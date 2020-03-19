Daha söylenecek ne olsun?

Bugün köşemi Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Altıntaş’ın “Ben çok dertliyim. Yetkililer de dertli mi merak içindeyim!” diyerek oluşturduğu e-postasının ardından: “Muhammet Bey. Sizi sadece Çekirge’nin değil Bursa’nın, kanayan yaralarından diyebileceğim Havuzlupark’a davet ediyorum. Müsait olduğunuzda buluşabilir miyiz lütfen? Davetimi kabul ederseniz çok sevinirim…” demesi üzerine Muhtar Coşkun Altıntaş ile buluştum.
Birlikte, Bursa’nın milyarlarca lira değerindeki arazisi üzerinde kurulu olan Havuzlupark’a gittik!
GELİŞME OLMADI
Muhtar Coşkun: “Geçen yıl kader kurbanı olan Havuzlupark ile alakalı yaptığınız haber sonucu (27 Haziran 2019 tarihli yazım) bu mekâna ev sahipliği yapan Çekirge - Kükürtlü halkı başta olmak üzere Bursa genelinde haftalarca gündemimiz olmuş çok konuşulmuştu. Hatta yazınıza istinaden; Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal Havuzpark’ta incelemeler yapmış, sonrasındaki açıklamalarındaysa: “Havuzlupark Bursalıların keyifle zaman geçireceği, sportif, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şeklinde hizmete alınacak” demişlerdi. Bu açıklama sonrasında çok mutlu olmuş ve size teşekkür etmiştik. Ancak gelin görün ki o açıklamadan öte giden zerre bir gelişme olmadı. Bu ayıp Bursa’ya yetse ve artsa gerek.
GELİNEN NOKTAYA BAKINCA....
Onlarca dönüm arazi üzerinde dikili olan yüzlerce ağaçlarının yanı sıra kusursuz yeşil alanı da içinde barındıran Havuzlupark’ta yakın zamana kadar Bursa halkı pikniğini yapar, hamağını kurar, voleybol, basketbol, körebe gibi oyunları oynarken stresini de atardı. Hatta uluslararası müsabakalara da dahi ev sahipliği yapmıştı. Diğer taraftan da günde 1200 hemşehrimiz yüzme sporunu (yaz mevsiminde) yapardı. Akabinde ülkemize yüzlerce başarılı sporcu kazandırmıştı. Şimdi gelinen noktaya bakınca… Eşsiz manevi değerimiz çöp olmuş, hurdalık olmuş, üzüntü olmuş! En önemlisi de duşlarda; oligometalik, hipertermal, kükürt, hidrojen ve sülfür gibi özellikleri bulunan doğal su kaynağının kullanılmasıydı. Daha söylenecek ne olsun? Hem desem ne olacak ki?” Vah Havuzlupark vahhh… Zenginiyle, fakiriyle; sevinçlerimize, kederlerimize, muhabbetlerimize, sevgilerimize… Tanıklık eden Havuzlupark. Çok iyi biliyorum ki sen şu an ağlıyorsun. Seni ağlatanlar utansın…
Daha söylenecek ne olsun?
Bugün köşemi Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Altıntaş’ın “Ben çok dertliyim. Yetkililer de dertli mi merak içindeyim!” diyerek oluşturduğu e-postasının ardından: “Muhammet Bey. Sizi sadece Çekirge’nin değil Bursa’nın, kanayan yaralarından diyebileceğim Havuzlupark’a davet ediyorum. Müsait olduğunuzda buluşabilir miyiz lütfen? Davetimi kabul ederseniz çok sevinirim…” demesi üzerine Muhtar Coşkun Altıntaş ile buluştum.
Birlikte, Bursa’nın milyarlarca lira değerindeki arazisi üzerinde kurulu olan Havuzlupark’a gittik!
GELİŞME OLMADI
Muhtar Coşkun: “Geçen yıl kader kurbanı olan Havuzlupark ile alakalı yaptığınız haber sonucu (27 Haziran 2019 tarihli yazım) bu mekâna ev sahipliği yapan Çekirge - Kükürtlü halkı başta olmak üzere Bursa genelinde haftalarca gündemimiz olmuş çok konuşulmuştu. Hatta yazınıza istinaden; Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal Havuzpark’ta incelemeler yapmış, sonrasındaki açıklamalarındaysa: “Havuzlupark Bursalıların keyifle zaman geçireceği, sportif, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şeklinde hizmete alınacak” demişlerdi. Bu açıklama sonrasında çok mutlu olmuş ve size teşekkür etmiştik. Ancak gelin görün ki o açıklamadan öte giden zerre bir gelişme olmadı. Bu ayıp Bursa’ya yetse ve artsa gerek.
GELİNEN NOKTAYA BAKINCA....
Onlarca dönüm arazi üzerinde dikili olan yüzlerce ağaçlarının yanı sıra kusursuz yeşil alanı da içinde barındıran Havuzlupark’ta yakın zamana kadar Bursa halkı pikniğini yapar, hamağını kurar, voleybol, basketbol, körebe gibi oyunları oynarken stresini de atardı. Hatta uluslararası müsabakalara da dahi ev sahipliği yapmıştı. Diğer taraftan da günde 1200 hemşehrimiz yüzme sporunu (yaz mevsiminde) yapardı. Akabinde ülkemize yüzlerce başarılı sporcu kazandırmıştı. Şimdi gelinen noktaya bakınca… Eşsiz manevi değerimiz çöp olmuş, hurdalık olmuş, üzüntü olmuş! En önemlisi de duşlarda; oligometalik, hipertermal, kükürt, hidrojen ve sülfür gibi özellikleri bulunan doğal su kaynağının kullanılmasıydı. Daha söylenecek ne olsun? Hem desem ne olacak ki?” Vah Havuzlupark vahhh… Zenginiyle, fakiriyle; sevinçlerimize, kederlerimize, muhabbetlerimize, sevgilerimize… Tanıklık eden Havuzlupark. Çok iyi biliyorum ki sen şu an ağlıyorsun. Seni ağlatanlar utansın…