Bu göleti kim kurutacak...

Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden Makine Mühendisi Üzeyir Uygun, şöyle diyor:
“Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa Mahallesi’nin zemin terazisi bozulmuş sarınım... COVID-19 virüsüyle alakalı olan ‘Evde Kal’ uyarısına uyan sakinlerimiz ikamet ediyor bu terazisi bozuk mahallemizde. Zorunlu misafir olarak gittiğimiz annemizin ve babamızın evine giderken bu resimleri çektik. Sokağın hali ortada. Yetkililere çok teşekkür ediyorum daha önceki şikayetlerimize rağmen sorunu gidermedikleri için. Şimdi, sorumlusu olan belediyemize bir önerim var. Fırsat bu fırsat, yıllardır gölet olan zeminimiz taşla düzeltilsin ve gölet halinden kurtarılsın. Adres; Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi!” Yetkililere duyurulur.
PASLI DEMİRLER ZARAR VERMEDEN BOYANMALI
Hürriyet Bursa okurlarından Şeyda Çavdar, özetimle diyor ki: “Gençosman PTT Bölge Müdürlüğü (Osmangazi ilçesi) önünde hizmet veren yaya üst geçidinin tutunma korkuluk aparatları paslandı. Böylesine kalitesiz bir işçiliğin bedeli neden sorulmaz? Virüsle cebelleştiğimiz şu günlerde bu durum da virüsün güçlenmesine destek verir nitelikte diye düşünüyorum. Düşünün oraya tutundunuz ve paslar elinize temas etti yüzünüze ağzınıza temas ettirdiniz elinizi... Artık her şeyden korkar olduk!” Öyle ya da böyle orası acil olarak hava şartlarına dayanıklı bir boya ile tekrar boyanmalı ki insan sağlığını tehdit etmesin. Sonra da; bu kötü işçiliğin ve kalitesiz malzemenin hesabı sorumluları kimse onlardan sorulmalı.
OTOPARKA ULAŞMAK BU KADAR ZOR OLMAMALI
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuzun e-postasını özetimle aktarıyorum: “Osmangazi, Gökçen Garajı (pazar yeri yanı) otoparkının dünyada bir benzeri daha yoktur diye düşünüyorum. Çünkü sanmıyorum ki bir otopark olsun ve o otoparka varabilmek için kalabalık bir pazar alanının içinden geçmek durumunda kalınsın.” Yetkililere duyurulur.
KİMSE DÜŞMEDEN KAPATIN ARTIK!
Hürriyet Bursa okurlarından Pınar Kardan, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi No. 242 önündeki (Akaryakıt istasyonu önü) zemine açılmış olan kanaldaki ızgaralardan birisi, yağan yağmur sonucu çekmiş! Birilerinin başına bir iş gelmeden, bir yerlerini yaralamadan ızgaranın yenilenmesi gerekiyor.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BÜYÜKŞEHİR’İN SORUMLULUK ALANI
“ ‘KALDIRIM SIKINTISI’ başlıklı şikâyetiniz incelendi. Buna göre; ilçemiz olan Adalet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bozuk kaldırımların yenilenmesi talep edilmektedir. Ancak haklı olunan şikâyetin sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ndedir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamanız için; teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi; özellikle Cumhuriyet Caddesi sakinleri sizleri bekliyor…
EKİPMANLAR YENİLENDİ
“ ‘BUNLARI KİM GÖRECEK’ başlıklı yazınıza konu olan şikayetiniz incelendi. Yapılan inceleme sonucunda çocuk oyun parkı (Demetevler) içinde, bazı vatandaşlarımızca kırılarak kullanımı engellenmiş olan ekipmanlar yenilenmiştir. Bilgilerinize.” Umarım o vandalların bir gün; ‘Bunların parasını meğerse biz veriyormuşuz. Ne kadar yanlış işler yapmışız? Mahcubuz, utanıyoruz, özür diliyoruz.” dedikleri anı görürüz! Emeklerinize sağlık Yıldırım Belediyesi…
Bu göleti kim kurutacak...
