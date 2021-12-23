 Bu sorun çözülemiyor

“Nilüfer Belediyesi başkanlık binası önündeki aydınlatma direğinin de klemens yuvasının kapağı yok. Tam da belediye önünde... Ya biri oraya elini soksa, tesadüfen yaşıyoruz bence!”
BİR EL ATIN
Turgay Aydem, biri de elini sokmayı versin oraya. Hem elinin ne işi var orada! Her şeyi yetkililerden beklemeyiniz. Hiç olmazsa bir kartonu keserek elde edebileceğiniz kapakla kapatmayı da mı akıl etmezsiniz!
ÇANCILAR DURAĞINDA İNİN VE...
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru olan Mustafa Çavdar: “Osmangazi Metro istasyonu girişindeki yağmur suyu ızgaralarının birisi eksiktir. Bu durum bir aydır da böyledir. Her gün on binlerce kişi buradan geçmektedir. Elbette geçişlerini yapanların içinde onlarca yetkili de vardır. Bu durum onların da mı dikkatlerini çekmemiştir? Hani, benim dikkatimi çekiyor da! O ızgara biran evvel tamamlansın. Çünkü dalgın olarak yürüyen bir vatandaşımız, ebeveyninin elinden tutmayan çocuk ya da görme engeli olan kardeşimiz burada feci şekilde yaralanabilir ” diyor.
ŞÖYLE BİR ÇÖZÜM VAR...
Sonrasında da döneminin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafınca açılışı yapılarak hizmete alınmıştı ve bugün... Tarihler 16 Aralık 2021’i gösterdiğinde rüzgar gülünden geriye kalan tek şeyin kanatsız gövde olduğunu görünce çok üzüldüm… Birden aklıma bakınız ne geldi! Şöyle ki, buna da bir açılış yapılsın. Açılış davetinin adı da; ‘Dünyanın hem de deniz gören ilk kanatsız rüzgar gülü Bursa’da’ olsun!
Hani nerede o ağaç diken yetkililer
Adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa gazetesi okuru bir iş insanın endişesini özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Gülbiten Sokak’taki (Doruk Hastanesi inşaatının yanı) ‘yeşil alanın’ (Tapu kayıtlarında öyle diyor) bir bölümüne dalış oldu! Dalmanın sebebi oraya bir ilin dernek binası yapılacakmış! Sırf bu yüzden yeşil alandaki ağaçların kesimine başladılar. Şimdilik kesilen ağaç sayısı on… Bu esnada hızlıca kamyonlar dolusu çakıl alana boşaltıldı. Şikayetimizi Nilüfer Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne yaptık, hem de kaç kez… Gelen giden yok. Hani nerede o ağaç diken ve yeşili katlettirmeyiz diyen yetkililer? Kanunlar hepimiz için geçerli olmalı.
“Muhammet Bey. Bursa Şehir Hastanesi’nde Covit-19 testi yaptırdım. Daha test sonuçları çıkmadan günde 18 tane yutmamız tavsiye edilen Favira ilacını verdiler. Neymiş efendim, sonuç pozitif çıkarsa ilaçları kullanacakmışım. Pozitif çıkamazsa ilaçlar promosyon! 83 milyon kişinin üzerinde hakkı olduğu bir ilaç. İLAÇ bu, asla heder ettirilmemeli. Neyse, test sonucum pozitif çıktı. Yani üzerinde 83 milyon kişinin hakkı olan promosyonu kaptım! İster iç, ister hap yap parayı kap! Daha önce adını duyduğum bu yeni sürüm ilacı araştırayım dedim. İlaç kutusunu üzerindeki kare kodunu telefonumda yüklü bulunan ilaç takip sisteminden sorgulattım. Sorgu sonrasında ilacın kullanım süresinin geçtiğini öğrendim. Şahsım olarak veterinerimiz SKT’si geçmiş ilacı verse ve evimizin bireyi olan köpeğimize ‘bunu kullanın’ dese inanın kıyameti kopartırdık… Bir de şimdi içinde bulunduğumuz duruma bakın! Derhal 184 Sağlık Bakanlığı Şikâyet Hattı’nı aradık. Beni dinleyen yetkili “Sizi bekleteyim. Konu hakkında hekimle görüşeyim. Daha sonra size döneceğim…” dedi ve beş dakika sonra dönüş yaptı. İlaçlar uygun şartlarda saklandıysa bir şey olamazmış! Ahaaa! Yani SKT mühim değilmiş. Ben bunu anladım… Böyle bir açıklamamı mı olur Allah aşkına. Sonra Favira ilaç kutusundaki SKT (Son kullanma tarihi) yazılı olan etiketi söktüğümde altıda SKT’sinin Nisan 2021 olduğunu görünce şoke oldum. Bu hilekârlıktır dolayısıyla da suçtur. Şayet suç değilse market ürünleri için de bu uygulama geçerli olsun! Böylece hiçbir ürün israf olmaz. Nasıl olsa hepsi uygun şartlarda saklanıyor!” Hiçbir izahatı olmaması gereken bir yanlış bu…
Bakalım izahatsız yanlış hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir açıklama yapacak mı?
HAZIR PTT AYAĞINIZA GELMİŞKEN…
Emekli tarih öğretmeni Tuncer Gökhan, özetimle bakınız ne diyor: “Beş gün önce Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde açılışı yapılan Gençosman PTT Müdürlüğü hizmet binası karşısından bulunan kaldırımdaki darmadağın alanın onarılması hususunda kime gideceğiz? Sorunu belediyedeki ilgili yetkililere aktardım. Kendimce o kadar da uğraştım. Ama sesimi duyuramadım! Bizlere de bir tavsiyeniz olur mu acaba Muhammet Bey?”
