Bunlara kim dur diyecek?

Nilüfer ilçesi sakinlerinden okurumuz Melek Özdemir’in “Yedi yıl oldu her gün korkarak izliyorum” diyerek endişesini dile getirdiği e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Balat, Ahmet Yesevi Mahallesi Ergin Evleri sakiniyiz. Plansız yapılaşma burada da var maalesef. Şöyle ki ilgili fotoğraflarımı hemen önümüzden geçmekte olan Başaran Caddesi’nde çektim. Caddenin sağında da solunda da kaldırım yok. Bu sebepten dolayı da değişik zamanlarda yayaların araç çarpması sonucu yaralandıklarını duyduk. Oysaki yolun her iki tarafında da kaldırım yapılmasına müsait alan var.”

SAĞ SALİM YÜRÜYEN...

Gerçekten çok riskli bir durum var orada Melek Özdemir. Yaklaşık iki yıl önceydi. Ben de orada yürümek zorunda kalmıştım. Araçlarla sıfıra sıfır yürümek cidden korkutucu olmuştu. Sonrasında da çamura bulanan ayakkabılarımdan pantolonumun paçasına kadar bulaşan çamurla metroya binerken çok utanmıştım. İşin ilginç yanı, tanesi milyon liradan başlayan daireler var orada... Neyse, orada yürümek zorunda kalan yayalar yürüyüşlerini sağ salim bitirdiklerinde sadaka versinler!

Teslim olduğunu itiraf ediyor!

Okurlarımızdan yüksek makine mühendisi Kemal Kuzucu: “Büyükşehir Belediyesi hudutlarında, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediyesi sorumluluğunda bulunan yerleşim alanlarında bulunan her aydınlatma direğinde mutlak suretle en az iki ilan yapışık vaziyettedir. Eskiden bu ilanları yapıştıranlara oluşturdukları kirlilikten dolayı sitem ederdim. Ama artık etmiyorum. Sebebine gelince çevreme ve kurallara saygı anlamında; disiplinsiz/sorumsuz/saygısız biri olsaydım benim de yapacağım hareketlerden biri olurdu. Çünkü sistem buna müsaade ediyor ve cesaret veriyor! Artık teslim oldum. Bunlara kafamı takmıyorum. Hatta bazen bazı direklerde ilan yapıştırılmaya müsait boş alan görünce ‘buraya da yapıştırsaydınız keşke’ diyorum içimden!” diyor.