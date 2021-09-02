Buyurun Hüseyinalan’a!

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Kamil Gümüş’ün haklı talebini dile getirdiği e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Muhammet Bey, iç piyasamızın yanı sıra çeşitli ülkelere de ihraç ettiğimiz son derece leziz ve kaliteli şeftalimizle meşhur olan Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi sakiniyim. Aynı zamanda şeftali ihracatçılığı yapan bir çiftçiyim. Derdimiz büyük. Mahallemizde doğal gaz yok. Geçtiğimiz yıl BURSAGAZ “Gerekli hizmet verilecek…” açıklamasını yapınca apartmanımızın her katına doğal gaz tesisatı çektirip petekleri döşettik. Lakin bu yıl da baca deliğine talim edecek olmamız bizleri üzdü. Bize 1,5 kilometre uzaklıkta olan Narlıdere Mahallesi’nde doğal gaz hizmeti var. Bizler neden bu hakkımızdan mahrum bırakılıyoruz? Suçumuz ne? Yıl 2021 olmuş bizim de rahat etmek hakkımız değil mi?” (!) BURSAGAZ’ın dikkatlerine. Dudaklı, neden hizmetinizden yararlanamıyor?

Bakalım kapaklar ne zaman takılacak?

Okurlarımızdan olan Emekli Maliye Bakanlığı çalışanı S. P. , özetimle şöyle diyor: “Dünyada ‘ters T’ planına sadece 3 tane bulunan tarihi 1. Murat Camii önündeki aydınlatma direklerinin klemens kapakları yok. Bu eksiklik çok önemlid. Hatırlatırım! İki hafta önce buradaki ihmalin bir benzeri sebebiyle Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde 18 yaşındaki genç kardeşimiz öldü. UEDAŞ’ın böylesine disipliniz çalışması bizleri üzüyor! UEDAŞ kanadında yüzde yüz kontrollü ve hiç aksamayan bir şey var. O da elektrik faturalarının gününde tahsis edilmesi. UEDAŞ’ı vazifelerini yapmaya davet ediyorum!” Bakalım o kapaklar 2022 yılına kadar takılacak mı?

İlgili yetkililer de rahatsız oluyor mu acaba?

Esnaf okurumuz Sabri Yeşil: “Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi girişi de maalesef 7/24 çöplük olarak kullanılıyor. Bir konuya dikkat çekmek isterim. Burası birçok tarihi eserin girişine imkan sağlayan alanın başlangıcı. Özel tabelalar da buna şahit. Hani biz turizm kentlerinden de biriyiz ya ben oluşturulan çirkin oluşumdan rahatsızken; ilgili yetkililer de rahatsız oluyor mu acaba?” Diyor...