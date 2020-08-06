Okurlarımızdan bir hemşehrimiz, özetimle bakınız ne diyor:
“Benim adım vatandaş Erdal! Çekirge Mahallesi Osmangazi ilçesi Mustafa Sokak sakiniyim. Yani sizin tabirinizle “terk edilip gözden çıkartılmış olan sokak” mağdurlarındanım. 12 Temmuz 2020 sabaha karşıydı… Evimin önünde patlayan su borusu sebebiyle akşama kadar binlerce metre küp içme suyu boşa akmıştı. Bizler sesimizi duyuramayınca 19.55’de sizi arayıp yardımlarınızı rica etmiştik. Siz de kimi aradınız bilmiyorum ama sizi aradıktan 15 dakika sonra burası BUSKİ çalışanlarınca dolmuştu! En nihayetinde boşa akan binlerce metreküp suyun akması önlenmişti.”
‘BEN ONARACAĞIM’
“Sonra ne oldu biliyor musunuz? İş makineleriyle kazdıkları alanı öylece bırakıp gittiler. Yine kimi aradıysam muhatap bulamadım. Yetkililer binlerce metreküp içme suyu boşa aktığında bile dikkate almadılar bizi ki kırdıkları zemini dert etsinler! Ben de kendim onarmaya başladım. Allah’ın izniyle bozdukları alanı 4 - 5 saat içinde onarmış olacağım. Ve bu anı da sizle paylaşayım istedim.” Hemşehrilerimiz de feryat figan gitsin “Su faturaları çıldırdı” diye…
KUMUN KALİTESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ! “
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi başlangıcındaki kaldırım dört ay önce kazılmıştı. Sonra öylece bırakıp gittiler. Bizler oraya kum dökerek yayaların sıkıntılarını azaltmaya çalıştık. Kumumuzun kalitesinden endişemiz var. Belediyemiz o kumun kalitesini kontrol edebilir mi acaba? (!)” Vatandaşlar sahada sorun giderme derdinde, belediye yetkilileri acaba nerede?
O BAKANI BİR BULABİLSEK!
Okurlarımızdan olan Şerife Öztürk: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Samanlı Caddesi’nin kaldırımları samanlıktan bile beter. Büyükşehir Belediyesi: “Yıldırım Belediyesi bakacak” diyor. Yıldırım Belediyesi’ de: “Büyükşehir Belediyesi bakacak” diyor. Biri baksın da kim bakarsa baksın. Yeter ki baksın. Ancak o bakanı bir bulabilsek!” diyor.
Boru tamam ama ya kalan?..
Okurlarımızdan bir hemşehrimiz, özetimle bakınız ne diyor:
“Benim adım vatandaş Erdal! Çekirge Mahallesi Osmangazi ilçesi Mustafa Sokak sakiniyim. Yani sizin tabirinizle “terk edilip gözden çıkartılmış olan sokak” mağdurlarındanım. 12 Temmuz 2020 sabaha karşıydı… Evimin önünde patlayan su borusu sebebiyle akşama kadar binlerce metre küp içme suyu boşa akmıştı. Bizler sesimizi duyuramayınca 19.55’de sizi arayıp yardımlarınızı rica etmiştik. Siz de kimi aradınız bilmiyorum ama sizi aradıktan 15 dakika sonra burası BUSKİ çalışanlarınca dolmuştu! En nihayetinde boşa akan binlerce metreküp suyun akması önlenmişti.”
‘BEN ONARACAĞIM’
“Sonra ne oldu biliyor musunuz? İş makineleriyle kazdıkları alanı öylece bırakıp gittiler. Yine kimi aradıysam muhatap bulamadım. Yetkililer binlerce metreküp içme suyu boşa aktığında bile dikkate almadılar bizi ki kırdıkları zemini dert etsinler! Ben de kendim onarmaya başladım. Allah’ın izniyle bozdukları alanı 4 - 5 saat içinde onarmış olacağım. Ve bu anı da sizle paylaşayım istedim.” Hemşehrilerimiz de feryat figan gitsin “Su faturaları çıldırdı” diye…
KUMUN KALİTESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ! “
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi başlangıcındaki kaldırım dört ay önce kazılmıştı. Sonra öylece bırakıp gittiler. Bizler oraya kum dökerek yayaların sıkıntılarını azaltmaya çalıştık. Kumumuzun kalitesinden endişemiz var. Belediyemiz o kumun kalitesini kontrol edebilir mi acaba? (!)” Vatandaşlar sahada sorun giderme derdinde, belediye yetkilileri acaba nerede?
O BAKANI BİR BULABİLSEK!
Okurlarımızdan olan Şerife Öztürk: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Samanlı Caddesi’nin kaldırımları samanlıktan bile beter. Büyükşehir Belediyesi: “Yıldırım Belediyesi bakacak” diyor. Yıldırım Belediyesi’ de: “Büyükşehir Belediyesi bakacak” diyor. Biri baksın da kim bakarsa baksın. Yeter ki baksın. Ancak o bakanı bir bulabilsek!” diyor.