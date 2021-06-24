Bu muhtar ne yapıyor

“01 Haziran 2021 tarihli köşenizde Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Kutlukbey Caddesi üzerindeki parselli çöplük alanımızla (!) ilgili olan şikâyetimi (!) ÇÖPLÜKBEY OLSUN başlığınızla yayımlamıştınız, teşekkür ederiz. Yayımınızla birlikte de sabahın erken saatlerinde o çöpler yine iş makinelerinin desteğiyle toplanmıştı. Ardından 05 Haziran 2021 tarihli köşenizde de Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü diye tanıttığınız Memiş Memiş beyefendiye teşekkürünüz olmuştu. Hatta o yazınızın bir bölümünde:
“Ancak burası değil Osmangazi’nin, Bursa’nın kanayan bir yarası. İnanıyorum ki şu satırları yazdığım anda dahi o bölgenin saygısız yaratıkları yine iş başında! Yani sil baştan... Böylesine acı ve utanç verici bir müzmin ayıbımız için başkanların neden cezai işlem uygulaması yönünde talimatları olmaz ki! Haftaya yine hazır olunuz Memiş Müdür. Çöplükbey’e davet olacak...” diye yazmıştınız. Evet, aynen dediğiniz gibi oldu. Daha haftası gelmeden kamyonlar dolusu çöp toplandıktan sonra aynı gün içinde yine çöpleri yığmaya başladı o varlıklar! Başta, Başkan Mustafa Dündar olmak üzere Osmangazi’deki hiçbir başkan Bursa’nın kanayan yarası için dertlenmedi. Aksini diyorlarsa, her şey ortada. Başkanları bilemem ama ben çok dertleniyorum. Helal olsun başkanlar sizlere, sizleri candan tebrik ediyorum! Bizlere bir tavsiyeniz var mı Muhammet Bey?”
Ömer Gönülkırmaz. 53 yaşımdayım. Ne böyle bir şey duydum ne de gördüm. Kent çöplüğü para etmez burasının yanında!
Tavsiyem şu olabilir ancak: Osmangazi Belediyesi Guinness Dünya Rekorları kitabına müracaat etsin. Kent merkezine dökülen çöpler kategorisi istesin. Daha sonra da Çöplükbey üzerinden (Kutlukbey) bu kategoriye katılsın. Birinci olmazsak adımı değiştireceğim!
İŞTE HİZMET BÖYLE OLUR!
“Tarihi Balibey Han yanında bulunan yürüyen merdivenlerin başlangıç kısmındaki duvara monte edilen doğalgaz saati kutusundan şikâyetçiyiz. ‘Kutu’ derken yanlış söyledim aslında. Kutuya benzeyen kutudan başka her şeyden demek istemiştim! Kutunun kapağını bağlamaktan bıktık. Bağlıyoruz çünkü kapak bir bütün olarak düşüyor. İşin ilginç yanıysa o saat BURSAGAZ’ın personellerince her ay okunuyor. Yani bu durum ilgili personellerce de görülüyor. İlgilisinin umurunda olmayan vatandaşın mı umurunda olsun ki? Bizim kaderimiz bu. Can yanmadan ilgi bulmak bize haram!” diyor. BURSAGAZ’ın dikkatlerine!
NEDEN KAZILDI DİYE SORMUYOR…
Okurlarımızdan olan Ercan Erdin, özetimle şöyle diyor: “Bir ay önceydi. Osmangazi ilçesi Hayran Caddesi girişindeki (Trafik arzuhalcileri önü) karşılıklı kaldırımlar aynı gün içinde kazıldı. Daha sonra da öylece bırakıldı. Ben neden kapatılmadı diye sormuyorum. Ben neden kazıldı diye soruyorum. Böylesi plansız bir şehir mi olur?”
AMA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ…
“Muhammet Bey. Geçtiğimiz ay (27 Mayıs) komşumuz iş insanı Cenk Küper’in şikâyetini ÇINARLI CADDESİNE ÇINAR DİKİN başlığınızla yayımlamıştınız. İnanın o ana kadar bizi de derinden üzen bu konuyu neden size yollamak aklımıza gelmedi diye kendimize kızmadık değil. Sonra çok sevindik yazıyı okuyunca. Çünkü bu cadde, onlarca fabrikaya da hizmet veriyor. İşin ilginç yanı, yıl oldu bu cadde tam bir rezalet ve yetkililerin umuru değil. Neyse, derken köşenizde konuyu görünce ‘artık umurları olur’ diye düşündük. Ancak yine gelen giden yok. Yani yine umurları değil çok değerli yetkililerin! Yüzlerce metrelik rezalet zemin, ürün ve hizmet kalitemizi de etkiliyor. Mağduriyetimizi duyurabilme adına bir kez daha yayımlar mısınız acımızı? Üretene bari değer verin!” diyor.
