Can güvenliğimiz için o tır’ları orada istemiyoruz

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan bir okurumuz; “Ne olur bize de yardım edilsin diyor” ve:
“Muhammet Bey. Önceki gün yayınlanan köşenizde Osmangazi, Mudanya Yolu FSM Mahallesi No. 630 önündeki yasaklı TIR parklanmalarına son verildiğine yönelik olan haberinizi okumuş ve mutlu olmuştuk. Bunu da Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy ve ekibinin sayesinde olduğunu öğrendik. Bizim de bir ricamız olacak Uğur Toksoy Müdürden lütfen. Osmangazi – Emek, Fatih Sultan Mahallesi Turgut Özal Parkı yanı, Altınkoza 2 Sitesi önü de yasaklı olmasına rağmen TIR parkı gibi kullanılıyor. Bu sebepten dolayı inanın biri ezilecek diye çok korkuyoruz. Bizim de belediyemize ihbarlarımız oldu. Ancak netice alamadık. Oysaki ilgili alanın az ötesinde TIR parkı var. Sizlerin aracılığıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Müdürlüğü’ne rica ediyoruz. Can ve mal güvenliğimiz için o TIR’ları orada istemiyoruz. Emniyet teşkilatımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.” İlimiz Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve kıymetli ekibi; vaziyet böyle.
SİZDE HİÇ VİCDAN YOK MU?
Okurlarımızdan olan Kimya Mühendisi Mehmet Altuntaş, özetimle şöyle diyor: “Aracımla bir iş görüşmesinden dönüyorduk. Yolda mola verdik. Biraz yürüdük. O da ne? 2 – 3 metrelik bir kuyu ve altından oldukça şiddetli akan su. Kuyunun kapağı yoktu. Sanırım kapak demirdendi ve birileri de maalesef çaldı. İnanın bu durum çok tehlikeli. Ne olur en acil şekilde şikayetimi yayımlayınız. Adres; Yıldırım, Vatan Caddesi Barbaros Spor Kulübü ile Zorlupark Evleri arasında kalan alan. Saygılarımla.” BUSKİ Kanalizasyon İşleri Daire Başkanı Rafi Demirel. Vaziyet böyle. Acilen desteğiniz gerekiyor lütfen… O kulenin kapağını çalan nasipsizlere bir çift sözüm var. Oraya bir çocuk ya da hayvan düşse… Hiç vicdan yok mu sizde?
EĞLENCE DOLU BİR YOLCULUK
Gıda Mühendisi okurumuz Didem Filiz, şöyle diyor: “Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gitmek için Mudanya – Güzelyalı İDO İskelesi’ne gittik. Vapurun içinde her noktada; “ÜCRETSİZ WİFİ İLE EĞLENCE DOLU BİR YOLCULUK İDO’DA” yazıyordu. Ama bağlanmak bir türlü nasip olmadı. Çünkü şifre serbest değildi. Çünkü şifresini vapur personeli dahi bilmiyordu. Şifreyi ha bulduk ha bulacağız derken eğlence tavan yaptı.”
ÖYLECE BIRAKIP GİTTİLER
Okurumuz Recep Tepe, bakınız ne diyor: “Nilüfer - Beşevler Bölge Parkı’nda belediye, beton duvar düzenlemesi yaptı. Bu duvarı yaparken de kamyonlar yeşil alanı talan etti. Zemindeki karo taşları da yuvalarından çıkarttı. Uyarıma ve ricama rağmen orasını öylece bırakıp gittiler. Neyse orasını onarmak için de ördüğünüz taş duvarları yıkıp girersiniz artık!”
KONU BÜYÜKŞEHİR’E HAVALE EDİLMİŞTİR
“‘BİZİ KİM DUYACAK’ yayımınız incelendi. Bahsi geçen (Çekirge Meydanı kaldırım işgalleri) şikâyetin muhatabı Büyükşehir Belediyesi olup, gerekli çalışmanın yapılması adına da konu Büyükşehir Başkanlığına havale edilmiştir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Osmangazi...
LASTİK KAPANI KALDIRILMIŞTIR
“ ‘NASIL İZİN VERİLMİŞ’ başlıklı şikâyetiniz uzman trafik ekiplerimizce incelendi. Vatan Mahallesi Sabah Sokak ile Dere Sokak’ın kesiştiği yere konulan çivili lastik kapanı, ilgilisi uyarılarak kaldırılması sağlanmıştır. Olayın tekrarı halinde ilgilisi hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Teşekkürler Yıldırım...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Biri düşmeden yapılmayacak başlıklı şikâyetim sonrası belediyeler ilgili kuyuya göre (hastane önü) kapak bulamayınca (!) Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan el atmış bu işe de. Ve en pratik çözümle o kuyuyu mucur taşla doldurtmuş. Sağ ol var ol Zafer Orhan Kaymakam.