“16. Sokak’ta Orhanlar Otomotiv önünden başlayan asfaltta ve devamında da birçok noktada bozuk zemin var. Şunu da belirtmek isterim bozuk alanlar bazı çalışmalar sonucu oluşturuldu. Çalışma bu, gerekmiştir ve gerektiği için de yapılmıştır diyelim! Ancak çalışmalar biteli yıllar oldu. Bozmayı bilenler bozma başarılarındaki kabiliyetlerini neden düzeltme becerilerinde göstermezler?”
SORUMLULAR; AMA KİM?
“Buralarda hoplayıp zıplayan ve bu yüzden dolayı da tedavi edilmesi için bizlere emanet edilen araçlarınıza ortopedik rahatsızlıklar kazandıran kazıların sorumlularını bir türlü bulamıyoruz. Biz, bizlere emanet edilen sıkıntılı, sorunlu, arızalı ve kazalı araçların kusurlarını en hızlı şekilde giderip zerre eksiksiz olarak teslim ettiğimizi düşünüyoruz. Kazdıklarını ve kırdıklarını onarmadan gidenlerin mantığıyla hareket edersek bizler de araçlardan söktüğümüz parçayı takmadan müşteriye teslim edelim. Müşterilerimiz başının çaresine baksın! İlgili yetkilileri yarım bıraktıkları işlerini tamam etmeye davet ediyoruz.”
BAKALIM DUYAN OLACAK MI?
Muhatabı kim? Zanaatkâr kardeşlerim de bilmiyor. Bakalım zanaatkâr kardeşlerimi duyan olacak mı? Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’ne duyurulur...
KİMSENİN İLGİ ALANINA GİRMİYOR MU!
“Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Bu sebepten dolayı özellikle mahallemizdeki sorunlara yönelik oluşturmuş olduğunuz haberler daha da dikkatimizi çekiyor. Bunların içinde de Bursa’nın en büyük ayıbı olan ve sadece köşenizde yayımlanan sizin ‘çöplükbey’ diye tanımladığınız Kutlukbey Caddesi üzerine dökülen çöplerden bıktık usandık. Geçtiğimiz aydı. Osmangazi Belediyesi sanırım yayımlarınıza ‘duyarsız kalmayalım’ cinsinden hareketle plan yaptı! Havada, kameralı drone uçuruldu. Karada, kameralar kuruldu. Sonra da sözüm ona buradaki rezalete sebep olanlara cezalar kesilerek sorun giderildi! Ardından da bu işlem bazı televizyon kanallarının ana haber bülteninde yayınlandı. Hayt huyt, cart curt! Yani göz boyama işlemi başarıyla tamamlanmıştı! Bilmeyen de ‘helal olsun’ demiş olsa gerek! Ancak değişen hiçbir şey olmayınca Osmangazi Belediyesi buraya, yani tam da caddenin üzerine demir römork kasaları bırakarak gitti. Amaç; yasaları tanımayan, çevresindekileri düşünmeyen, yaşadığı şehre ihanet eden saygısızların işlerini kolay etmekti! Yani o kural tanımazlar ve saygı nedir bilmezlere özel harika bir hizmet sunulmuştu. Şunu çok net olarak ifade ediyorum ki böyle bir trajikomedi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur ve göremezsiniz de! Heee; böyle oldu da ne değişti? Hiçbir şey... Demir kasalar boş, etrafı dolu. Özetle çöplerimiz yetmiyordu, bir de römork kasaları getirildi. 61 yaşındayım. Yurdumuzun onlarca alanında ve yurt dışında vazife aldım. Emir komuta kademesinin en üst rütbesinden emekli oldum. Bu süreçte yüzlerce plansız ve saçma sapan işlere de rast geldim. Ancak böylesini ne gördüm ne de duydum. Baş denetçi olan Büyükşehir Belediyesi’ni, beraberinde bu eserin ana mimarı olan Osmangazi Belediyesi’ni candan tebrik ediyor ve ‘yeni misafirin olan demir römork kasaların hayırlı olsun çöplükbey’ diyorum!”
Ben de 53 yaşındayım albayım. Buradaki rezaleti Başkan Alinur Aktaş’a da bizzat anlatarak yardımlarını istemişken… Böylesi bir oluşumu 53 kez rüyamda görsem gerçekte var olacağına dair 1 kez dahi ihtimal vermezdim. “Sözün bittiği yer” sözünü gerçekten bitiren yer bu iş…
YASAK VAR AMA TAKAN YOK
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı Ömer Gönülkırmaz: “Mudanya ilçesi, Eğerce Sahili ve devamında Mesudiye Sahili’nde kum midyesi toplanıyor. Bu işi yapmak yasak olmasına rağmen yasağa uyan yok. Çünkü bunlar denetlenmiyor. Yasaklı iş 7/24 yapılıyor. Toplanan midyeleri kimler mi satın alıyor? İlgili yetkililere bir kopya... İzleyin ve görün!” diyor.