İLGİSİZLİK SÜRÜYOR
Fotoğrafları inceledim de bu ilgisizliği hiç yakıştıramadım şahsen! Bursa; ‘Bütünşehir’ ise Büyükşehir Belediyesi’nin; ‘Nilüferli olmak ayrıcalık’ ise Nilüfer Belediyesi’nin dikkatlerine… Çalı Mahallesi Çınarlı Caddesi sakinlerinden bir davet daha var size!
SİZE GEREK YOK BİZ BAKIYORUZ ZATEN
“Nilüfer ilçesinde esnafım. Geçtiğimiz yıllarda kaldırımlarımıza ‘Görme Engelli Vatandaş Özel Yön Taşları’ (Yalan Taşları) döşenmişti. O esnada kimin, neden ve niçin diktiği belli olmayan bir plastik bariyer çıkmıştı çalışan ekibin karşısına. Ekip o bariyer yüzünden taşlara kavis yaptırmıştı. Ekibe, o taşların kavis yapmaması için bariyerin sökülmesi yönünde tavsiyede bulunmuştuk. Lakin ekip bizi dikkate almamıştı. İki ay sonra o bariyer yok olmuştu. Belediyeyi aradık ‘gelin dikin’ diye ne gelen oldu ne de giden. Aklımızla dalga geçiyorlar inanın.”
AH O FARELER YOK MU!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi sendikacı Şenol Erden: “Osmangazi ilçesi Fatih, Güçlü Cadde üzerinde (Metrodan kanal boyuna giden cadde) fare yuvası var. Ah o fareler yok mu… Asfaltı bari delmeseydiniz!” diyor.
İŞE YARIYORMUŞ MEĞERSE!
Mudanya ilçesi Eşkel ve Eğerce arasındaki sahil yoluna yol diyen belediye yetkilileri ya yol görmemişlerdir ya yoldan bir haber yol almaktadırlar! Diyeceklerimin bununla sınırlı olması benim menfaatimedir. Hürriyet Bursa gazetesi ekibine selamlarımı sunarım.”
Bizlerden de sizlere selam olsun İhsan Türker. İlçenin sorumlusu olan Mudanya Belediyesi’ne duyurulur…
BATIK PERİBACASI!
Abonelerimizden Tofaş (Fabrika) iş geliştirme uzmanı Ali İmdat: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Karagöz Caddesi üzerindeki iki gözlü batık peribacalarının varlığına dikkat çekmek için sopaya geçirdiğim kutuyu kullandım! Amacım iki ay önce oluşan batık peribacasına dikkat çekip ziyaretçi oluşumuna aracı olmaktır. Sizce başarılı olmuş muyum? (!)”
Hemen aklıma buraya 300 metre mesafe uzaklıkta olan İntam faciası geldi. O da böyle oluşum sonrasında olmuştu çünkü.
‘BELEDİYEYE BİLDİRDİ’
Durumu Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir emniyet müdür yardımcısı olan arkadaşıma bildirdim. O da yaptığı inceleme sonucunda sızan suyun polis merkezi ile alakası olmadığını anladıktan sonra durumu acil olarak Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiğini söyledi.
‘YAKIŞMADI DEĞİL!’
Bir gün sonra da belediye ekipleri kaldırım üzerine bomba ve roket saldırıları için üretilen taş bariyerlerden 4 tane dizip gitmiş. Anladığım şu; orada cidden bir sorun var ki belediyemiz bu bariyerleri oraya taşıtmış. Anlamadığım da şu; bu bariyerlerin heyelan önleyici özellikleri de mi varmış! Neyse, ‘heyelan olsun da görelim’ demiyorum. Bariyerler de oraya yakışmadı değil ama!
SAKIZ KAĞIDINDA BİLE BİLGİ VAR...
Ama gezmeye fırsat bulamadan geriye döndük. Bize bunun kazancı; sinir üretmek, fuzuli benzin tüketmek ve aracımızı toz deryasına gömdürmek oldu! Geçmiş dönemlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi de yapan Erdem Saker’in DSİ. 1. Bölge Müdürü olduğu dönemde fikri sonucu yapılan ve Japonya’dan sonra ilk olan alanın bu hale düşürülmüş olması ne büyük bir acı…
TOZ DERYASINDA GİBİ…
Kimin umurunda? Ama maden ocakları açıldı ya! İçme suyu olarak kullanılan barajın suyu mermer tozu olmuş, çim kayağı alanı talan edilmiş, uçurtma şenlikleri yapılıyormuş, artık buraya kimseler gelmiyormuş… Çok da tın! Önümüzde giden kamyonların ardından uçuşan toz deryasını anlatmaya bile gerek yok! Sonrasında aracın motor alanını dahi örümcek ağı gibi saran tozu temizlemek için 6 saat uğraştım. Çok iyi spor oldu benim için!
