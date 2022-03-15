Hem kalitesiz malzeme kullanımı hem kalitesiz işçilikten kaynaklı zeminiyle gündemimizden hiç düşmeyen ve Bursa’mızın ayıpları arasında ilk üçe gireceği konusunda şüphem olmayan Kent Meydanı’ndayız yine.
Bu kez ayıpçılarla işbirliği var. İşbirliği UEDAŞ’tan. Kurumun üstün başarılı olduğu çalışmaların en başında geleni; aydınlatma direklerinin komutasını sağlamakta kullanılan klemens yuvalarındaki kapaksızlık başarısı!
KAPAKSIZLAR ŞEHRİ
Vesselam kapaksızlar şehir olduk gittik! İhbar niteliğinde olan yüzlerce şikâyet yazılarımızı yayımlamaya çalıştık... Söz konusu ilgisizlik yüzünden onlarca can yitirilmişti. (En son olarak iki ay önce bir köpek aynı ihmal sebebiyle elektrik akıma kapılarak ölmüştü.) Ancak gelin görün ki UEDAŞ ne vatandaş ihbarını dikkate alıyor, ne yayımlarımızı…
Sanırım ünlü halk şairlerimizden olan Dadaloğlu’nun şiirlerinden birinde yazdığı gibi “Ölen ölür kalan sağlar bizimdir” mantığıyla hareket ediyorlar! Öyle ise ‘bugün de ölmedik çok şükür’ diyerek, yanıt olarak ünlü şarkıcımız Mahsun Kırmızıgül’ün “Yıkılmadım hayattayım” şarkısıyla cevap vereyim istiyorum…
BİR TAŞLA Kİİ KUŞ
Adının açıklanmasını istemeyen Bursa Küçük Sanayi Sitesi zanaatkârlarından bir okurumuz, bakınız ne diyor: “Sanayimizin girişindeki yeşil alanda bulunan beton merdivenin varlığına bir türlü akıl erdiremiyoruz. Bir işe yaramadığı kesin olan bu merdivenin fırsata çevrileceğini düşünüyoruz. Şöyle ki; Bursa’mızda da ara ara gerçekleştirilen deprem tatbikatları oluyor mu? Oluyor. Bu tatbikatlarda benzeri yapılar kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Yani bu basamak da tatbikatlara dahil edilsin. Hem sanayimiz için de büyük bir tanıtım reklamı olur!” Ne diyelim; bir taşla iki kuş!
DERT ETMEYELİM BÖYLE ŞEYLERİ!
VARDIR BUNDA DA BIR KERAMET başlıklı yayımımızda (Orhangazi ilçesi Keramet Köyü yolu) “Asfalt yaması çamurun üzerine atıldı. Çamurun üzerine asfalt atılır mı?” diye serzenişte bulunan Hürriyet Bursa gazetesi okuru Emekli Piyade Albay Selami Sözer şimdi de diyor ki: “Dediğim gibi de oldu. Çamur üzerine atılan asfalt, yağlı zemine sürülen boya gibi kabardı! Yüz binlerce liramızı heder ettiren zihniyeti kınıyorum. Şahsım olarak çok ama çok üzgünüm. İlgili başkanlar da üzgün mü acaba?”
Gerçekten üzücü bir durum albayım. Dert etmeyelim böyle şeyleri, hayat kısa üzülmeye değmez! O gün de yazdığım gibi; bunda da bir keramet vardır inancınızı yitirmeyin kâfi!
SUÇLUYUM ÖZÜR DİLERİM
ÜÇ YIL OLDU YİNE BAŞA DÖNDÜK başlıklı yayımımızda bahsi geçen alana (Dikkaldırım Caddesi) asfalt yaması atılmış olduğunu gördüm. Yani araçlar oradan geçerken artık hoplayıp zıplamayacak! Ancak atılan asfalt yamasının sadece günü kurtarmak için yapıldığı aşikâr ortada. “Bir ay bari işe yarasa. Yazık olmuş onca emeğe ve milli servetimize” diyor ve bir itirafta bulunmak istiyorum.
