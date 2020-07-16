Dargın taşlar filmi!

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Makine Mühendisi Üzeyir Uygun, merak uyandırdığı e-postasında:
“Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 21. Sokak ortasında bulunan ‘dargın taşlar’ filmine başrol oyuncusu olarak katılan ‘sokak tabelası’ filmin rejisörünü de orada görmek istiyor! Bakalım filmin sonu nasıl bitiyor!” diyor. Filmi seyretmek ücretsiz mi Üzeyir Uygun!
İNATLA DÜZELTİLMİYOR
Abonelerimizden ODTÜ 99 Endüstri Yüksek ve Makine Yüksek Mühendisi okurumuz Serkan Özgiray: “Off, off…” diyor ve: “İki yıldır en az 10 kez köşenizde Nilüfer Belediyesi Beşevler Kapalı Pazar Yeri giriş kapısının hemen karşısındaki bozuk kaldırım hikâyemizi yayımladınız! Yazdınız da yazdınız! Off, off. Ben de diyorum ki; burası Konak Mahalle Muhtarlığı’na ve Nilüfer Zabıta Müdürlüğü’ne de çok yakın bir noktadadır. Kimsenin burasının düzeltilmesi için girişimde bulunmaması, bizim de tüm girişimlerimize rağmen onarılmaması gerçekten çok şaşırtıcı.”
Sözün bittiği yer…
Abonelerimizden Emekli İtfaiye Çavuşu Mustafa Günhen, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Kutlukbey Caddesi Lavanta Parkı çevresi şehir çöplüğü olarak ilan edildi de benim mi haberim olmadı yoksa? Muhtemelen benim haberim olmamıştır. Yoksa aksi durumda mutlaka haberim olurdu! ” Yorum yok Mustafa Günhen… Sözün bittiği yer böyle bir şey olsa gerek...
Konu sudan mesele değildir!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Tofaş (Fabrika) Sürekli İyileştirme Uzmanı Ali İmdat: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’ndeki Kükürtlü Semt Pazar Yeri içinde aylardır boşa akan temiz su var. İlgili ihbarlarımız değer bulmuyor. Konu sudan mesele değildir. Konu canlarımıza can katan yaşamımızın en önemlisi olan su meselesidir! BUSKİ’yi göreve davet ediyorum. İlgili yetkililere sevgi ve saygılarımı sunmuyorum.”
HÜRRİYET SURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SADECE TRAKTÖR GİREBİLİR başlıklı yayımımızdan sonra adının açıklanmasını istemeyen iş insanı okurumuz: “Yıllardır çukur olan (Mudanya ilçesi Eşkel ile Eğerce arasındaki sahil yolu) yollarımız yayımınız sonrasında atılan asfalt yamasıyla düzeltildi. Kıymetli yetkililere teşekkür etmiyorum. Ancak sizler iyi ki varsınız. Sizlere saygılarımızı sunarız.” Diyor. Öncesini de anlattığınız için çok halkısınız siz; ne diyeyim… Şahit fotoğraflarınız için size ve destekleri için de ilgili yetkililere teşekkür ediyorum.
KELES YOLU ÇİLE DOLU başlıklı yayımımızdan sonra şikâyetin sahibi, Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş: “… On yıldır ilgi ve değer bulmayan köyümüzün yollarındaki çukur dolu tuzaklı yollarımızın çukurları asfalt yamasıyla onarıldı. Sağ olunuz var olunuz. Köyümüz sakinleri adına sizlere çok teşekkür ediyoruz…” diyor. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz Muharrem Ulutaş. Gözünüz aydın olsun.
Dargın taşlar filmi!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Makine Mühendisi Üzeyir Uygun, merak uyandırdığı e-postasında:
“Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 21. Sokak ortasında bulunan ‘dargın taşlar’ filmine başrol oyuncusu olarak katılan ‘sokak tabelası’ filmin rejisörünü de orada görmek istiyor! Bakalım filmin sonu nasıl bitiyor!” diyor. Filmi seyretmek ücretsiz mi Üzeyir Uygun!
İNATLA DÜZELTİLMİYOR
Abonelerimizden ODTÜ 99 Endüstri Yüksek ve Makine Yüksek Mühendisi okurumuz Serkan Özgiray: “Off, off…” diyor ve: “İki yıldır en az 10 kez köşenizde Nilüfer Belediyesi Beşevler Kapalı Pazar Yeri giriş kapısının hemen karşısındaki bozuk kaldırım hikâyemizi yayımladınız! Yazdınız da yazdınız! Off, off. Ben de diyorum ki; burası Konak Mahalle Muhtarlığı’na ve Nilüfer Zabıta Müdürlüğü’ne de çok yakın bir noktadadır. Kimsenin burasının düzeltilmesi için girişimde bulunmaması, bizim de tüm girişimlerimize rağmen onarılmaması gerçekten çok şaşırtıcı.”
Sözün bittiği yer…
Abonelerimizden Emekli İtfaiye Çavuşu Mustafa Günhen, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Kutlukbey Caddesi Lavanta Parkı çevresi şehir çöplüğü olarak ilan edildi de benim mi haberim olmadı yoksa? Muhtemelen benim haberim olmamıştır. Yoksa aksi durumda mutlaka haberim olurdu! ” Yorum yok Mustafa Günhen… Sözün bittiği yer böyle bir şey olsa gerek...
Konu sudan mesele değildir!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Tofaş (Fabrika) Sürekli İyileştirme Uzmanı Ali İmdat: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’ndeki Kükürtlü Semt Pazar Yeri içinde aylardır boşa akan temiz su var. İlgili ihbarlarımız değer bulmuyor. Konu sudan mesele değildir. Konu canlarımıza can katan yaşamımızın en önemlisi olan su meselesidir! BUSKİ’yi göreve davet ediyorum. İlgili yetkililere sevgi ve saygılarımı sunmuyorum.”
HÜRRİYET SURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SADECE TRAKTÖR GİREBİLİR başlıklı yayımımızdan sonra adının açıklanmasını istemeyen iş insanı okurumuz: “Yıllardır çukur olan (Mudanya ilçesi Eşkel ile Eğerce arasındaki sahil yolu) yollarımız yayımınız sonrasında atılan asfalt yamasıyla düzeltildi. Kıymetli yetkililere teşekkür etmiyorum. Ancak sizler iyi ki varsınız. Sizlere saygılarımızı sunarız.” Diyor. Öncesini de anlattığınız için çok halkısınız siz; ne diyeyim… Şahit fotoğraflarınız için size ve destekleri için de ilgili yetkililere teşekkür ediyorum.
KELES YOLU ÇİLE DOLU başlıklı yayımımızdan sonra şikâyetin sahibi, Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş: “… On yıldır ilgi ve değer bulmayan köyümüzün yollarındaki çukur dolu tuzaklı yollarımızın çukurları asfalt yamasıyla onarıldı. Sağ olunuz var olunuz. Köyümüz sakinleri adına sizlere çok teşekkür ediyoruz…” diyor. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz Muharrem Ulutaş. Gözünüz aydın olsun.