KUM SÖRFÜ MÜ YAPSAK!
Spor dedim de; aklıma geldi. Japonya’dan sonraki değerimizi tamamen kaybettik değil mi? Durun bakın aklıma ne geldi. Mısır’da ortaya çıkan ve araçla yapılan sand surfing (Kum sörfü) yarışları var. İşte burası sand surfing sporları için tam da biçilmiş kaftan! Japon’dan sonraki sıralamamız temelli yok oldu diye üzülmeyelim. Biraz da Mısır’dan sonra ikinci oluverelim. Elbette bunun için gerekli başvuruların yapılması gerekir. Burada da koşuşturma kısmı Büyükşehir Belediyesi ile Demirtaş Belediyesi’ne düşüyor. Şimdiden kolay gelsin diyerek sevgilerimi sunuyorum!
Kimin umurunda
Ama gezmeye fırsat bulamadan geriye döndük. Bize bunun kazancı; sinir üretmek, fuzuli benzin tüketmek ve aracımızı toz deryasına gömdürmek oldu! Geçmiş dönemlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi de yapan Erdem Saker’in DSİ. 1. Bölge Müdürü olduğu dönemde fikri sonucu yapılan ve Japonya’dan sonra ilk olan alanın bu hale düşürülmüş olması ne büyük bir acı…
TOZ DERYASINDA GİBİ…
Kimin umurunda? Ama maden ocakları açıldı ya! İçme suyu olarak kullanılan barajın suyu mermer tozu olmuş, çim kayağı alanı talan edilmiş, uçurtma şenlikleri yapılıyormuş, artık buraya kimseler gelmiyormuş… Çok da tın! Önümüzde giden kamyonların ardından uçuşan toz deryasını anlatmaya bile gerek yok! Sonrasında aracın motor alanını dahi örümcek ağı gibi saran tozu temizlemek için 6 saat uğraştım. Çok iyi spor oldu benim için!
KUM SÖRFÜ MÜ YAPSAK!
Spor dedim de; aklıma geldi. Japonya’dan sonraki değerimizi tamamen kaybettik değil mi? Durun bakın aklıma ne geldi. Mısır’da ortaya çıkan ve araçla yapılan sand surfing (Kum sörfü) yarışları var. İşte burası sand surfing sporları için tam da biçilmiş kaftan! Japon’dan sonraki sıralamamız temelli yok oldu diye üzülmeyelim. Biraz da Mısır’dan sonra ikinci oluverelim. Elbette bunun için gerekli başvuruların yapılması gerekir. Burada da koşuşturma kısmı Büyükşehir Belediyesi ile Demirtaş Belediyesi’ne düşüyor. Şimdiden kolay gelsin diyerek sevgilerimi sunuyorum!
KİMİN UMURUNDA
Bu sebepten dolayı sık sık ziyaret için kabristana gidiyorum. Her gittiğimde en ilgisiz mera yollarından daha beter durumda olan toprak ve sivri uçlu taşların arasında yürümek beni çok ama çok üzüyor. Başkalarının da aynı şikâyetten muzdarip olduklarını düşünüyorum. Sözüm ona burası modern mezarlık! Kuru havada toz, yağmurlu ve karlı havada çamur... Yetkililer ‘ziyarete gelmeyin’ mi demek istiyorlar acaba? demek istiyorlar! Konuyu Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar İşleri Daire Başkanlığı’na bildirdim. Hem de kaç kez... İnanın yabancı filmlerde izlediğim mezarlıkları görünce öyle imreniyorum ki; tarif edemem. 60 yaşımı devirdim. Mutsuz ve keyifsizim...” diyor.
Yetkililere ulaşmak hayal olunca...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi emekli sınıf öğretmeni Ayla Korkmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Mudanya ilçesine bağlı olan Trilye Sahili’yle alakalı olarak yayımlamış olduğunuz haber için teşekkür ediyoruz. Haberinizi hiç şaşırmadan okuduk. Çünkü biz burada ikamet ediyoruz ve ilgisizliği anbean görüyoruz. Ancak bizim görmemiz ve bilmemiz hiç bir şey değiştirmiyor maalesef. İlgili yetkililere ulaşmak hayal olunca... Dolayısıyla bizlerin dertlerine merhem oluyorsunuz. Çok ama çok sağ olunuz. Bakınız bu normal durum da (!) Tirilye Sahili’nde. Rica etsek bu normali de yayımlar mısınız? ”
Elbette yayımlarız Ayla Öğretmenim. Zaten her şey normal oldu artık! Büyükşehir Belediyesi ve ilçesinin sorumlusu olan Mudanya Belediyesi’ne duyurulur...
Torpilli direk!
