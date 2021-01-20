Demirtaş’a doğru bariyeri göreceksin şaşırma!

Okurlarımızdan Şentürk Apartmanı Yöneticisi Neşenur Doğu ve Hürriyet Bursa gazetesi abonesi kalite kontrol baş denetçisi Kadri Aksoy özetimle bakınız ne diyor:

“Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi sakiniyiz. Mahallemizin en sessiz ve en sakin sokaklarından biri olan Posta Sokak’taki 30 yıllık Nasreddin Hoca Çocuk Eğlence Parkı’ndaki çocuk oyun aletlerinin ve oturma banklarının belediye ekiplerince yangından mal kaçırır gibi toplanması karşısında donduk kaldık! Apartmanımıza ait olan bu 259 metre karelik çok kıymetli arsa 1983 yılında belediyemize ÇOCUK PARKI YAPILAMASI KARŞILIĞINDA bağışlanmıştır."

MUHATAP BULUNAMIYOR

"Duyduğumuza göre belediyemizin bu alanı sattığı bilgileri konuşuluyor. Bunu da teyit etmek için Osmangazi Belediyesi’nde parklardan sorumlu olan Cahide Hanım’a ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat muhatabımız sekreterden öte gidemiyor maalesef. Başkan Mustafa Dündar’a ulaşmaya kalksak bu zaten hayal ötesi! 12 Ocak 2021 de sokak sakinleri olarak eylem yapacağız. Parkımızı geri istiyoruz. Parkımızı vermezseniz arsamızı geri istiyoruz. Biz o oyun alanını da oluştururuz.”

Neşenur Doğru ve Kadri Aksoy’un oluşturdukları e-postada 63 sokak sakininin de imzası var. Fotoğraflar üzücü duruma şahit. Dolayısıyla; iddia doğruysa gerçekten çok yazık…

RAHATSIZ OLDUĞU ŞEYE BAKIN!