Biz bu şikâyeti yayımlamamış olsaydık yetkililer de gelmemiş olacaktı. Dolayısıyla bu göz boyamacılığı olmayacaktı. Zarara aracılık ettiğim için suçluyum ve özür diliyorum!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BUSKİ’YE TEŞEKKÜR
SORUNLARA ARTIK BÖYLE Mİ BAKMALI başlıklı yayımımızla sesini duyurmaya çalışan Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan PMS Alüminyum Dış Ticaret Müdürü Nurer Çalıştıran, özetimle : “… İşin muhatabı olan UEDAŞ’ın bizi takmayacağı ve takmaması çok doğal! UEDAŞ’ın yerinde olsam bu şikâyeti duymazdan ve de görmezden gelirdim. Çünkü UEDAŞ sokağımıza direk takmış olsa bizler aydınlatma sistemlerimizi toplayacağımız için UEDAŞ’a ödediğimiz elektrik faturalarında azalma olacak. Yani az da olsa UEDAŞ’ın kazancı düşecek! (Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 220. Sokak) Bunu geçelim... Diğer bir hususa gelelim. Bisiklet yolu ve kaldırımı da içine alan sokağımızın girişi az yağan yağmurda dahi göl oluyor. Buradaki sıkıntılı zemini onarmak da Nilüfer Belediyesi’nin işi…” demişti.
Ve Nurer Çalıştıran’dan önceki gün yeni bir mebaj geldi; “BUSKİ ekipleri geldi. Tam da isteğimiz yere yani mağdur edildiğimiz alana yağmur suyu gideri yaptılar. İsimleri geçmediği halde yayımınıza yani şikâyetimize sahip çıkan BUSKİ’ye çok teşekkür ediyoruz. Bunu da sizinle de paylaşayım istedim. UEDAŞ’a gelince tek yaptıkları disiplinli ve samimi çalışmaları olan düzenli sayaç okuma işlerine devam etsinler! Hürriyet ailesine sevgi ve saygılarım sunarım...” diyordu mesajında Çalıştıran.
Sahiplenmeniz ve takibiniz için ben de size teşekkür ederim. Bu esnada; BUSKİ, sağ olunuz…
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı BURULAŞ faaliyetleri ile ilgili yazılarımıza toplu yanıt vermiş ve “BURULAŞ’A GELEN ŞİKÂYETLER başlıklı konu ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. Sırameşeler Metro İstasyonu Doğu kısmında bulunan yürüyen merdivenin sabah 07:00-09:00 ve 17:00-19:00 saatleri arasında yukarı yönde diğer saatlerinde ise aşağı yönde çalıştırıldığını iletmek isteriz. Bu uygulama ile yoğun saatlerde yolcuların platforma eşit dağılmasının sağlandığını aynı şekilde araçlara da yolcu girişini homojen olarak yapıldığını bilgilerinize sunarız. Bu uygulama bazı metro istasyonlarda uygulanmaktadır. 2, 3 ve 4 numaralı şikâyetler ile ilgili olarak; Şikâyetler incelenmiş olup, belirtilen konuların nadir yaşanan arızalar olduğunu iletmek isteriz. Bu ve benzeri şikâyetlerde arızaların araştırılması için ilgili birimimize bilgi verildiğini bilgilerinize sunarız. Bu tür durumlarda yolcularımızdan ricamız yaşanan durumla ilgili şikâyet ve iletişim kanallarımızdan bizimle iletişime geçmesidir. Geri bildirimler doğrultusunda detaylı incelemenin sağlanacağını ve bu doğrultuda geri dönüş yapacağımızı iletir, anlayışınız ve geliştirmelere sunduğunuz desteğiniz için teşekkür ederiz. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz” demiş.
Evet sevgili okurlar yanıttan anlaşıldğı kadarıyla Büyükşehir, sorunhlara karşı ilgili birimlere başvurmanızı istiyor. Demek ki ne yapıyorsunuz? Önce ilgili kuruma başvuruyorsunuz. Yanıt gelmeyince bana yazıyorsunuz. Bana yazmak için ne kadar mı bekleyeceksiniz? Vallahi belemedim.