TİMSAH ARENA STADYUMU’NDA YOK…
“Kıymetli Muhammet kardeşim, merhaba diyorum öncelikle. Zeytin ve zeytinyağı diyarı, dünya ülkelerinin çoğuna da yollamış olduğumuz ürünlerimizle meşhur Gemlik Kurtul Mahallesi’nin (Köy) yirmi dördüncü kuşağını devam ettiren çiftçi ve reislerin en büyüğü olan aile reisiyim! Yetkililerin; reisliğim / reisliğimiz / nesil devamım / devamlılığımız ve meşhurluğumuzun son bulması için oluşturdukları baskılardan, engellerden yoruldum / yorulduk. En son olarak da zeytin ekili arazilerimize giremememiz için yapılan engel bizleri zıvanadan çıkarttı! Onlarca müracaatımızın ve isyanımızın yanıtsız kalması sonucu şikâyetimizi size aktarmış, sizler de 14 Eylül 2021 tarihli köşenizde HELİKOPTERLİ ÇİFTÇİ başlığınızda; ‘Sizler tarlalarımıza giremeyelim diye mevcut yollarımızı yarım metre yükseltseniz de ben yılmayacağım. Gerekirse tarlalarımıza helikopterle gireceğim. Hatta giriş yerlerimize duvar örseniz dahi üzerine köprü kurup geçeceğim. Çiftçiyi yok edin bakalım o vakit ne yiyeceksiniz?’ yazıma yer vermiştiniz. Allah razı olsun sizlerden. Yayımınızdan sonra Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mert Dimili aradı. Sonra 14. Bölge Karayolları Bölge Müdürlüğü Yapım Kontrol Mühendisi Samet Kalay, Mustafa Yüşan ve birçok meraklı aradı! Sonra ben üç kez Büyükşehir Belediyesi’ni de aradım. Bana, YETKİLİ diye bildirilip numarası verilen her YETKİSİZİ aradım! Engel sunulan yeri görmek istediler; gösterdim. Sağ olsunlar gördüler ve işi karara bağladılar! Sizi bilemeyiz tabii ki ancak bizi şoke eden o kararı sizlere de aktarmak istiyorum lütfen. O kararda: ‘Abicim sen 14. Bölge Karayolları’na gideceksin. Kendin karayollarından izin isteyeceksin. Karayollarından izin alırsan da çıkış yolunu kendi imkânlarınla dolduracaksın…’ dendi! Sanırım bunlar bizim helikopter meselesini gerçek sandılar! Ayrıca belirtmek isterim ki hamdolsun helikopter almaya dahi gücümüz var. Vaziyet o ki bu gidişle o işi evlatlarımız yapacak. Ancak onlar helikopterle gezip günlerini gün ederler. Arazi fiyatlarımızın ultra mega uçuk üstü değerleri bunu yaptırmaya muktedirdir. İşte öyle olduğu an yanar ortalık asıl! Yani yirmi beşinci kuşaklar satarsa arazilerimizi siz o vakit seyredin şehirlinin halini! Her fırsatta: “Çiftçinin yanındayız. Onlara sahip çıkmak vazifemiz…” diyen tarım ve orman bakanımıza ulaşmayı ve üzerimize oynanan oyunu anlatmak isterdim…”
Gerçekten çok ilginç… Aklıselim her kişiyi şoke edecek bir durum bu. TC: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dikkatlerine. ‘İnadımız inat üreteceğiz şehre inmemek için dayanacağız.’ diyen çiftçi kardeşimizlerimiz mağdur edilmiş ve sahip çıkanı yok…
4 METRELİK ÖLÜM KUYUSUNUN SAHİBİ KİM?
“Bursa’da bisiklet yolu hizmetini ilk olarak uygulayan Nilüfer sakinlerindenim. Bu hizmet için yapılan çalışmaları görünce açıkçası çok sevinmiştik. Zaten Nilüfer ilçesinin başkanları da ‘Bisiklete binmenin ayrıcalığını Nilüfer’de yaşayacaksınız. Sorunsuz ve sıkıntısız bisiklet yollarımız için çalışmalarımız başlatılmıştır’ diye konuşmuşlardı… Lakin gelin görün bu hiç de böyle olmadı. Her bisiklet yolunda bitmek bilmeyen engellerle karşılaşır olmaktan bıktık usandık. İnanın bisiklete binmek insanın içinden gelmiyor yolların durumundan. Fotoğraftaki tuzaklı bisiklet yolu FSM Caddesi üzerinde. Tam adres vermiyorum. Çünkü versem ne olacak? Onlarcası benzeri şikayetleri yayımladınız ve bizler de okuduk. Ancak bu şikayetlere yönelik olarak Nilüfer Belediyesi’nin tarafınıza yaptığı bir açıklamayı şimdiye kadar köşenizde okumadık. Yani, şikayetlerimizin ‘Hürriyet’ gibi Türkiye basınının amiral gemisi olan gazetemizde sunulması dahi belediyemizin radarlarına takılmıyorsa bizim bireysel şikayetlerimiz ne kadar önemsenir bilemedim.”
Alt geçitler geçilmek için yapılmış
Hürriyet Bursa okuru ticari taksi sürücüsü Tarık K.’nın şikayetini özetimle yayınlıyorum: “Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli adreslerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde yeterli miktarda asansörlü ve yürüyen merdivenli alt geçitlerimiz var. Bu konuda belediyemize teşekkür ediyorum. Fakat gelin görün ki her gün binlerce vatandaşımız bunları kullanmaktan kaçınıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Kendi can güvenliklerini hiçe sayıyorlar. Bu caddede hizmet veren bir emekçi olarak evime gittiğim her gün bir yayaya çarpmadığım için binlerce kez şükür ediyorum! Buradaki yasaklı/tehlikeli ve saygısız yaya geçişlerine şahit olan fotoğrafımı sunmak için aracımdan indim ve 32 saniye bekledim. Ve balık akımı gibi başladı yayaların geçişi! Biz araç sürücülerine ceza var ancak kurallara uymayarak kendi canlarını ve bizlerin hayatlarını karartma cesaretini gösteren yayalara ceza yok; öyle mi?” diyor. Burası Ulucami ile Kapalıçarşı girişi, yani sağında ve solunda yaya alt geçidi var. En fazla 40 saniyelik yürüme mesafesini kâr bilmek ne büyük bir aymazlık. Bu alt geçitler burada olmasaydı; yine kural tanımaz ve saygı bilmez vatandaşlar ‘Alt geçit istiyoruz. Belediyemiz nerede? Bizim ölmemizi mi istiyor yetkiler? Bakınız yine bir kaza oldu.’ gibi feryat figan ederlerdi. Ne diyelim; Allah yardımcımız olsun!
