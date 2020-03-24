 Bunun hesabı sorulmalı

Burası Yıldırım’da bulunan Balıklıdere... Suyunu kirletmeleri yetmiyormuş gibi bir de etrafını çöplüğe çeviriyorlar... Yıldırım Belediyesi buna bir önlem alınmalı, hesabı da muhakkak sorulmalı.
Geçtiğimiz haftaydı. Yıldırım, İsabey Mahallesi’ndeydim. Aklıma, üç ayda bir köşeme konu olan ve bırakın balığı kılçığından dahi eseri olmayan Balıklıdere’nin özgür kullanımlı çöplüğü aklıma geldi! Orası bulunduğum yere iki kilometre ötedeydi. Şöyle, bir kez daha bakayım niyetiyle yürümeye başladım. Balıklıdere’ye geldiğimde ne görsem... Her türlü hastalığı oluşturmak üzere vazifelendirilmiş olan insanların(!) her daim olduğu gibi iş başında olduğunu gördüm ve kahroldum.
BELEDİYE TEMİZLİYOR AMA...
Kirletilmiş suyuna ilave olarak, yüzlerce metre alan şehir çöplüğü gibiydi yine... Yayımlarımızı bekleyen ve her yayımımız sonrasında da onlarca personeliyle, iş makinesiyle ve kamyonuyla Balıklıdere’ye varıp çöpleri toplayan, sonrasında da tertemiz yapan bir belediyemiz var karşımızda. O da Yıldırım Belediyesi’ydi. Çok sağ olunuz. Ancak bu böyle olmamalı. O insanlara(!) gerek doğamızın, gerekse bizlerin hasta olmasındaki payların hesabı mutlaka sorulmalı. Ve mutlaka da sorun lütfen. Bu böyle olmamalı Yıldırım Belediyesi...
GÜNDE 2 KERE DOĞRUYU GÖSTERİYOR
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan okurumuz Barış Karaca, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer Belediyesi hizmet binası önündeki (Şiir Kulesi) bozuk saatler sizin ısrarcı yayımlarınız sonucunda en nihayetinde dokuz ay sonra doğruyu göstermeye başlamıştı. Ama bu çok sürmedi! O saatler yine yalan söylüyor! Saat bu; bozulur da, yalan da söyler elbette! Ancak sunulan hizmetin tam da karşısında başkanlık makamı da var. Çalışanların, yöneticilerin, başkanların ve de Başkan Turgay Erdem’in de dikkatini çekmeyen bir görsel... Çok ilginç! Not: Fotoğrafı çektiğimde saatler 16.57’yi gösterirken Şiir Kulesi’ndeki saatlerse 12.45’i gösteriyordu.”
BOŞ ÇERÇEVE
OKURLARIMIZDAN olan Jale Altay: “Boş çerçeve için teşekkür ediyorum” diyor ekliyor: “Osmangazi, Doğanbey Caddesi Haşim İşcan Caddesi Burbak Kapalı Otopark önündeki boş çerçeve için ilgililere çok teşekkür ediyorum. Çocukluk yıllarımın güzel anılarından biriydi o ‘Boş Çerçeve’ filmi. Yönetmeni Merhum Ertem Eğilmez’i, oyuncularından Hülya Koçyiğit’i, Kartal Tibet’i ve Merhume Nezihe Güler’i sevgiyle saygıyla anıyorum vesileyle. Lütfen o çerçevelerden bir iki tane daha dikin!”
GÖZYAŞLARI GÖL OLUYOR ÇÜNKÜ...
HÜRRİYET Bursa okuru E. H., özetimle şöyle diyor: “Nilüfer, Ata Parkı içindeki bozuk zemin, yayımınız sonrasında asfalt dökülerek düzeltilmişti. Ancak kilitli taşların üzerine atılan asfaltın aralarındaki husumetten kaynaklanan küslükle alakalı olarak oluşan tartışmalar sonucu gözyaşları göl oluyor da... (!)”
