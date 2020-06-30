Botanik’de de yüzmek bedava

Günlerden Perşembe. Parçalı bulutlar arasından ışığını ve ısısını sunan Güneş, yine keyif katıyordu biz canlılara. İşte tam da böyle keyifli bir havada Osmangazi ilçesinde bulunan ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’nde olan meşhur Botanik Parkı’na gittim. Parka giriş ve çıkış yapacağınız zorunlu alana gelince bir de ne göreyim!
Dört gün önce yağan yağmurdan arta kalan su, buharlaşma moduna giremeyince burada da yüzme imkânı sunulmuş bizlere! Tıpkı Mihraplı Parkı girişinde biz kıymetli hemşehrilerimize kazandırılan ücretsiz yüzme havuzu gibi! Ancak burada tek ve çok büyük bir fark vardı. O da buradaki yüzme alanının Mihraplı Parkı’ndaki havuza en az bin kez fark atacak kadar büyük olması. Bununla birlikte ortak payları da birbirlerine yakın! Şöyle ki; Mihraplı Parkı girişindeki orijinal yağmur havuzuna yüzme ekipmanlarınız olmadan dalış yapabilme imkânınız var. Ancak burada, yani Bursa’nın aşık olduğu Botanik Parkı girişinde dalış ekipmanlarınız olmadan dalmayı, paletleriniz olmadan da yüzmeyi denemeyin lütfen! Unutmadan; burada da yüzmek bedava. (!)
SEKSEK OYUNU VE...
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Pernur Has, özetimle şöyle diyor: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Barış Caddesi No:1 önünden başlayan ve daha başlangıcını dahi molayla oluşturan ‘Görme Engellilere Özel Kaldırım Taşları’ burada da laf olsun diye döşendi! Bakınız lütfen. Taşların başlangıç noktası seksek oyunu, devamı ücretsiz araç park alanı!”
HANGİ DÖNEMDE ÇARPILDI BELLİ DEĞİL
Okurlarımızdan olan Uludağ Üniversitesi öğrencisi B. Y, diyor ki: “Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu girişi ve çıkışı önünde bulunan koruyucu demir bariyerlere bir araç çarpmış. Bu durumu benden kıdemli olan abilerime sordum. Onlar da: “bizim dönemimizden önce de bunlar böyleymiş. Hangi dönemde çarpıldı bilemiyoruz” dediler. Bakalım bu haliyle beni de mezun edebilecek mi bariyerler!”
ORASI DURAK DEĞİL!
Adının açıklanmasını istemeyen bir Doktor: “Orası durak değil” diyor ve: “Muhammet Bey. Her yıl birçok trafik kazasına ve de ölümle biten acılara ev sahipliği yapan Ankara Caddesi üzerindeydim. Hastaneye gidiyordum. Aracımı müsait bir alana park ettim ve şikayetime şahit olacak olan ilgili fotoğrafımı sunayım istedim. Burası 152 Evler Metro İstasyonu önüdür. Orası durak değil! (Kestel’e gidiş istikameti) Gördüğünüz gibi dolmuş minibüs sürücüleri (Neredeyse hepsi) kendileri için ayrılmış cebe girmek yerine vızır vızır işleyen ana cadde üzerinde sıra sıra dizilip metro istasyonundan çıkacak olan yolcuları kapma sevdasındalar! Bu esnada fotoğrafımda gördüğünüz gibi arada kalan hususi araç şoförü ve işleyişi bilmediği için (!) bunların arkasında olan diğer masum sürücüler… Vay ki ne vay! Bir kez ben de sıkışmıştım bunların arasında. Uyarmak istedim, uyarmaya cesaret edemedim. Bu kural tanımazlar yüzünden kim bilir kaç vatandaşımızın canı yandı acaba... Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine şikâyet ediyorum. Lütfen destek verin.” Geçmiş olsun Doktor Bey. Bu tür kural tanımazlara taviz vermeyen Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy ve kıymetli ekibi; açık ihbarımız olsun sizlere. Aman orada da canlar yanmasın. Kolaylıklar diliyorum…
BURSAPOR / ACEMLER’DE BÖYLE!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Cüneyt Kapar, bakınız ne diyor: “Tarih 26 Haziran 2020 gerçek saat 07.52’yi gösterirken BURULAŞ Bursaspor / Acemler Metro İstasyonu içindeki panoda vazifesini yapan saat 07.38‘i gösteriyordu. Yine aynı tabelanın metro varış saatlerini yanlış yazdığına tanık oldum. Şöyle ki; Üniversite yönüne gidecek olan metro için 4 dakika sonra istasyonda olacak diye gösterirken Emek hattına giden metronun geldiğine rast geldim. İki tur da bekledim. Yine aynısını yazdı. Bu gibi küçük görünen ayrıntılar bazen çok önemli anların kaçmasına sebep olabiliyor. Hatırlatmak isterim!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O KAMBUR ADA ARTIK DÜZLETİLDİ
En son olarak da, ÇEKİRGE MUHTARI’NDAN BAŞKAN AKTAŞ’A ÇAĞRI başlıklı yayımımızdan sonra Büyükşehir Belediyesi dört gün önce saat 23.00 de oldukça kalabalık bir ekiple başlattığı çalışmayı sabahın erken saatlerinde bitirmelerine şahit olduğum çalışmayı izledim. Çok şükür ki o kambur ada artık düzletildi. Resmi konutuna gitmek için bu kambur adadan geçmek zorunda kalan Alinur Aktaş Başkan’da kurtulmuş oldu bu sarsıntıdan. Yine zahmet verdik sizlere! Gözünüz aydın olsun Çekirge Mahallesi sakinleri, gözümüz aydın olsun Bursa halkı…
Botanik’de de yüzmek bedava
Günlerden Perşembe. Parçalı bulutlar arasından ışığını ve ısısını sunan Güneş, yine keyif katıyordu biz canlılara. İşte tam da böyle keyifli bir havada Osmangazi ilçesinde bulunan ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’nde olan meşhur Botanik Parkı’na gittim. Parka giriş ve çıkış yapacağınız zorunlu alana gelince bir de ne göreyim!