İki yıldır yolun yapılmasını bekliyoruz
Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz: “Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi (Abdal Simit Fırını önü / Ankara’ya gidiş yönü) üzerindeki bozuk zemini kim onaracak? Burası en az iki yıldır böyle” diyor. Çok zaman söylüyorum. ‘Her işi belediyemizden beklemeyin’ diye. Burasının iki yıldır böyle olduğunu ifade ediyorsunuz üstelik. Bir el arabası çimento hazırlayıp dökseniz. Yoksa bu işi yaparsanız günaha girerim diye mi korkuyorsunuz?
Piknik masası demek için bin şahit isteyen masalardan oyun parkındaki ilgisizliğe, yoldan başka her şeye benzeyen yollarına kadar tam bir üzüntü...
O esnada ben de oradan geçiyordum. Hele akülü engelli aracı kullanan bir dilenci vardı ki; sormayın gitsin. Kasıp kavurdu ortalığı! “Gücünüz bana mı yetiyor? Sıkıysa onları bunları alsanıza…” gibi klasik sözlerle ortalığı birbirine katmıştı.
ENGELLİ ARACI BELEDİYEDEN
Amaç belliydi. Halka ajitasyon yapıp infial oluşturacaktı. Bu tuzağa düşen bazılarımız da zabıtaya ver yansın gitmişti! Oysa bu dilenciler hepimizi isyan ettirmiyor muydu? Memurlar resmi kıyafetli zabıta ya; nasıl olsa vatandaşa da bir şey diyemez mantığı da hakim olunca “vurun abalıya” misali memurumuzun yanında olmak yerine halk dilenciyi savunmaya başlamıştı.
Çünkü ortada çok güzel tiyatro oynanıyordu. Hatta zabıtaya saldıranlar dahi gördüm. Çok üzücü bir durumdu bu. İşin ilginç yanıysa daha önce basındaki bir haberde dikkatimi çekmişti. O engelli aracı kullanan dilencinin akülü aracını dahi Büyükşehir Belediyesi vermişti.
MAAŞI DA VAR
Devletimizin verdiği engelli maaşının yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de her türlü gıda yardımını almaktaydı. Olan kime oldu? Bizlerin ihbarlarını canı pahasına da olsa değerlendiren resmi kıyafetli zabıta çalışanlarına oldu. Zabıtamızın mevcut sıkıntılarının ve korkularının en aza inmesi için dilencileri toplayan ekibin mutlak suretle sivil olması gerekmektedir. Bizler zabıta olduklarını bilemeyelim ki vazifelerini daha rahat icra edebilsinler. Dolaysıyla bazı cahil vatandaşların çirkin sözlerine ve saldırılarına maruz kalmasınlar. Hani bir atasözümüz: “Yiğidi öldür hakkını yeme” diyor ya... Zabıtamızın da bir gururu var. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Sadık Kibar’ın tavsiyemi dikkate alacağını umuyor kolay gelsin diyorum.
BURASI DA BİR YILDIR BÖYLE OLURSA…
Tıpkı geçtiğimiz aylarda köprü kolonunun ateşe verilmesi gibi… İtfaiyenin müdahalesi ve de polisin incelemesi sonrası hayat yine normale döndü tabi. Ta ki yangının yenisi çıkartılıncaya kadar! Bu süreç hafta mı olur ay mı olur bilemeyiz elbette! Bekleyip göreceğiz.
Oluşturulması istenen ziyanın tekrar etmemesi için rallici vandalların gazabına uğrayan korkuluk demirlerinin tamamlanması gerekir diye düşünüyorum. İnsaniyet namına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni haberdar ediyorum. Hepimize geçmiş olsun!
Birinin canının yanması mı gerekiyor?
Hürriyet Bursa okuru Yeşim Işıksaçan, özetimle bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesinde hizmet veren Bursa Teknik Üniversitesi önündeki aydınlatma direğinde de çok tehlikeli elektrik direk kabloları var. Üstelik şalteri de bedava! Tamamı bir takım olarak işkembesi boşaltılan kurban etinden çıkan bağırsaklar gibi görüntüsü. Hadi görüntüsünü geçtim ama birimizin canı yansa ya da bir çocuk elini oradaki kablolara dokundursa sonuç ne olur? UEDAŞ’a bir sorum olacak. Canımızın yanması size keyif mi veriyor?”
İki rulo boş elektrik faturası
“Bizler Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi 326 NO’lu Sokak sakiniyiz. Fotoğraflarımda gördüğünüz dağınıklık 5 numara önündedir. Burasını sekiz ay önce kazdılar. Kazı üstatları kazdıkları alana bir şeyler döşedikten sonra yangından mal kaçırır gibi pılılarını pırtılarını toplayarak sırra kadem basmışlardı!"