Bugün de ölmedik çok şükür
Hem kalitesiz malzeme kullanımı hem kalitesiz işçilikten kaynaklı zeminiyle gündemimizden hiç düşmeyen ve Bursa’mızın ayıpları arasında ilk üçe gireceği konusunda şüphem olmayan Kent Meydanı’ndayız yine.
Bu kez ayıpçılarla işbirliği var. İşbirliği UEDAŞ’tan. Kurumun üstün başarılı olduğu çalışmaların en başında geleni; aydınlatma direklerinin komutasını sağlamakta kullanılan klemens yuvalarındaki kapaksızlık başarısı!
KAPAKSIZLAR ŞEHRİ
Vesselam kapaksızlar şehir olduk gittik! İhbar niteliğinde olan yüzlerce şikâyet yazılarımızı yayımlamaya çalıştık... Söz konusu ilgisizlik yüzünden onlarca can yitirilmişti. (En son olarak iki ay önce bir köpek aynı ihmal sebebiyle elektrik akıma kapılarak ölmüştü.) Ancak gelin görün ki UEDAŞ ne vatandaş ihbarını dikkate alıyor, ne yayımlarımızı…
Sanırım ünlü halk şairlerimizden olan Dadaloğlu’nun şiirlerinden birinde yazdığı gibi “Ölen ölür kalan sağlar bizimdir” mantığıyla hareket ediyorlar! Öyle ise ‘bugün de ölmedik çok şükür’ diyerek, yanıt olarak ünlü şarkıcımız Mahsun Kırmızıgül’ün “Yıkılmadım hayattayım” şarkısıyla cevap vereyim istiyorum…
BİR TAŞLA Kİİ KUŞ
Adının açıklanmasını istemeyen Bursa Küçük Sanayi Sitesi zanaatkârlarından bir okurumuz, bakınız ne diyor: “Sanayimizin girişindeki yeşil alanda bulunan beton merdivenin varlığına bir türlü akıl erdiremiyoruz. Bir işe yaramadığı kesin olan bu merdivenin fırsata çevrileceğini düşünüyoruz. Şöyle ki; Bursa’mızda da ara ara gerçekleştirilen deprem tatbikatları oluyor mu? Oluyor. Bu tatbikatlarda benzeri yapılar kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Yani bu basamak da tatbikatlara dahil edilsin. Hem sanayimiz için de büyük bir tanıtım reklamı olur!” Ne diyelim; bir taşla iki kuş!
DERT ETMEYELİM BÖYLE ŞEYLERİ!
VARDIR BUNDA DA BIR KERAMET başlıklı yayımımızda (Orhangazi ilçesi Keramet Köyü yolu) “Asfalt yaması çamurun üzerine atıldı. Çamurun üzerine asfalt atılır mı?” diye serzenişte bulunan Hürriyet Bursa gazetesi okuru Emekli Piyade Albay Selami Sözer şimdi de diyor ki: “Dediğim gibi de oldu. Çamur üzerine atılan asfalt, yağlı zemine sürülen boya gibi kabardı! Yüz binlerce liramızı heder ettiren zihniyeti kınıyorum. Şahsım olarak çok ama çok üzgünüm. İlgili başkanlar da üzgün mü acaba?”
Gerçekten üzücü bir durum albayım. Dert etmeyelim böyle şeyleri, hayat kısa üzülmeye değmez! O gün de yazdığım gibi; bunda da bir keramet vardır inancınızı yitirmeyin kâfi!
SUÇLUYUM ÖZÜR DİLERİM
ÜÇ YIL OLDU YİNE BAŞA DÖNDÜK başlıklı yayımımızda bahsi geçen alana (Dikkaldırım Caddesi) asfalt yaması atılmış olduğunu gördüm. Yani araçlar oradan geçerken artık hoplayıp zıplamayacak! Ancak atılan asfalt yamasının sadece günü kurtarmak için yapıldığı aşikâr ortada. “Bir ay bari işe yarasa. Yazık olmuş onca emeğe ve milli servetimize” diyor ve bir itirafta bulunmak istiyorum.
