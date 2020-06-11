Çocuk havuzuna döndü

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Emekli İnşaat Mühendisi, Ekrem Bülbül, özetimle bakınız ne diyor:
“Geçtiğimiz aylarda Yıldırım ilçesindeki Yenimahalle, Mahallesi’ne kazandırılan Kervanpark’ın (Çocuk oyun parkı) inşaatı başlamıştı. İnşaat çalışmaları başladığı günden itibaren her fırsatımda yapılan yanlış proje ve yanlış işçilikle bağlantılı olan çalışmalara burnumu soktum! Onlarca yetkiliye; ‘bu alan her yağmur sonrası suya gömülür. Yanlış iş yapıyorsunuz. ’ demiştim. Zerre dikkate alınmayınca da üzülmüştüm. Ancak ne kadar boş konuşmuş olduğumu şimdi anladım! Çünkü gördük ki alan bedavadan havuza dönüşmüş! Bedava havuzu da çocuklar çok güzel değerlendirmiş. Meğerse ne karamsarmışım. Hata yapmışım! İyi ki yetkililer beni dikkate almamış! Özür dilerim. Sakın vatandaşın uyarılarını dikkate almayın!”
SADAĞI KANYONU’NA AŞIK OLDUK
Abonelerimizden, Kobak ailesinin ferdi olan Eren Kobak’ın çok masumane duygularıyla yazdığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet abi. Köşenizde yayımlandıktan sonra ailemle birlikte gezi listemize aldığımız Orhaneli ilçesi hudutlarında olan Sadağı Kanyonu’na gittik. Gerçekten çok mükemmel bir alanmış orası. Benim küçük sayılacak yaşıma rağmen babamın imkânları sayesinde onlarca ilimizi ve bazı ülkeleri ziyaret edebilme şansına sahip oldum. Ancak böylesine güzel bir doğa harikasına ve oraya ayrı bir değer kazandıran kaliteli hizmet sunumuna ilk kez rast geldik. Gerçekten ailecek Sadağı Kanyonu’na aşık olduk. Kanyonu’nu ziyaret etmemize vesile oldunuz. Size ve kıymetli Hürriyet Bursa gazetesi ekibine teşekkür ediyoruz.”
İKİ YILLIK BANKLAR BU DURUMDA
Okurlarımızdan olan öğretmen Sevinç Kırcılar: “Büyükşehir Belediyesi tarafınca Mudanya ilçesinin sahiline hizmet olarak sunulan onlarca bankın demir iskeleti paslandı. Tahtaları da çürümeye başladı. Sahil kenarında denize sıfır olan onlarca villalar yüzyıllardır ayakta; iki yıllık banklar bu durumda! Bir yanlış var orta da ya… Hayırlısı!” diyor.
NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR?
Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor, şöyle diyor: “Ankara Caddesi, 152 Evler Metro istasyonu karşısında bulunan elektrik trafosunun yanındaki elektrik direğine aylar önce bir araç çarpmıştı. Çarpma sonucu ziyan gören ve gördüğü ziyanla alakalı olarak devrilme riski taşıyan direğe neden müdahale edilmiyor?” UEDAŞ, vaziyet böyle; gereği sizde…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BUSKİ’NİN İLGİLİ EKİPLERİNE İLETİLMİŞTİR
Nilüfer Belediyesi’nce tarafıma yollanan e-postayı olduğu gibi aktarıyorum: “Sayın, Muhammet Kösle, Köşenizde yayınlanan (MERAK EDİYORUZ başlıklı yayımımız) Cumhuriyet Mahallesi, Aydın Sokak ve Şehit Mesut Beyazıt Caddesi’nde oluşan çukurlarla ilgili gereken inceleme yapılmıştır. Söz konusu sorunlar altyapı kurumlarının çalışmalarından kaynaklanmıştır. Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesinde belirtildiği üzere çalışma yapan kurum ve kuruluşlar ortaya çıkardığı tahribatı gidermekle yükümlüdür. Konu çalışmayı yapan ve sorunu gidermekle yükümlü olan BUSKİ’nin ilgili ekiplerine iletilmiştir. Kurum olarak konunun takipçisi olacağız. Sorun giderilmediği takdirde Nilüfer Belediyesi olarak çözüm noktasında elimizden geleni yapacağız. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Sahiplenmeniz için; teşekkürler Nilüfer Belediyesi…
Çocuk havuzuna döndü
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Emekli İnşaat Mühendisi, Ekrem Bülbül, özetimle bakınız ne diyor:
“Geçtiğimiz aylarda Yıldırım ilçesindeki Yenimahalle, Mahallesi’ne kazandırılan Kervanpark’ın (Çocuk oyun parkı) inşaatı başlamıştı. İnşaat çalışmaları başladığı günden itibaren her fırsatımda yapılan yanlış proje ve yanlış işçilikle bağlantılı olan çalışmalara burnumu soktum! Onlarca yetkiliye; ‘bu alan her yağmur sonrası suya gömülür. Yanlış iş yapıyorsunuz. ’ demiştim. Zerre dikkate alınmayınca da üzülmüştüm. Ancak ne kadar boş konuşmuş olduğumu şimdi anladım! Çünkü gördük ki alan bedavadan havuza dönüşmüş! Bedava havuzu da çocuklar çok güzel değerlendirmiş. Meğerse ne karamsarmışım. Hata yapmışım! İyi ki yetkililer beni dikkate almamış! Özür dilerim. Sakın vatandaşın uyarılarını dikkate almayın!”