“Geçtiğimiz günlerde telefonlarımız çaldı ve ‘Babanız Mehmet Kurt çok feci düştü. Başını bordür taşına çarptı. Şehir hastanesine kaldırdılar. Durumu çok ağır. Derhal gelmeniz gerek…’ denilince canımızdan çok değer verdiğimiz babamız için hastaneye gittik. Tabii moraller berbat, koca insan olmamıza rağmen ağlıyorduk… Kırmızı alanda müdahale eden doktorla konuştuk. Doktor: ‘Babanızın durumu çok ağır. Aort damarı yırtılmış. Derhal ameliyata almamız gerek. Masada kalma ihtimali çok yüksek. Ben yaşatmaya çalışacağım. Ameliyat iyi geçse bile felç, kalp ve böbrek yetmezliği gibi sonuçlara hazırlıklı olun. Şehir dışında kalan akrabalarınız varsa çağırın gelsin…’ açıklamasıyla resmen göçtük. Başka bir ilde doktor olan kuzenimiz duymuş olayı, aradı. Ona anlattık durumumuzu zar zor…
Babamızı kuzenimizin tavsiye ettiği bir hastaneye (10 kilometre uzaklıkta özel hastane) nakil etmek istediğimizi söyleyerek (Karşı hastane çağrısını da yaptı) tomografi, röntgen ve tahlil sonuçlarını isteyip ambulans talep ettik. (Nakli mutlaka ambulans ile olmak zorundaydı) Tahlil sonuçları e-nabız sistemine yüklense de özel hastane tomografi sonuçlarını CD olarak istedi. Biz de Şehir Hastanesi doktorlarından CD’yi de özellikle istedik. Ancak ne ambulans verdiler ne CD sonuçlarını! Kendi imkânlarımızla özel ambulans kiraladık. Naklimiz tamamlanınca elimizde sonuçlar olmadığı için çekimler tekrar yapıldı. Ne acı bir işkence! Acil olarak yapılan tetkiklerden sonra babamız derhal ameliyata alındı. Anjiyosu yapılan, aort damarı onarılan ve kalp kapakçığı yenilenen babamız şükürler olsun ki şu an gayet sağlıklı. Hem doktoru da: ‘Her şey normale döndü. Çok büyük geçmiş olsun. Gözünüz aydın…’ dedi. Özetle şunu demek istiyoruz. Acı haberle ağladık. Yapılan açıklamayla göçtük. Hizmet alamayınca kahrolduk. Biz bunu hastane yönetimine anlatsaydık değer bulmayacağımıza inandığımız için sizlerin aracılığıyla sesimizi duyuralım istedik. Aynı acıyı ve sıkıntıları bir başkasının yaşamasını asla istemiyoruz...’
Ne diyeceğimi bilemedim inanın Kurt ailesi, cidden çok üzüldüm. Fevkalade övgülerle tanıtımı yapılan bu hastanemizde imkânlara sınır getirilmiş olmasına ve peşin olarak servis edilen sözlü epikriz raporuna bir anlam veremedim açıkçası! Babanızın sağlına kavuşmuş olmasına çok sevindim. Büyük geçmiş olsun. Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal’dan bir açıklama gelirse onu da yayımlarız elbette!
Sahib-ül hayrat panosu!
“Pandemi süresince devlet büyüklerimizin aldıkları kurallar gereği olan sokağa çıkma yasağına “dağ” diye tanımlanan ikametlerimizde olmamıza rağmen harfiyen uyduk.
Ancak bizler bu kurallara uyarken bazıları bunu fırsata çevirdi! Transport işlemleri yasak bilmedi. Çok ciddi endişeler rüyalarımıza dahi girmeye başladı. 43 ülkeye ihraç ettiğimiz kirazımız yok edilecek. Yüzde yüz doğal olarak ürettiğimiz mükemmel peynirimizin kalitesi yok olacak. Sadece son üç yıl içinde dikilen yüz bin ceviz ağacına verilen emek çöpe gidecek. Milyarlarca lira harcanarak oluşturulan devasa içme suyu kaynağımız olan barajımız çamurla dolacak. En önemlisi de geleceğimiz olan (Bunu şu Covid-19 döneminde daha da iyi anlamış olmaları lazım) topraklarımızın verimini yok edecekler. Buna sebep olacak olan şey ne mi? Burada onlarca kişi mermer ocağı kazısı için çalışmalara başladı. Köyün kurucuları olan dedelerimizden günümüze kadar gelen Sorgun mirasının talanına göz yummak; değil köyümüzün ve Bursa’mızın, ülkemizin hezimetine onay vermek demektir. İlgili yetkililerin bizi duymayacağını biliyoruz! Ziyan ve yok etme kanadında işin başındayken acilen yardım talebimizi sunuyoruz. Aklımıza ilk gelen isimler de Bursa CHP Milletvekilleri Profesör Dr. Yüksel Özkan ile Eczacı Erkan Aydın oldu. Bizleri yalnız bırakmayın lütfen. Mirasımızı çocuklarımıza devredemezsek ne demez sonra onlar bizlere… Saygılarımla.”