Bunun hesabı sorulmalı
Burası Yıldırım’da bulunan Balıklıdere... Suyunu kirletmeleri yetmiyormuş gibi bir de etrafını çöplüğe çeviriyorlar... Yıldırım Belediyesi buna bir önlem alınmalı, hesabı da muhakkak sorulmalı.
Geçtiğimiz haftaydı. Yıldırım, İsabey Mahallesi’ndeydim. Aklıma, üç ayda bir köşeme konu olan ve bırakın balığı kılçığından dahi eseri olmayan Balıklıdere’nin özgür kullanımlı çöplüğü aklıma geldi! Orası bulunduğum yere iki kilometre ötedeydi. Şöyle, bir kez daha bakayım niyetiyle yürümeye başladım. Balıklıdere’ye geldiğimde ne görsem... Her türlü hastalığı oluşturmak üzere vazifelendirilmiş olan insanların(!) her daim olduğu gibi iş başında olduğunu gördüm ve kahroldum.
BELEDİYE TEMİZLİYOR AMA...
Kirletilmiş suyuna ilave olarak, yüzlerce metre alan şehir çöplüğü gibiydi yine... Yayımlarımızı bekleyen ve her yayımımız sonrasında da onlarca personeliyle, iş makinesiyle ve kamyonuyla Balıklıdere’ye varıp çöpleri toplayan, sonrasında da tertemiz yapan bir belediyemiz var karşımızda. O da Yıldırım Belediyesi’ydi. Çok sağ olunuz. Ancak bu böyle olmamalı. O insanlara(!) gerek doğamızın, gerekse bizlerin hasta olmasındaki payların hesabı mutlaka sorulmalı. Ve mutlaka da sorun lütfen. Bu böyle olmamalı Yıldırım Belediyesi...
GÜNDE 2 KERE DOĞRUYU GÖSTERİYOR
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan okurumuz Barış Karaca, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer Belediyesi hizmet binası önündeki (Şiir Kulesi) bozuk saatler sizin ısrarcı yayımlarınız sonucunda en nihayetinde dokuz ay sonra doğruyu göstermeye başlamıştı. Ama bu çok sürmedi! O saatler yine yalan söylüyor! Saat bu; bozulur da, yalan da söyler elbette! Ancak sunulan hizmetin tam da karşısında başkanlık makamı da var. Çalışanların, yöneticilerin, başkanların ve de Başkan Turgay Erdem’in de dikkatini çekmeyen bir görsel... Çok ilginç! Not: Fotoğrafı çektiğimde saatler 16.57’yi gösterirken Şiir Kulesi’ndeki saatlerse 12.45’i gösteriyordu.”
BOŞ ÇERÇEVE
OKURLARIMIZDAN olan Jale Altay: “Boş çerçeve için teşekkür ediyorum” diyor ekliyor: “Osmangazi, Doğanbey Caddesi Haşim İşcan Caddesi Burbak Kapalı Otopark önündeki boş çerçeve için ilgililere çok teşekkür ediyorum. Çocukluk yıllarımın güzel anılarından biriydi o ‘Boş Çerçeve’ filmi. Yönetmeni Merhum Ertem Eğilmez’i, oyuncularından Hülya Koçyiğit’i, Kartal Tibet’i ve Merhume Nezihe Güler’i sevgiyle saygıyla anıyorum vesileyle. Lütfen o çerçevelerden bir iki tane daha dikin!”
GÖZYAŞLARI GÖL OLUYOR ÇÜNKÜ...
HÜRRİYET Bursa okuru E. H., özetimle şöyle diyor: “Nilüfer, Ata Parkı içindeki bozuk zemin, yayımınız sonrasında asfalt dökülerek düzeltilmişti. Ancak kilitli taşların üzerine atılan asfaltın aralarındaki husumetten kaynaklanan küslükle alakalı olarak oluşan tartışmalar sonucu gözyaşları göl oluyor da... (!)”