirdik. Ancak muhatap alınmadık ki çözüm bulalım! Burası Bursa’nın meşhur caddelerinden birisi olan Kayhan, İnönü Caddesi. (Türkiye İş Bankası önü) Her yağmurla birlikte üzerinde engelli rampası da olan kaldırımın önü havuz oluyor! Dolayısıyla her yağmurda ve sonrasında en az üç gün sürmek şartıyla on bine yakın yaya zora düşüyor. (Orası için on bin sayısı abartı bir sayı değil) Bu durum da hiçbir yetkiliyi dertlendirmiyor.” Vaziyet böyle olunca… Başkan Alinur Aktaş; vatandaş kime gitsin?

BUSKİ VE FARE DELİĞİ!