"Darmaduman edilen yerin toplanması için bildiğimiz kurumların tamamına ve de Gemlik Belediyesi’ne başvurmuştuk! Hem de kaç kez... Burada kazı mı olmuş diye gelip bakan bile olmadı. Yani gaipten birileri geldi ve burasını kazdıktan sonra buhar olup gitti! Sesimizi kime ve nasıl duyuracağız? Birisi böyle bir şeyi anlatsa inanın inanmazdık” diyor.
Gemlik Belediyesi’nin önem ve dikkatlerine; gaipten gelmişler ve sonra buhar olup gitmişler!
BİRİNE ZARAR VERSİN DİYE Mİ BIRAKTINIZ?
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru Işıl Gencer, diyor ki: “Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena Stadyumu’nu da (Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yanı) gören kaldırımdaki sorumsuzluğa dikkat çekmek istiyorum. Yapımı bitip hizmete açılan kaldırımın ortasında bırakılan sivri uçlu inşaat demirinin bizlere zarar vermesi için bırakıldığını iddia ediyorum. Aksini düşünecek biri varsa söylesin. Bu demir birimizin ayağına girince yanan canın hesabını kim verecek? Bunu bırakan insan olamaz. Allah bizlere yardımcı olsun!”
Açıklamada; yüksekliği 12 metre olan şiir kulesinde 365 gün boyunca her gün saat 14.00’de şiir okunacağı belirtilmişti. Şahsım olarak birçok zaman o saatlerde oradan geçtim. Şiir okunduğuna rast gelmedim. Ya da okundu da benim dikkatimi çekmedi! Burada dikkatimi çeken tek şey oldu; o da kulenin üst noktasında bulunan saatlerin kafasına göre çalışır olmasıydı. Hatta öyle ki bu konuyu onlarca kez köşemde yayımlamıştık.
KAFASINA GÖRE ÇALIŞIYOR
Neticesi, kafasına göre çalışıyor olan saatler hep bildiğini okudu! İşin ilginç yanıysa bu saatleri birçok başkan ve müdürlerin makam odalarındaki camlarından görüyor olmasıydı. Dünya’nın belası haline gelen Covit-19’un dahi belini bükecek ilaç bulundu da bu saatlere bir çare bulunamadı! En sonunda şuna karar verdim. Bu saatlere doğru zaman dilimini göstertmek dünyanın en zor işi olsa gerek! Bir dip not; ilgili fotoğrafları 19 Kasım 2021’de saat 16.08’de çektim. (Civardaki güvenlik kameraları da şahidimdir) Bendeki, yani bizlerdeki saatler 16.08’yi gösterirken Şiir Kulesi’ndeki saatlerin batı yönüne bakanı 02.09’u, doğu yönüne bakanı da 03.08’i gösteriyordu. Saygılarımla!
ÖLMÜŞÜZ DE AĞLAYANIMIZ YOK...
Adının açıklanmasını istemeyen esnaf okurumuz: “Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki (Abdal Simit Fırını sonrası / Yıldırım ilçesine gidiş istikameti) akla sırra ermeyen tuzaktan şikâyetçiyiz. Bir ay önce buradaki tuzak sebebiyle motorlu bir kurye çok feci şekilde düşmüştü. Durumu Büyükşehir Belediyesi’ne, ardında da Osmangazi Belediyesi’ne bildirdik. Ayrıca bildirmemize gerek mi var? Burası ana arter. Önünden, yanından, kıyısından, köşesinden ve üzerinden her gün onlarca ilgilisi olan yetkili geçiyor. Ölmüşüz de ağlayanımız yok vesselam...” diyor.
BİRAZ SABIR LÜTFEN!
“Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Feyiz Sokak No:12 karşısına isabet eden kaldırım üzerindeki kartal konma aparatının oradan kaldırılması için vermiş olduğumuz tüm mücadelelerimizden sonuç alamadık! Yetkililere bir sorum olacak. Kaldırımları engelsizce kullanmak bizlere haram mı?” Fikrimi beyan etmek istiyorum Kerim Temel. Bence haram, hem de milyon kere!
KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNENLERDENİZ!
HÜRRİYET Bursa okuru Reyhan Uysal, “Nilüfer ilçesi FSM Caddesi üzerinde (Menzil Kuruyemiş önü) bulunan riskli elektrik trafosunun kaldırılması gerektiğini düşünenlerdeniz! Trafonun sahibi olan ve bu gibi konuları görmezden gelen UEDAŞ’ı kınıyoruz...” diyor.
ASFALT KESİĞİ VE BURGAZ CADDESİ
OKURLARIMIZDAN olan bir dernek başkanı, bakınız ne diyor: “Mudanya Belediyesi Güzelyalı Mahallesi Burgaz Caddesi üzerindeki (Çayırbaşı Sokak girişi) asfalt kesiğinin onarılmasını rica ediyoruz. Umarım ricamıza sahip çıkan bir yetkili çıkar!”
“Muhammet Bey, merhaba. Daha önce de bu e-postamda anlatmaya çalışacağım şikâyetimi yayımlamıştınız. Derdimiz asfalt derdi. Pardon, asfalta benzeyen ya da benzemeye çalışan asfalt derdi! O da bizi gerdi! Gelelim şikâyetimize... Bizim ricamıza verdiğiniz değer sonrasında şikâyetimizi yayımlamıştınız. Yayımınızdan üç gün sonra da irili ufaklı olan yüzlercesi çukurların hepsi soğuk asfalt yamasıyla onarılmıştı. Hani derler ya: “Almanlar asfaltı, biz yamayı icat ettik” her şey ortada...”
