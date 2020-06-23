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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bursa’dan maske manzaraları

23 Haziran 2020

COVID-19 ya da koronavirüs adıyla tanıdığımız ve insanlığın kâbusu olan virüsten korunmanın en etkili tedbirleri arasında ilk sırada yer alan ‘maske takılması’ şartı ülkemizde de zorunlu hale getirildi.

Bursa’dan maske manzaraları
Bursa’dan maske manzaraları
Bursa’dan maske manzaraları
Bursa’dan maske manzaraları
81 il valiliğine 18 Haziran’da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istedi. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Bursa’dan maske manzaralarıBununla birlikte Bursa’mızda maskelerin takılış kuralı uygulaması hususu bazı hemşehrilerimizce biraz farklı anlaşıldığını gördük! Para cezası süreci başlamadan önce çektiğimiz bu fotoğraflarla çenede, elde, kolda, başta, pantolon askısında, boyunda ve alında kullanılan maskelerle adeta çığır açan hemşehrilerimizin hangi amaçla maskeleri bu şekilde kullandıklarını biz anlayamadık. Anlayan varsa bu sayfalarda cevabına yer vereceğim.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis’te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

 UYARILARI DİKKATE ALIN

- Maske kullanılmaması virüsün bulaşma ve yayılma riskini artırıyor.
- Yaz mevsiminde sıcaktan nemlenen maske mutlaka değiştirilmeli. Nemli maskeyi kullanmak bakterilerin daha kolay üremesine neden olacağından dermatit başta olmak üzere cilt enfeksiyonlarına yol açabiliyor.
- Kullanılmış maske asla ortalığa bırakılmamalı ve tıbbi atık kaplarına bırakılmalı.
- Kişiler açık havada tek başına ve kimseyle konuşmadan yürüyüş veya spor yapıyorlarsa, çevrede de kimse yoksa maske takmayabilir. Dururken kişiler arasındaki mesafe maskeli olarak 1.5-2 metre olabilir. Ancak yürürken veya koşarken hava hareketi ve rüzgar oluşacağı için bu mesafe daha da artırılmalı. Çünkü bu rüzgar hapşırma ve öksürme sırasında saçılan partiküllerdeki virüsün arkamızda 8 metreye kadar yayılmasına neden olabiliyor.

HASTA ETMEK İÇİN BİN TANE YETERLİ

Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor. Buna göre;
Nefes alıp verme: ~20 partikül/dakika
Konuşma: ~200 partikül/dakika
Öksürme: ~200 milyon partikül (İyi havalandırılmayan ortamlarda hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir)
Hapşırma: ~200 milyon partikül

Bursa’dan maske manzaraları
Bursa’dan maske manzaraları

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