Can güvenliğimiz için o tır’ları orada istemiyoruz
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan bir okurumuz; “Ne olur bize de yardım edilsin diyor” ve:
“Muhammet Bey. Önceki gün yayınlanan köşenizde Osmangazi, Mudanya Yolu FSM Mahallesi No. 630 önündeki yasaklı TIR parklanmalarına son verildiğine yönelik olan haberinizi okumuş ve mutlu olmuştuk. Bunu da Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy ve ekibinin sayesinde olduğunu öğrendik. Bizim de bir ricamız olacak Uğur Toksoy Müdürden lütfen. Osmangazi – Emek, Fatih Sultan Mahallesi Turgut Özal Parkı yanı, Altınkoza 2 Sitesi önü de yasaklı olmasına rağmen TIR parkı gibi kullanılıyor. Bu sebepten dolayı inanın biri ezilecek diye çok korkuyoruz. Bizim de belediyemize ihbarlarımız oldu. Ancak netice alamadık. Oysaki ilgili alanın az ötesinde TIR parkı var. Sizlerin aracılığıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Müdürlüğü’ne rica ediyoruz. Can ve mal güvenliğimiz için o TIR’ları orada istemiyoruz. Emniyet teşkilatımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.” İlimiz Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve kıymetli ekibi; vaziyet böyle.
SİZDE HİÇ VİCDAN YOK MU?
Okurlarımızdan olan Kimya Mühendisi Mehmet Altuntaş, özetimle şöyle diyor: “Aracımla bir iş görüşmesinden dönüyorduk. Yolda mola verdik. Biraz yürüdük. O da ne? 2 – 3 metrelik bir kuyu ve altından oldukça şiddetli akan su. Kuyunun kapağı yoktu. Sanırım kapak demirdendi ve birileri de maalesef çaldı. İnanın bu durum çok tehlikeli. Ne olur en acil şekilde şikayetimi yayımlayınız. Adres; Yıldırım, Vatan Caddesi Barbaros Spor Kulübü ile Zorlupark Evleri arasında kalan alan. Saygılarımla.” BUSKİ Kanalizasyon İşleri Daire Başkanı Rafi Demirel. Vaziyet böyle. Acilen desteğiniz gerekiyor lütfen… O kulenin kapağını çalan nasipsizlere bir çift sözüm var. Oraya bir çocuk ya da hayvan düşse… Hiç vicdan yok mu sizde?
EĞLENCE DOLU BİR YOLCULUK
Gıda Mühendisi okurumuz Didem Filiz, şöyle diyor: “Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gitmek için Mudanya – Güzelyalı İDO İskelesi’ne gittik. Vapurun içinde her noktada; “ÜCRETSİZ WİFİ İLE EĞLENCE DOLU BİR YOLCULUK İDO’DA” yazıyordu. Ama bağlanmak bir türlü nasip olmadı. Çünkü şifre serbest değildi. Çünkü şifresini vapur personeli dahi bilmiyordu. Şifreyi ha bulduk ha bulacağız derken eğlence tavan yaptı.”
ÖYLECE BIRAKIP GİTTİLER
Okurumuz Recep Tepe, bakınız ne diyor: “Nilüfer - Beşevler Bölge Parkı’nda belediye, beton duvar düzenlemesi yaptı. Bu duvarı yaparken de kamyonlar yeşil alanı talan etti. Zemindeki karo taşları da yuvalarından çıkarttı. Uyarıma ve ricama rağmen orasını öylece bırakıp gittiler. Neyse orasını onarmak için de ördüğünüz taş duvarları yıkıp girersiniz artık!”
KONU BÜYÜKŞEHİR’E HAVALE EDİLMİŞTİR
“‘BİZİ KİM DUYACAK’ yayımınız incelendi. Bahsi geçen (Çekirge Meydanı kaldırım işgalleri) şikâyetin muhatabı Büyükşehir Belediyesi olup, gerekli çalışmanın yapılması adına da konu Büyükşehir Başkanlığına havale edilmiştir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Osmangazi...
LASTİK KAPANI KALDIRILMIŞTIR
“ ‘NASIL İZİN VERİLMİŞ’ başlıklı şikâyetiniz uzman trafik ekiplerimizce incelendi. Vatan Mahallesi Sabah Sokak ile Dere Sokak’ın kesiştiği yere konulan çivili lastik kapanı, ilgilisi uyarılarak kaldırılması sağlanmıştır. Olayın tekrarı halinde ilgilisi hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Teşekkürler Yıldırım...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Biri düşmeden yapılmayacak başlıklı şikâyetim sonrası belediyeler ilgili kuyuya göre (hastane önü) kapak bulamayınca (!) Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan el atmış bu işe de. Ve en pratik çözümle o kuyuyu mucur taşla doldurtmuş. Sağ ol var ol Zafer Orhan Kaymakam.