YAMALARIN HEPSİ UÇTU
“Hele ki soğuk yama; hiç olmayacak iş bu. Öküzü çamaşır ipiyle bağlasan sabitlemeye yeter mi? İşte bizim olay da aynen böyle oldu... Yamaların hepsi uçtu gitti. Sanırsınız burası Ay, yer çekimi yok! Çeşitli dünya ülkelerine de ihraç ettiğimiz lezzetiyle kalitesi asla tartışılmaz keyifli olan kirazımız ve en doğal haliyle zerre hilesiz olarak ürettiğimiz Sorgun peynirinin de transportunun yapıldığı yollarımızdan illallah ettik! Daha önce de belirtmiştik. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Köylü milletin efendisidir.” sözüne sahip çıkanlardanız. Bu sözü yaşatmak için şehre inmeyeceğiz. Biz ecdadımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Köyümüzün, ilçemizin ve Bursa’mızın ismine değer katma başarısında hız kesmeyeceğiz.”
İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ
“Bizler böyle mücadele ederken milyar kez hakkımız olan ve “medeniyet” olarak tarif edilen kusursuz yol hizmetinden mahrum bırakılmış olmamızı içimize sindirmeyeceğiz! İsyanımızı; muhtarlığımıza, Keles Belediyesi’ne, Orhaneli Belediyesi’ne, Osmangazi Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve bazı milletvekillerine bildirdik. Köylüyüz diye dikkate alınmadığımız çok belli. Olsun canları sağ olsun! Seçim vakti oy istemek için bizlere de gelecekler. Az kaldı... O zaman biz de onları dikkate almayacağız! Artık köylü eski ‘saf köylü’ değil bunu da böyle bilsinler isteriz!”
“Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Türk Telekom müdürlüğü önündeki kaldırıma hizmet olsun diye sunulan ankesörlerin montajı çöp yuvası önüne yapılmış. Kaldırım kullanma sevdalısı olan ben buradan geçerken yılan gibi kıvrılmak zorunda kaldım. Epey bir süre burasını takip ettim. Vatandaşın yılan gibi kıvrılmak yerine doğal olarak caddeden yürümeyi tercih ettiklerini gördüm. Ayrıca çöp kokuları içinde yapılan telefon görüşmesi kişiye ne kadar keyif verir bunu da düşündüm! Ama bir sonuca varamadım. Beraberinde, fotoğrafımda gördüğünüz trafik kaosu da aynı yerde. Bu fotoğrafı çekerken korna seslerinden çıkan makamlar konser alanını aratmıyordu! Yolun sağı ve solu araç parkına teslim olmuş. Ortada kalmış mı tek şerit? Yani burası bu haliyle çift şeritmiş! Şaka gibi... Karşıdan gelen araç sürücüleri geçişlerini yapamadıklarının isyanında... Yolu kapan diğer sürücüler de yolu kaptıklarının mutluluğunda! Mevcut ilgisizlikle alakalı olarak sorunlar için civar esnafıyla görüştüm. O sırada sohbetimize katılan civar sakinleriyle birlikte dertlerini dinledim. Demesinler mi: ‘Mağduriyetlerimizi Osmangazi Belediyesi’ne anlatıp yardım istedik. Onlar konu bizim sorumluluğumuzda değil diyor. Büyükşehir Belediyesi’ne anlattığımızda da muhatabı biz değiliz...’ diye... Üstelik burası hep böyleymiş. ‘Bütünşehir’ sloganlı Bursa Büyükşehir Belediyesi muhatap değil. Aldığı başarı ödülleriyle Bursa basınından inmeyen Osmangazi Belediyesi de sorumlusu olmadıklarını ifade etmişler! Af buyurun ama cadde ortasında mini göletleri de bulunan alanın sorumlusu Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’mı yoksa? (!)”
BU ÇİRKİNLİĞİ GÖRÜN YOK MU!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çevre Mühendisi Aynur Erdemli: “Büyükşehir Belediyesi’nin gülümseten ilçesi olan Nilüfer ilçesindeki en modern alışveriş merkezlerinden birisi olan Sur Yapı Marka AVM önündeki bakımsız ve çirkin araziye gözümüz alıştı. Ne olur ellemeyin böyle kalsın! Fakat arazi üzerine bırakılan onlarca ton ağırlığındaki beton bariyerleri bir türlü hazmedemiyorum. Sanırsınız her biri karton kutu! Yıllar oldu onlar orada. Çok merak ediyorum, bu durumu gören bir tek dahi olsa dertli yönetici yok mu bu şehirde?” diyor.
“Gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde yaya geçitlerindeki engellere ve umursamazlıklara yönelik olarak yayımlamış olduğunuz onlarca konu oldu. İşin ilginç yanı her birinin ilgililere kopya verir nitelikte olmasıydı. Bende bir örnek vermek istiyorum. Burası Mudanya’nın Güzelyalı kavşağı üzerindeki tanımlı yaya geçidi. Yaya geçidi çizgilerini takip ederseniz kendinizi otluk alanda bulursunuz! Vaziyet böyle olunca yaya geçidine girmek için de otluk alana çıkmanız lazım doğal olarak. Kuru havalarda pek sorun değil ama yağmuru ve karı da var bu işin! Engeli olan kardeşlerimizi unuttu sanmayın. Onları unutanlar yetkililerin ta kendileri! Ne olur bu sözüme engel koyup yayımınızdan kaldırmayın. Sözüm şudur; ilgili yetkililer resmen bizimle dalga geçiyor.” Okurumuzun yazdıklarını sizlere aktardım. Artık söz yetkililerin.
Engelli rampası neden yok?