Derdiniz hepimizin derdi aslında. Umarım başlanan bozgun işi temellenmeden son bulsun. Özellikle Milletvekili Yüksel Özkan ve Erkan Aydın’ın desteğini göreceğinize inanıyorum Sorgunlu hemşehrilerim…
BUYURUN SİZE BEDAVA KOPYA
“Tarihi özelliği de bulunan Maksem Köprüsü’nün alt bölümünü çöplük gibi kullanan kişileri ahlaklı olmaya, belediyemizi de bunları görmeye davet ediyorum. Biz alıştık diyeyim! Ancak bu üzücü ve utanç verici ayıbımızdan ötürü yerli ve yabancı turistlere bari rezil olmayalım diyorum” diyor.
Yıldırım Belediyesi’ne rica ile...
Kazalara sebep olana bakınca…
Okurlarımızdan Emre Er’in dikkatine teşekkür ediyorum. E-postasını özetimle aktarıyorum: “Mudanya Belediyesi Güzelyalı Mahallesi Yalı Sokak’a dikkat diyorum. (UEDAŞ binası yanı) Çünkü bu sokağın bitimi Bursa Mudanya asfaltına çıkıyor. Yani vızır vızır işleyen bir cadde burası. Birçok kez kazayarast geldim burada. Şükür ki kazalar maddi hasarlı oldu.
BÖĞÜRTLEN AĞAÇLARI
Kazalara sebep olan unsura gelince… Caddenin bir bölümüne kadar uzayan böğürtlen ağaçlarıdır. Bazı yetkililere bu durumu bildirdik ilgilenen olmadı. Hem bildirmeye ne gerek var! Her şey aşikar. İlgi için ölümlü bir kazanın olması bekleniyorsa o vakit sözüm yok. Hayırlısı olsun!”
“Muhammet Bey, merhaba. Nilüfer ilçesi sakiniyim. Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında ilk beşte bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bölümünü başarıyla bitirdim. Uzunca yıldan beri bir şirkette mesleğimi icra ediyorum. Birçok yurtdışı ziyaretim oldu. Ancak üzülerek izlediğim bir tek orman var; pardon ‘orman’ diyen ben değilim. Yetkililer diyor ‘orman’ diye! İki adet oturma bankının yanı sıra yalan taşlarıyla süslendirilmiş olan kuru otlu ormanın adı da çok ilginç; ‘Mor Fidanlık Kadın Ormanı’ Gülsem mi ağlasam mı bilemedim inanın! Mesleğimde uzman ve yetkin olduğumu düşünen kadın olarak Nilüfer Belediyesi’ne bir öneride bulunmak istiyorum. Ormanın adını ‘Bir Garip Orman Adayı’ olarak değiştirin!
Gerçekten de fotoğrafları görünce bu ormanın niye bu halde oduğunu ben de merak ettim. Hem de kadına karşı şiddetin bu kadar yükseldiği günümüzde böylesine anlamlı bir girişim neden böyle bakımsız, yardımsız bırakılır ki...
ALFA’DAN KARTAL’A
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Yakup Kızılkaya, özetimle: “68 kuşağı diye tabir edilen kuşağın tam da kendisiyim. Çocukluk yıllarımızın en kral dizisi olan ‘Uzay 1999’ adlı dizi halen hafızamda. Ay üssü Alfa’nın araçlarından olan Kartal’ı unutmak ne mümkün. ‘Bu nereden aklınıza geldi? Hem konumuzla alakası ne? ’ derseniz; anlatayım. Mudanya ilçesi Güzelyalı Bilim Caddesi Beyaz Gül Sokak üzerindeki hizmeti her gördüğümde Kartal ve üssü canlanıyor gözümde… Bizleri eskilere götüren yetkililere çok teşekkür ediyoruz!” diyor.
“Muhammet Bey, merhaba. Çekirge Meydanı’ndaki kaldırımın otopark olarak kullanılması yönündeki her ısrarcı ihbarımızı gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde yayımlamıştınız. Neticesinde de büyük bir mucize sonucu oraya metal duba delinatör dikilmesine tanık olmuştuk! Nihayetinde, kaldırım biz yayalara kalmıştı. Ancak oradaki delinatörler bir esnafın çok uzun süren sökme uğraşıları sonucu 06 Mayıs 2021 tarihinde sökülerek atılmıştı. (İş Bankası önündeki dubaların sökülmesine banka çalışanları izin vermedi) Bunu da aynı gün ve saat içinde sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’ne ispatlı, şahitli ve belgeli olarak bildirdik. Bildirdik de ne oldu? Kocaman bir hiç! Yıllar süren mücadelemizi kaybettik! Bizlere sahip çıkmak yerine sessiz kalmayı tercih eden Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. İyi ki de varsınız!”
