Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Boru tamam ama ya kalan?..
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Boru tamam ama ya kalan?..

6 Ağustos 2020

Okurlarımızdan bir hemşehrimiz, özetimle bakınız ne diyor:

Boru tamam ama ya kalan..
“Benim adım vatandaş Erdal! Çekirge Mahallesi Osmangazi ilçesi Mustafa Sokak sakiniyim. Yani sizin tabirinizle “terk edilip gözden çıkartılmış olan sokak” mağdurlarındanım. 12 Temmuz 2020 sabaha karşıydı… Evimin önünde patlayan su borusu sebebiyle akşama kadar binlerce metre küp içme suyu boşa akmıştı. Bizler sesimizi duyuramayınca 19.55’de sizi arayıp yardımlarınızı rica etmiştik. Siz de kimi aradınız bilmiyorum ama sizi aradıktan 15 dakika sonra burası BUSKİ çalışanlarınca dolmuştu! En nihayetinde boşa akan binlerce metreküp suyun akması önlenmişti.”

‘BEN ONARACAĞIM’

“Sonra ne oldu biliyor musunuz? İş makineleriyle kazdıkları alanı öylece bırakıp gittiler. Yine kimi aradıysam muhatap bulamadım. Yetkililer binlerce metreküp içme suyu boşa aktığında bile dikkate almadılar bizi ki kırdıkları zemini dert etsinler! Ben de kendim onarmaya başladım. Allah’ın izniyle bozdukları alanı 4 - 5 saat içinde onarmış olacağım. Ve bu anı da sizle paylaşayım istedim.” Hemşehrilerimiz de feryat figan gitsin “Su faturaları çıldırdı” diye…

KUMUN KALİTESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ! “

Boru tamam ama ya kalan..
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi başlangıcındaki kaldırım dört ay önce kazılmıştı. Sonra öylece bırakıp gittiler. Bizler oraya kum dökerek yayaların sıkıntılarını azaltmaya çalıştık. Kumumuzun kalitesinden endişemiz var. Belediyemiz o kumun kalitesini kontrol edebilir mi acaba? (!)” Vatandaşlar sahada sorun giderme derdinde, belediye yetkilileri acaba nerede?

O BAKANI BİR BULABİLSEK!

Boru tamam ama ya kalan..
Okurlarımızdan olan Şerife Öztürk: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Samanlı Caddesi’nin kaldırımları samanlıktan bile beter. Büyükşehir Belediyesi: “Yıldırım Belediyesi bakacak” diyor. Yıldırım Belediyesi’ de: “Büyükşehir Belediyesi bakacak” diyor. Biri baksın da kim bakarsa baksın. Yeter ki baksın. Ancak o bakanı bir bulabilsek!” diyor.

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İş Hayatının Yeni Dönüm Noktası; VizyonŞahap Bayram TOKGÖZ İş Hayatının Yeni Dönüm Noktası; Vizyon06.08.2020
Hindistan’da şiir festivaliDoğan HIZLANHindistan’da şiir festivali06.08.2020
Proje aşkı mıCihan ŞENSÖZLÜ Proje aşkı mı?06.08.2020
Vaka sayıları artıyor, peki okullar açılacak mıFulya SoybaşVaka sayıları artıyor, peki okullar açılacak mı?06.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.