Hürriyet Bursa gazetesi abonemiz muhasebe finans ve dış ticaret uzmanı Gizem Uygun, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerindeki (Akpınar Caddesi birleşim noktası) yaya geçidinin ortasında bulunan kaldırıma engelli rampası hizmetinin sunulması gerekmez mi? Hani herkes genç ya da sağlıklı değil… Durumu köşeniz aracılığıyla ilgili başkanlara ya da müdürlerine anlatmak istedim. Özellikle buradaki engelden rahatsız olduğumu bilsinler. Malum, oy için kapımıza geldiklerinde “Sizleri dinleyip taleplerinizi özellikle de şikayetlerinizi menfaatlerimize çevirmek için mücadele edeceğiz…” demişlerdi de!” Yetkililere duyurulur.
Bu fikir muhakkak çok gizli tutulmalı…
Adının açıklanmasını istemeyen bir otel işletmecisi, özetimle: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi 1. Murat Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan (Gönlüferah Otel önü) aydınlatma direğinin üzerine azami hızın 30 kilometre olduğunu belirten demir levha bağladılar. Bu levhalardan cadde üzerinde onlarcası var. Hangi araç sürücüsünün umurunda? Belki yüzde beşimiz bu kurala uyuyor... Neyse, ben denetçi ya da sorgulayıcı değilim. Takın ya da asın, hatta her on metreye takın veya asın. İnsan zengin olunca böyle olur! Fakat bu sivri, dolayısıyla keskin uçları da bulunan levhayı yayalara ziyan verecek şekilde asmayın. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Benzeri levhaların hepsini direk tellerine asın. Malum helikopterler için direk tellerine ikaz küreleri asılıyor ya… Onların yerine bunları kullansınlar. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş oluruz!”
Tarih 05 Kasım 2021, saatler 15.53’ü gösteriyordu. Önümüzde seyreden resmi plakalı bir kamyonet vardı. Kamyonet, kasasında kilitli parke taşları taşıyordu. Bunu net olarak görebiliyorduk. Çünkü kamyonetin arka kapağı takılı değildi! Merak bu ya; izlemek için aracın arkasına takılarak en az iki kilometre gittik. Biz istikametimizi değiştirince takipten ayrılmak zorunda kaldık. Gören Allah için söylesin. Böylesi yüksek riskli ve yasaklı taşıma iznini size kim verdi? Saygılarımı sunarım!” diyor. Ben de hayırlısı olsun diyorum…
BURULAŞ’TAN FEVKALADE HİZMET!
Okurlarımızdan Serenay Galip’in e-postasını özetimle aktarıyorum: “En son 6 Kasım tarihiydi. Yine Acemler İstasyonu’nda B 39’un geçeceği durakta otobüsümü bekliyordum. Telefonumda yüklü olan BursaKart Mobil uygulamasına girerek otobüsün durağa gelme saatini öğrenmek için durağın mobil sorgulama kodu olan D5267’yi girdim. Daha önce de iki kez sorgulattığımda da olduğu gibi bulunduğum yeri İnegöl Diş Hastanesi olarak tanımlamasın mı? Alın size BURULAŞ’tan fevkalade hizmet! Diş hastanesini ayağımıza getirmiş. Hem de taaaa İnegöl’den… Bence BURULAŞ biran evvel kurşun döktürmeli!”
Bildiğiniz biri var mı Serenay Galip?
AYNI YER AYNI SORUN
Sonra da merak ediyorum ‘bu kabloları ilgililer merak etmiyor mu? Diye! Ayrıca yine bir hususu merak ediyorum. İlgililer bu kablolar kopunca ne yaparlar; işte en çok bunu merak ediyorum! Merak işte; ne geldiyse başıma meraktan çekiyorum!” diyor. Burası Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi 2. Dilek Sokak üzerindeymiş. Açıkçası ben de merak etmeye başladım bu işin sonucunu. Bakalım yetkililer de merak edecekler mi Ömer Gönülkırmaz?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEBRİK EDERİM GÜLENÇ MÜDÜR
BOMBA ATSANIZ başlıklı yayımımızla alakalı olarak BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç tarafınca arandım. Gülenç: “Mevzunun geçtiği yer olan Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’ndeki yayımınızı ben de okumuştum. O esnada o bölgede çalışma yapan ekiplerimiz geldi aklıma. Dolayısıyla “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır.” Sözünü benimsemiş biri olarak ekiplere “… Oradaki sorunun kaynağı biz değiliz ancak orasını da onarın. Onarın ki bu iş için harcanacak bedelin maliyeti en aza insin. Başta, o kaldırımı kullanacak olan vatandaşlarımıza ve milli servetimize zerre de olsa faydamız olsun…” diyerek sorunu giderdik…” dedi. Daha önce de benzeri desteklerinize şahit olan birisi olarak; binlerce kez tebrik ediyorum sizi ve kıymetli ekibinizi Gülenç Müdür. Ömrünüz uzun olsun inşallah…
ELLERİNİZE SAĞLIK…
“MUHAMMET kardeşim. 54 yaşındayım ve küçükken geçirdiğim bir hastalık sonucu 5 yaşından beri engelli aracıyla hayatımı devam ettiriyorum. Son 15 yıldır da akülü araç kullanıyorum. Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan (Tarihi Pirinç Han önünde) engelli aracı akü şarj ünitesi hizmete alındığı yıldan beri arızalıdır. Bizimle dalga geçmek için kurulduğunu düşündüğüm bu hizmet 29 Mayıs 2014’de devreye alınmıştı. Ertesi gün de bozulmuştu. Daha sonra da bir kez dahi çalışırken görmedim.”
PASLANDI BİLE!