SADAĞI KANYONU’NA AŞIK OLDUK
Abonelerimizden, Kobak ailesinin ferdi olan Eren Kobak’ın çok masumane duygularıyla yazdığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet abi. Köşenizde yayımlandıktan sonra ailemle birlikte gezi listemize aldığımız Orhaneli ilçesi hudutlarında olan Sadağı Kanyonu’na gittik. Gerçekten çok mükemmel bir alanmış orası. Benim küçük sayılacak yaşıma rağmen babamın imkânları sayesinde onlarca ilimizi ve bazı ülkeleri ziyaret edebilme şansına sahip oldum. Ancak böylesine güzel bir doğa harikasına ve oraya ayrı bir değer kazandıran kaliteli hizmet sunumuna ilk kez rast geldik. Gerçekten ailecek Sadağı Kanyonu’na aşık olduk. Kanyonu’nu ziyaret etmemize vesile oldunuz. Size ve kıymetli Hürriyet Bursa gazetesi ekibine teşekkür ediyoruz.”
İKİ YILLIK BANKLAR BU DURUMDA
Okurlarımızdan olan öğretmen Sevinç Kırcılar: “Büyükşehir Belediyesi tarafınca Mudanya ilçesinin sahiline hizmet olarak sunulan onlarca bankın demir iskeleti paslandı. Tahtaları da çürümeye başladı. Sahil kenarında denize sıfır olan onlarca villalar yüzyıllardır ayakta; iki yıllık banklar bu durumda! Bir yanlış var orta da ya… Hayırlısı!” diyor.
NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR?
Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor, şöyle diyor: “Ankara Caddesi, 152 Evler Metro istasyonu karşısında bulunan elektrik trafosunun yanındaki elektrik direğine aylar önce bir araç çarpmıştı. Çarpma sonucu ziyan gören ve gördüğü ziyanla alakalı olarak devrilme riski taşıyan direğe neden müdahale edilmiyor?” UEDAŞ, vaziyet böyle; gereği sizde…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BUSKİ’NİN İLGİLİ EKİPLERİNE İLETİLMİŞTİR
Nilüfer Belediyesi’nce tarafıma yollanan e-postayı olduğu gibi aktarıyorum: “Sayın, Muhammet Kösle, Köşenizde yayınlanan (MERAK EDİYORUZ başlıklı yayımımız) Cumhuriyet Mahallesi, Aydın Sokak ve Şehit Mesut Beyazıt Caddesi’nde oluşan çukurlarla ilgili gereken inceleme yapılmıştır. Söz konusu sorunlar altyapı kurumlarının çalışmalarından kaynaklanmıştır. Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesinde belirtildiği üzere çalışma yapan kurum ve kuruluşlar ortaya çıkardığı tahribatı gidermekle yükümlüdür. Konu çalışmayı yapan ve sorunu gidermekle yükümlü olan BUSKİ’nin ilgili ekiplerine iletilmiştir. Kurum olarak konunun takipçisi olacağız. Sorun giderilmediği takdirde Nilüfer Belediyesi olarak çözüm noktasında elimizden geleni yapacağız. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Sahiplenmeniz için; teşekkürler Nilüfer Belediyesi…