Desenize ücretsiz otopark hizmeti geri geldi. Maşallah!
MELEKLER ADASI NAZARA GELİNCE…
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Alinur Aksakal: “Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi’nden selamlar sunarız. Adını Dünya’ya ‘Melekler Adası’ olarak duyuran ve yüzlerce film ve diziye renk katan sahilimiz köstebek yuvasından beter oldu. Özellikle bebek arabası kullanan ebeveynlerin halleri içler acısı! Mudanya Belediyesi’ne şikâyetimiz oldu. Belediye: “Sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir” diyor da başka bir şey demiyor. Anlayacağınız bizim Melekler Adası nazara geldi!”
“Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi, Savcı Sokak girişinde bulunan sözüm ona ‘tarihi’ diye anılan evin her yerinden bir parça düşüyor! Bu evin tarihi değeri varsa onarılsın. Tarihi değeri yoksa da yıkılsın. Umarım yetkililer etrafa tehlike saçan bu evle ilgili en kısa zamanda bir çözüm sunarlar mahalleliye. Diyeceğim şu ki keşke yetkililer, göçünce değil de göçmeden gelip bir çare bulsalar” diyor.
İKİ BELEDİYE ARASINDA GİDİP GELİYORUZ AYLARDIR
Adının açıklanmasını istemeyen taksi işletmecisi okurumuz özetimle şöyle diyor: “Her gün önünden, arkasından, sağından, solundan, kıyısından, köşesinden binlerce vatandaşımızın geçtiği Acemler İstasyonu belediye otobüs durakları ortasında kalan kaldırımın hali ne olacak? Çiçekleri dikmekle bu iş olmuyor! Şikayetimizi bizzat Büyükşehir Belediyesi’ne yaptık; bizi Osmangazi Belediyesi’ne yönlendirdiler. Biz de Osmangazi Belediyesi’ni telefonla aradık; onlar da Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirdi! Aylar oldu burası böyle. Amacımız şikayet değil. Sadece çalışanların işini düzgün yapmasını istiyoruz.
SESİMİZİ DUYURAMADIK
Devamında çalışanları denetlediği için maaş alan denetçileri de vazifelerini yapmaya davet ediyoruz! Denetçilerin yokluğundan emin olan çalışanlar işini gerektiği gibi yapmıyor. Sonra da olan halka, bizlerin paralarına dolayısıyla ülke ekonomimize ziyan olarak dönüyor. Şimdi bize kim yardım edecek Muhammet Bey? Son çare olarak belki Hürriyet Bursa’da sorunumuz yayınlanırsa sesimizi birileri duyar.”
“Tarih 17 Mayıs 2021 saat 12.17’yi gösteriyordu. Annemle birlikte şehir dışında yaşayan kız kardeşimin yanına gidiyorduk. İstanbul Caddesi üzerinde seyir halindeydik. Kurulduğu günden beri asansörleri de çalışmayan ve yaya üst geçidine benzeyen gösterişli ama kendisi boş olan hizmet noktasına varmamıza iki yüz metre kalmıştı! Bu kadar mesafeyi tam 17 dakikada tamamlayabilmiş olmanın zevkiyle uçuyorduk! Sinirli miydik? Hem de ne sinir... Bir kaplumbağa bile bu mesafeyi bizden önce bitirirdi! Sinirimize sebep olansa orada yapılan çalışmalardı. 53 yaşındayım. Doğduğum günden beri kazı, onarım, yama, boya badana işleri hiç bitmedi! Buradaki ‘hem de ne sinirimize’ sebep olan sinirimizin sebebine gelince... Bayram süresince ve hafta sonları bile sokağa çıkma yasağımız varken... Bu süreler zarfında neden bu işleri yapmazlar ki?”
ASKILARI VAR SEPETİ YOK
EMEKLİ kamu çalışanı T. K., özetimle şöyle diyor: “Kentimizin muhtelif noktalarında bulunan onlarca çöp kutusu askısı var. Bu askıların her biri sadece askıdan ibarettir! Yani asıl işi yapacak olan taşıyıcı sepetleri yok. Üstelik askıların çoğu ya paslı ya da ziyan görmüş vaziyette. Bundan da şunu çıkartabilir miyiz; o askıların bedelini de laf olsun diye ödedik değil mi?”
Aynen öyle oldu T. K. Ancak dert etmeyin. Gözümüzün önünde duran askılarımız var en azından!