“O gün başkan Mustafa Dündar, gazetelere verdiği demeçte: “...Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamındaki engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi’de bir engel daha ortadan kalkmış olacak. Engelli Aracı Şarj Dolum İstasyonlarımız engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun...” açıklamasını yapmıştı. Ünitenin içler acısı halini anlatan şahit fotoğraflarımı yolluyorum. Hem bu saatten sonra da o üniteden bi’ cacık olmaz. Çünkü kullanımı mümkün olmayınca bakımı da olmadı. İşte bu yüzden de paslandı gitti! Diyeceğim şu; zaten acımız bize yetiyorken bir de bizimle dalga bari geçmeyin! Sizden özel bir ricam olacak Muhammet kardeşim. Arayacaklarına pek ihtimal vermiyorum. Ararlarsa sizi kimlik ve iletişim bilgilerimi isterlerse ne olur vermeyin. Çünkü onlarla muhatap olmak istemiyorum!”
AĞLAYANI OLMAYAN HAMAM!
Bu sorun çözülemiyor
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan olan ve adını, zanaatkâr bir Bursalı diye belirtmemi rica eden hemşehrimiz, bir türlü çözülemeyen ya da çözülmeyen Kutlukbey Caddesi’ndeki çöp sorununa değiniyor ve özetimle şöyle diyor:
“Yıllardır gazetemiz Hürriyet Bursa ekini hiç istisnasınız takip ediyoruz. Köşenizdeki yayımlar sayesinde de ilgi ve sahiplenme konusunda bol keseden atan belediye başkanlarının masallarını okurken çok kızıyoruz! Elbette işini layıkıyla yapanlar varsa onları hariç tutuyoruz. Hele bir masal var ki Pinokyo almış olsa bu işi burnu Ankara’ya kadar ulaşırdı sanırım! Yollamış olduğum fotoğrafların adresini sizler ve sizleri biz gibi düzenli olarak takip eden her okurunuzun mutlak suretle bileceğini tahmin ediyoruz. Bildiniz değil mi? Burası sizin tanımınızla Büyükşehir Belediyesi’nin himayesindeki “Çöplükbey Caddesidir.” Belediyemizin bizlere sunduğu resmi tanımıyla da Osmangazi Belediyesi’nin Kutlukbey Caddesi’dir! Konuyu en son olarak bir albayın imzasıyla 09 Aralık 2021 tahinde yayımlamıştınız. “Çöplükbey misafir alımlarına da başlamış” başlıklı haberinizde Bursa’mızın ayıbı ve utançların da utancı olan utanç adresini yine yayımlamıştınız. İşte o yayımınızdan sonra Osmangazi Belediyesi, onca masraf ve emekle getirdiği demir kasaları toplattı. Yer gök yine çöp oldu! Böylesi rezaleti yeminle ne gördüm ne de duydum. Her yayımınızdan sonra orası belediye ekibiyle doluyor! Yani gel, git, git gel, götür getir… İddia ediyorum bu saçmalıklara harcanan parayla iki daire alınırdı. Benim de şikâyetimi yayımlamanızı rica ediyorum. Bakalım benim etkim ne olacak!”
HESAP SORACAK BİR BAŞKAN ARANIYOR
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çevre Mühendisi Elif Kayalı, bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi ile Şirinlevler Mahallesi arasından geçen Balıklıdere’nin (Çöplüdere) hali yine içler acısı! İlgili şikâyeti siz yayımlıyorsunuz ardından Yıldırım Belediyesi ekipleri onlarca personeliyle, iş makinelerimizle ve kamyonlarımızla gelip çöpleri toplayıp gidiyor. Allah’tan şu aralar epey yağmur yağdı da dere suyu gördü! Dere binlerce çöpü suyuyla birlikte götürdü. Nereye götürdü? Sağ cepten sol cebe girdi olayı oldu! Hem mademki bu iş böyle oluyorsa biz de çöplerimizi camlarımızdan / balkonlarımızdan fırlatalım belediye ekipleri gelsin ve toplasın! Bursa’da sorumluluğunu bilen ve kendilerinin de yaşadığı şehre ihanet eden rezillere, sefillere, değer bilmezlere ve saygısızlara hesap soracak bir başkan yok mu?”
Yok, Elif Kayalı, yok, yok, yok! Olsaydı; batıda çöplükbey, doğuda çöplüdere olmazdı. Olsaydı, aynı şikâyetler onlarca kez yayımlanmazdı…
YIRTIK MODASINA UYMUŞ!
Adının açıklanmasını istemeyen bir BURULAŞ kaptanı: “İstanbul Caddesi üzerinden her geçen kişinin rahatlıkla görebileceği BURSA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ yazan tabela biraz aşınmış da! Değiştirilse fena olmayacak diye düşünüyorum!” diyor.
Bence gayet güzel, neyi var ki? Yırtık modasına uymuş!
BİRİLERİ SOSYAL MESAFE Mİ DEDİ?
Bir şirkette asistan olan Ayça Seçkin: “14 Aralık 2021 saat 16.55’de BURULAŞ’ın yönetimindeki B 39 göğüs numarasıyla hizmet veren otobüsteydim. Balık istifini aratmayan bir sıkışıklık vardı. Sahi, birileri sosyal mesafe mi dedi?” diye soruyor. Var mı yanıtlamak isteyen?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Köşemde yayımlamış olduğumuz şikâyet ve ricalarımıza yönelik olarak yapmış olduğum kontrollerde; KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL başlıklı şikâyetimdeki sorunun (Fevzi Çakmak Caddesi) giderilmiş olduğunu gördüm. Umarım bu ilgi kalıcı olur. Bursa’mıza hayırlı olsun.