Biz bu şikâyeti yayımlamamış olsaydık yetkililer de gelmemiş olacaktı. Dolayısıyla bu göz boyamacılığı olmayacaktı. Zarara aracılık ettiğim için suçluyum ve özür diliyorum!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BUSKİ’YE TEŞEKKÜR
SORUNLARA ARTIK BÖYLE Mİ BAKMALI başlıklı yayımımızla sesini duyurmaya çalışan Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan PMS Alüminyum Dış Ticaret Müdürü Nurer Çalıştıran, özetimle : “… İşin muhatabı olan UEDAŞ’ın bizi takmayacağı ve takmaması çok doğal! UEDAŞ’ın yerinde olsam bu şikâyeti duymazdan ve de görmezden gelirdim. Çünkü UEDAŞ sokağımıza direk takmış olsa bizler aydınlatma sistemlerimizi toplayacağımız için UEDAŞ’a ödediğimiz elektrik faturalarında azalma olacak. Yani az da olsa UEDAŞ’ın kazancı düşecek! (Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 220. Sokak) Bunu geçelim... Diğer bir hususa gelelim. Bisiklet yolu ve kaldırımı da içine alan sokağımızın girişi az yağan yağmurda dahi göl oluyor. Buradaki sıkıntılı zemini onarmak da Nilüfer Belediyesi’nin işi…” demişti.
Ve Nurer Çalıştıran’dan önceki gün yeni bir mebaj geldi; “BUSKİ ekipleri geldi. Tam da isteğimiz yere yani mağdur edildiğimiz alana yağmur suyu gideri yaptılar. İsimleri geçmediği halde yayımınıza yani şikâyetimize sahip çıkan BUSKİ’ye çok teşekkür ediyoruz. Bunu da sizinle de paylaşayım istedim. UEDAŞ’a gelince tek yaptıkları disiplinli ve samimi çalışmaları olan düzenli sayaç okuma işlerine devam etsinler! Hürriyet ailesine sevgi ve saygılarım sunarım...” diyordu mesajında Çalıştıran.
Sahiplenmeniz ve takibiniz için ben de size teşekkür ederim. Bu esnada; BUSKİ, sağ olunuz…
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı BURULAŞ faaliyetleri ile ilgili yazılarımıza toplu yanıt vermiş ve “BURULAŞ’A GELEN ŞİKÂYETLER başlıklı konu ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. Sırameşeler Metro İstasyonu Doğu kısmında bulunan yürüyen merdivenin sabah 07:00-09:00 ve 17:00-19:00 saatleri arasında yukarı yönde diğer saatlerinde ise aşağı yönde çalıştırıldığını iletmek isteriz. Bu uygulama ile yoğun saatlerde yolcuların platforma eşit dağılmasının sağlandığını aynı şekilde araçlara da yolcu girişini homojen olarak yapıldığını bilgilerinize sunarız. Bu uygulama bazı metro istasyonlarda uygulanmaktadır. 2, 3 ve 4 numaralı şikâyetler ile ilgili olarak; Şikâyetler incelenmiş olup, belirtilen konuların nadir yaşanan arızalar olduğunu iletmek isteriz. Bu ve benzeri şikâyetlerde arızaların araştırılması için ilgili birimimize bilgi verildiğini bilgilerinize sunarız. Bu tür durumlarda yolcularımızdan ricamız yaşanan durumla ilgili şikâyet ve iletişim kanallarımızdan bizimle iletişime geçmesidir. Geri bildirimler doğrultusunda detaylı incelemenin sağlanacağını ve bu doğrultuda geri dönüş yapacağımızı iletir, anlayışınız ve geliştirmelere sunduğunuz desteğiniz için teşekkür ederiz. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz” demiş.
Evet sevgili okurlar yanıttan anlaşıldğı kadarıyla Büyükşehir, sorunhlara karşı ilgili birimlere başvurmanızı istiyor. Demek ki ne yapıyorsunuz? Önce ilgili kuruma başvuruyorsunuz. Yanıt gelmeyince bana yazıyorsunuz. Bana yazmak için ne kadar mı bekleyeceksiniz? Vallahi belemedim.