BU DURAKTA NE ARARSANIZ VAR
Dönerken de trafik işaret lambalarından yararlanıyorduk. Diyeceğim orada zerre sıkıntı yoktu. Dönüş cebi dahi bulunan hizmetimiz neden engel yedi! Gördüğüm kadarıyla bir tek orada delinatör dikili değildi. Nedenini çok merak ediyorum. Bu esnada dikilen tabelalar da ayrı bir görsel şölen oluşturmuş oraya.
ENDİŞE SAÇAN ARAÇ!
Okurlarımızdan emekli makine mühendisi Serhat Kuru, özetimle bakınız ne diyor: “Cumhuriyet Caddesi Nilüfer Belediyesi Çalı Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi önündeki araç bizi endişelendiriyor. İç döşemeleri dahi olmayan bazen içinde farklı işler yapılan ve dört tekerleği de tamamen inen aracın kaldırılması konusunda Polis İmdat 155 ve Beyaz Masa 153 ihbar hattına durumu aktardık. Ancak o araca yönelik bir çalışma yapılmaması bizleri üzüyor. İşin en ilginci de şehrin binlerce noktasında hatta hastaneye gittiğimizde dahi aracımızı 1 saat bile park etsen anında para öderken bu özgürlüğün püf noktası ne acaba? Bilen bir yetkili varsa onu desin de bilelim!”
Sedat Kuru, ilginç doğrusu… Benzeri konulara yönelik olarak aldığı ihbarları anında değerlendiren Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nün dikkatlerine…
ALAADDİN BİZİ ÇOK SEVDİ!
Özetimle: “Muhammet Bey, iki gün önce Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Bursa Caddesi No. 71 önünde bulunan aydınlatma direğinin eğikliğine ve klemens kapağının eksikliğine yönelik olarak “Kimi çarpsam derdinde” başlığınızla haber yapmıştınız ya... Size bir şey diyeyim mi? Sanıyor musunuz ki sadece o eğik direğin klemens kapağı eksik! Bu caddede bulunan direklerin onlarcasının klemens kapağı yok. Bunlardan sadece sekizinin fotoğrafını çektim. Bu durum UEDAŞ’ın zerre umurunda değil. Hal böyle olunca bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kapaksız da fena durmuyor hani. Böyle kalsın ancak caddenin adı kapaksızlar caddesi olarak değiştirilsin!”
İşte bu… İç karartıcı olmayan bir şikâyet, tebrik ediyorum kıymetli okurumuzu! ‘Kapak yok’ diye feryat figan giden hemen işi ölümle bağdaştırıyor. Hayata pozitif bakmak varken negatif bakmak niye? Cadde ismini değiştirmek daha mantıklı bir öneri… Kapaklarla uğraşmaktansa cadde levhasını güncellemek daha akılcı! Bakalım başta UEDAŞ olmak üzere ilgili yetkililer önerinize değer verecekler mi?
NE GEREK VAR FAZLA SÖZE…
“Sorumluluğu, kontrolü ve takibi UEDAŞ’a ait olan aydınlatma direklerinin eksik klemens kapaklarıyla ilgili yazılarınızı ve yazılarınızın dahi dikkate alınmamasını endişeyle takip ediyoruz. İşaret ettiğimiz aydınlatma direği Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi No.71 önünde hizmet vermeye çalışan aydınlatma direğimiz hem 45 derecelik açıyla esnaf dükkânlarına doğru saygı eğilişinde, hem de klemens kapağının olmaması sebebiyle kimi çarpsam derdinde! Konuyu UEDAŞ’a bildirdik. Ancak sunulması zorunlu olan hizmeti alamadık!”
MASAL SONU VE BİSİKLET YOLU
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Arya Aydinç: “Nilüfer ilçesi sakini olarak bizlere bisiklet yolu diye sunulan hizmet masalının sonu ne vakit gelecek? Başkan Turgay Erdem: “Doğa ve çevre dostu tek ulaşım aracı bisiklet. Nilüfer Belediyesi olarak, en çevreci ulaşım aracı olan bisikletin, daha çok kişi tarafından kullanılması için çaba gösteriyoruz” diye demeç vermişti. Peki Turgay Erdem Başkan! Bisikletle şu bisiklet yollarında bir tur atın bakalım neler göreceksiniz? Burası da Altınşehir Mahallesi 322. Sokak No. 4 önünde!” diyor.