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden Makine Mühendisi Üzeyir Uygun, şöyle diyor:
“Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa Mahallesi’nin zemin terazisi bozulmuş sarınım... COVID-19 virüsüyle alakalı olan ‘Evde Kal’ uyarısına uyan sakinlerimiz ikamet ediyor bu terazisi bozuk mahallemizde. Zorunlu misafir olarak gittiğimiz annemizin ve babamızın evine giderken bu resimleri çektik. Sokağın hali ortada. Yetkililere çok teşekkür ediyorum daha önceki şikayetlerimize rağmen sorunu gidermedikleri için. Şimdi, sorumlusu olan belediyemize bir önerim var. Fırsat bu fırsat, yıllardır gölet olan zeminimiz taşla düzeltilsin ve gölet halinden kurtarılsın. Adres; Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi!” Yetkililere duyurulur.
PASLI DEMİRLER ZARAR VERMEDEN BOYANMALI
Hürriyet Bursa okurlarından Şeyda Çavdar, özetimle diyor ki: “Gençosman PTT Bölge Müdürlüğü (Osmangazi ilçesi) önünde hizmet veren yaya üst geçidinin tutunma korkuluk aparatları paslandı. Böylesine kalitesiz bir işçiliğin bedeli neden sorulmaz? Virüsle cebelleştiğimiz şu günlerde bu durum da virüsün güçlenmesine destek verir nitelikte diye düşünüyorum. Düşünün oraya tutundunuz ve paslar elinize temas etti yüzünüze ağzınıza temas ettirdiniz elinizi... Artık her şeyden korkar olduk!” Öyle ya da böyle orası acil olarak hava şartlarına dayanıklı bir boya ile tekrar boyanmalı ki insan sağlığını tehdit etmesin. Sonra da; bu kötü işçiliğin ve kalitesiz malzemenin hesabı sorumluları kimse onlardan sorulmalı.
OTOPARKA ULAŞMAK BU KADAR ZOR OLMAMALI
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuzun e-postasını özetimle aktarıyorum: “Osmangazi, Gökçen Garajı (pazar yeri yanı) otoparkının dünyada bir benzeri daha yoktur diye düşünüyorum. Çünkü sanmıyorum ki bir otopark olsun ve o otoparka varabilmek için kalabalık bir pazar alanının içinden geçmek durumunda kalınsın.” Yetkililere duyurulur.
KİMSE DÜŞMEDEN KAPATIN ARTIK!
Hürriyet Bursa okurlarından Pınar Kardan, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi No. 242 önündeki (Akaryakıt istasyonu önü) zemine açılmış olan kanaldaki ızgaralardan birisi, yağan yağmur sonucu çekmiş! Birilerinin başına bir iş gelmeden, bir yerlerini yaralamadan ızgaranın yenilenmesi gerekiyor.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BÜYÜKŞEHİR’İN SORUMLULUK ALANI
“ ‘KALDIRIM SIKINTISI’ başlıklı şikâyetiniz incelendi. Buna göre; ilçemiz olan Adalet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bozuk kaldırımların yenilenmesi talep edilmektedir. Ancak haklı olunan şikâyetin sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ndedir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamanız için; teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi; özellikle Cumhuriyet Caddesi sakinleri sizleri bekliyor…
EKİPMANLAR YENİLENDİ
“ ‘BUNLARI KİM GÖRECEK’ başlıklı yazınıza konu olan şikayetiniz incelendi. Yapılan inceleme sonucunda çocuk oyun parkı (Demetevler) içinde, bazı vatandaşlarımızca kırılarak kullanımı engellenmiş olan ekipmanlar yenilenmiştir. Bilgilerinize.” Umarım o vandalların bir gün; ‘Bunların parasını meğerse biz veriyormuşuz. Ne kadar yanlış işler yapmışız? Mahcubuz, utanıyoruz, özür diliyoruz.” dedikleri anı görürüz! Emeklerinize sağlık Yıldırım Belediyesi…