Dört gün önce yağan yağmurdan arta kalan su, buharlaşma moduna giremeyince burada da yüzme imkânı sunulmuş bizlere! Tıpkı Mihraplı Parkı girişinde biz kıymetli hemşehrilerimize kazandırılan ücretsiz yüzme havuzu gibi! Ancak burada tek ve çok büyük bir fark vardı. O da buradaki yüzme alanının Mihraplı Parkı’ndaki havuza en az bin kez fark atacak kadar büyük olması. Bununla birlikte ortak payları da birbirlerine yakın! Şöyle ki; Mihraplı Parkı girişindeki orijinal yağmur havuzuna yüzme ekipmanlarınız olmadan dalış yapabilme imkânınız var. Ancak burada, yani Bursa’nın aşık olduğu Botanik Parkı girişinde dalış ekipmanlarınız olmadan dalmayı, paletleriniz olmadan da yüzmeyi denemeyin lütfen! Unutmadan; burada da yüzmek bedava. (!)
SEKSEK OYUNU VE...
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Pernur Has, özetimle şöyle diyor: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Barış Caddesi No:1 önünden başlayan ve daha başlangıcını dahi molayla oluşturan ‘Görme Engellilere Özel Kaldırım Taşları’ burada da laf olsun diye döşendi! Bakınız lütfen. Taşların başlangıç noktası seksek oyunu, devamı ücretsiz araç park alanı!”
HANGİ DÖNEMDE ÇARPILDI BELLİ DEĞİL
Okurlarımızdan olan Uludağ Üniversitesi öğrencisi B. Y, diyor ki: “Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu girişi ve çıkışı önünde bulunan koruyucu demir bariyerlere bir araç çarpmış. Bu durumu benden kıdemli olan abilerime sordum. Onlar da: “bizim dönemimizden önce de bunlar böyleymiş. Hangi dönemde çarpıldı bilemiyoruz” dediler. Bakalım bu haliyle beni de mezun edebilecek mi bariyerler!”
ORASI DURAK DEĞİL!
Adının açıklanmasını istemeyen bir Doktor: “Orası durak değil” diyor ve: “Muhammet Bey. Her yıl birçok trafik kazasına ve de ölümle biten acılara ev sahipliği yapan Ankara Caddesi üzerindeydim. Hastaneye gidiyordum. Aracımı müsait bir alana park ettim ve şikayetime şahit olacak olan ilgili fotoğrafımı sunayım istedim. Burası 152 Evler Metro İstasyonu önüdür. Orası durak değil! (Kestel’e gidiş istikameti) Gördüğünüz gibi dolmuş minibüs sürücüleri (Neredeyse hepsi) kendileri için ayrılmış cebe girmek yerine vızır vızır işleyen ana cadde üzerinde sıra sıra dizilip metro istasyonundan çıkacak olan yolcuları kapma sevdasındalar! Bu esnada fotoğrafımda gördüğünüz gibi arada kalan hususi araç şoförü ve işleyişi bilmediği için (!) bunların arkasında olan diğer masum sürücüler… Vay ki ne vay! Bir kez ben de sıkışmıştım bunların arasında. Uyarmak istedim, uyarmaya cesaret edemedim. Bu kural tanımazlar yüzünden kim bilir kaç vatandaşımızın canı yandı acaba... Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine şikâyet ediyorum. Lütfen destek verin.” Geçmiş olsun Doktor Bey. Bu tür kural tanımazlara taviz vermeyen Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy ve kıymetli ekibi; açık ihbarımız olsun sizlere. Aman orada da canlar yanmasın. Kolaylıklar diliyorum…
BURSAPOR / ACEMLER’DE BÖYLE!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Cüneyt Kapar, bakınız ne diyor: “Tarih 26 Haziran 2020 gerçek saat 07.52’yi gösterirken BURULAŞ Bursaspor / Acemler Metro İstasyonu içindeki panoda vazifesini yapan saat 07.38‘i gösteriyordu. Yine aynı tabelanın metro varış saatlerini yanlış yazdığına tanık oldum. Şöyle ki; Üniversite yönüne gidecek olan metro için 4 dakika sonra istasyonda olacak diye gösterirken Emek hattına giden metronun geldiğine rast geldim. İki tur da bekledim. Yine aynısını yazdı. Bu gibi küçük görünen ayrıntılar bazen çok önemli anların kaçmasına sebep olabiliyor. Hatırlatmak isterim!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O KAMBUR ADA ARTIK DÜZLETİLDİ
En son olarak da, ÇEKİRGE MUHTARI’NDAN BAŞKAN AKTAŞ’A ÇAĞRI başlıklı yayımımızdan sonra Büyükşehir Belediyesi dört gün önce saat 23.00 de oldukça kalabalık bir ekiple başlattığı çalışmayı sabahın erken saatlerinde bitirmelerine şahit olduğum çalışmayı izledim. Çok şükür ki o kambur ada artık düzletildi. Resmi konutuna gitmek için bu kambur adadan geçmek zorunda kalan Alinur Aktaş Başkan’da kurtulmuş oldu bu sarsıntıdan. Yine zahmet verdik sizlere! Gözünüz aydın olsun Çekirge Mahallesi sakinleri, gözümüz aydın olsun Bursa halkı…