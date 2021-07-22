Canlar gitmeden tedbir alınmalı

HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, bakınız ne diyor:

“Uludağ’a her çıkan kişinin karşısına çıkan ve mutlak suretle gördüğü milyonluk pardon, viranlık villaların durumu ilgilileri rahatsız etmiyor mu acaba? Adresi vermeye gerek var mı bilemiyorum.

Çünkü burasının da artık meşhur olduğunu düşünüyorum! Çekirge’ye giriş ya da Çekirge’den çıkışta ilk karşınıza çıkan eser! Dağ esintisi mübarek! 15 yıldır bu vaziyette. Madde bağımlıları ve çirkin işler yapanların yuvası oldu.

Şahsım olarak ben çok utanıyorum. Bu nasıl bir değersizlik anlamadım gitti’

YOĞURULACAK KIVAMA GELDİ!