DEVEYE SORMUŞLAR…
Bu muhtar ne yapıyor
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş’ın: “En sonunda kafayı yedirttiler bana!” diyerek megafonla poz vererek dert yandığı e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Mahallemizin bakımsız mı bakımsız, sorunlu mu sorunlu sokakları arasında birinci sırada olan ve muhteşem araç zıplatma özelliği de bulunan dik yokuşlu Mustafa Sokak’a dikilen birçok hatalı TAŞIT GİREMEZ levhası yüzünden başımız belada! Bu levhalar yüzünden yumruk yumruğa kavgalar başladı. Araştırdım; hiçbir dünya ülkesinde dik yokuşa iniş yasağı uygulaması yok. ‘Sokağımızın bazı bölümleri oldukça dar. İki aracın yan yana geçmesi asla mümkün değil. Çıkışı yasaklayın…’ diye oluşturduğumuz şikâyetimizi köşenizde yayımlamıştınız ya… Ne olduysa ondan sonra oldu... Bilgisiz yetkililer oturdukları yerden aldıkları kararla kaosa sebep oldular. Sokak sakinleri bana kızıyor bu uygulama için. Ama benim suçum ne? İlgilisinin en yetkilisi olan fen işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Hakan Dursun’a derdimi anlatmaya çalıştım o da “Benim yapabileceğim bir şey yok” dedi! Ben de elime megafonu aldım ve ‘Eyyyy seçmenlerim Muhtar Coşkun kafayı yemek üzere!’ diye bağırdım da bağırdım! Burada en merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Bu tabelayı takan yok. İsteseniz bile takamazsınız! Aksini iddia eden varsa mesela, anasınıfı öğrencilerini taşıyan midibüsler bu levhaya sadık kalsın da görelim. Denemesi bedava! Hele işletimi belediyeye ait yolcu midibüsü bu sokağa tersten girip yolcularını taşıyor ya… İşte arkasından ona bakıp gülüyorum da gülüyorum!”
Muhtar Coşkun Alıntaş, gurur duy, öğün lütfen. Dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamaya imza atılan mahallede muhtarsın. Ne kadar şükretsen azdır!
BU İŞ KİMİN İŞİ?
Okurlarımızdan Aysel Uyar’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Büyükşehir Belediyesi Güzelyalı ilçesi Güzelyalı Eczanesi karşısına isabet eden alandaki kaldırımın bir bölümü asfalt yenileme çalışmaları esnasında patlamış mısır gibi patladı! Asfaltı döken ekibe gösterdik. (Görmüyorlar mıydı da gösterdiniz!) ‘Patlattınız, onarsanıza burasını’ dedik. Ekip: ‘O bizim işimiz değil’ dedi. Çok merak ediyorum! Acaba bu iş kimin işi?”
BARİ YARA BANDI YAPIŞTIRSAYDINIZ!
Adının açıklanmasını istemeyen öğretmen okurumuz, özetimle: “Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İlköğretim Okulu önündeki asfaltı kestiler. Kessinler sorun değil alıştık çok şükür! Lakin asfalt kesilirken kesilecek alanın üzerine isabet eden plastik hız kesiciyi de kestiler. İş bitti, üç ay sonra asfalt yamandı lakin hız kesici öylece bırakıldı. Bari yara bandı yapıştırsaydınız!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MUDANYA’DAN İKİ GÜZEL HABER
1. DURAK YENİLENDİ
Yapmış olduğum giriş/gelişme/sonuç kontrollerimde (Mudanya Yörükali Köyü) sorumluluğu BURULAŞ’ta olan ANTİKA DURAK başlıklı yayımımızdaki antika durağın, nöbetini modern durak kabinine devrettiğini gördüm. Başta Yörükali sakinleri olmak üzere kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun.
2.. ALAN TEMİZLENDİ“
‘MOLOZLARI NEDEN BURAYA ATIYORSUNUZ?’ başlığınızla yayımlamış olduğunuz Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Bilim Caddesi Beyaz Gül Sokak’ta bulunan molozlar belediyemiz ekiplerince kaldırılmış ve alan temizlenmiştir. Bilginize sunar, sağlıklı günler dileriz. Mudanya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi” Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Mudanya Belediyesi.
BÜYÜKŞEHİR SÖZ VERDİ
“Hürriyet Bursa gazetesindeki köşesinde 09.06.2021 tarihinde yayınlanan ‘Sand Surfing İçin Hazır mısın Bursa’ başlıklı yazınız, ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. İlgili yazıda “... Demirtaş, Çim kayak tesislerine giden yolun bakım ve onarımının yapılması istenilmektedir”... Söz konusu yolun bakım ve onarımı Ulaşım Dairesi Başkanlığı çalışma programı çerçevesinde yapılacaktır. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI”
Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi
152 EVLER’DE SORUN ÇÖZÜLDÜ
“ ‘BAKARSINIZ OLMUŞ’ başlıklı yayımınızdaki kirlilik (152 Evler Mahallesi) ivedi olarak temizlik işleri müdürlüğü çalışanlarınca giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.” Şahit olan fotoğrafları anbean tarafıma yollayıp bilgilendiren Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin’e, sürece katkı sağlayan Kültür ve Sosyal İşler Uzmanı Bayram Adaletsever’e ve değerli temizlik ekibine teşekkür ediyorum.