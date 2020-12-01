Denetleyen olmayınca park et gitsin

Burası, ‘Bursa’ denince akla ilk gelen mahallelerden biri olan Çekirge Mahallesi’nin dağının eteğine kurulan ve belki de bu ultra mega hizmetiyle Dünya’da tek olan Çekirge Aile Sağlığı Merkezi önündeki basamakları kullanacak olan bazı vatandaşlarımıza yardımcı olsun diye sunulan engelli rampasına değinmek istiyorum!

Önce kısaca şunu tekrar hatırlatayım.

Aile sağlık merkezimizin mahallemizin bittiği yokuşun sonuna, yani tepe noktasına kurulur olmasındaki sır halen çözülmüş değil! İşte bu sebeptendir ki mahalleli sağlık bulma tırmanışında dinlenme molası vermeden edemiyor! (gençler dahil) Mahalleye bi’haber mesafede olan hizmet! Kalbin ayak parmaklarında olması gibi bir şey bu…

İNMESİ AYRI ÇIKMASI AYRI

Engelli rampasına değiniyordum. Konuyu dağıtmayayım. Geçtiğimiz aylarda aile sağlığı merkezi girişine hizmet olarak sunulan dikin de diki olan engelli rampasını izliyorum da… Şaka olsa böyle başarılı olamazdı! Ben iddia ediyorum; bir anne içinde bebeği bulunan bebek arabasıyla ya da engeli aracı kullanmaya mahkûm olan kardeşimiz bu rampayı normal halde insin söz veriyorum ona istediği yerde dilediği kadar yiyebileceği yemek ikram edeceğim. Çıkma kısmına gelince de; Ferrari motoru taktırılırsa olur derim!

Burada para basmıyoruz

Adının açıklanmasını istemeyen bir işletmeci çok dertli... Derdini özetimle aktarıyorum: “Bursa’nın en eski ve en bilinen; eğlence, dinlenme, gezi, spor, piknik gibi etkinlikleri de güvenle yapmanıza imkan sunan bir adres olan Kültürpak’tan sevgilerimi sunarım. Bizler bir aile şirketi olarak dara düştük. Derdimize çare arıyoruz. Ancak çare arama sonuçlarımızın boşa çıktığını görüyoruz. Her çare arama sonucumuzda kaşlarımızı çatıp oturuyoruz! Bakınız lütfen. Size yolladığım fotoğrafı hafta sonu saat 17.49 da çektim. Bir zamanlar insandan geçilemeyen yolda bir vatandaşımız dahi kalmadı. Çünkü Covit-19 hastalığı en çok bizlerin belini büktü. Hemşehrilerimiz artık buralara uğramaz oldu. Bu bir dönemdir ve geçecektir. Bunu biliyoruz. Ancak müşterilerimiz yok ve olmayan müşterilerimize rağmen iş yerimiz için belediyeye 10 bin lira kira ödemeye devam ediyoruz. Sattığımız ne? Çay, kahve ve kahvaltı tabağı... Battık, battık! Kiralarımızı dahi çıkartamıyoruz. Bizi anlayacak bir yetkili bulamıyoruz. Biz burada para basmıyoruz. Biz burada çay satıyoruz!”