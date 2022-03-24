Bomba değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı binasına da ev sahipliği yapan Altınova Fuar Caddesi, Bursa’mıza kazandırılan en yeni caddelerden birisiydi.
Şatafatlı anlatımlarla hizmetlerimize sunulmuştu! Dün oradan geçiyordum. Gördüğüm manzara karşısında öyle bir yıkıldım ki… İnanın tarif edemem.
Sanırsınız bomba atmışlar! Üç yıl sonrasının planını dahi yapma kudreti olmayan kıymetli yetkililere ‘selam olsun’ diyor ve başka da bir şey demiyorum! Kazın, kazın şevk ile aşk ile kazmaya devam edin. Eskiden plan proje mi varmış(!)
UZAY ÜSSÜ OLSA NE YAZAR…
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Ahmet Erdem Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Serkan Alpaslan’ın duyarlılığına teşekkür ediyor ve beni de kahreden e-postasını özetimle aktarıyorum: “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bilim Teknoloji Merkezi önündeki (BTM) şanlı Türk Bayrağı’mızın çamaşır ipi misaliyle gönderdeki hüzünlü çırpınışını görünce öyle bir kahroldum bunu tarif edemem. Türlü reklamlarda Bursa’nın, hatta ülkemizin uzay üssü gibi tarif edilen bilim müzesinde bunu gören bir yetkili yok mu?”
ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI
İsminin açıklanmasını istemeyen BURULAŞ kaptanlarından olan okurumuz: “Terminal girişinde bulunulan devasa totem tabelanın uç kısmındaki metal çerçeve koptu kopacak. Birisinin üzerine ya da bir aracın üzerine düşmesi mi bekleniyor?” diyor.
Bu totem tabelayı hatırladım. Üç ya da dört ay önce de yazılarına zemin olan brandası perperişandı. Yazınca onarılmıştı. Desenize, sıra çerçevesine geldi! Saatlik ücreti dünya para olan devasa vinç çıksın yola. Size yine iş verecek totem tabela! Velhasıl ‘Astarı yüzünden pahalı’ sözüne ispat olacak bir işe şahit olacak yine Bursa... İş taaa en başından sağlam yapılmış olsaydı da böyle olmasaydı diyesim var ama… Bunda da hayır vardır!
KİMİNSE GELSİN VE ALSIN!
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yetkililerinden bir okurumuz: “Mahkeme binamızın duvarına yaslandırılmış olan hortumun sahibi kim? Sahibi her kimse gelsin ve alsın!” diyor. Havalar çok soğuk başkanım. Hele ısınsın gelirler. Aceleye gerek yok!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇUKUR ONARILDI
DÖRT YIL DOLDU MU (BTSO önü) başlıklı yayımımızdan sonra, BURULAŞ otobüs durağı kabini önündeki çukurun onarılmış olduğunu gördüm. Yine iş çıkarttık ve yine zahmet verdik. Özür dilerim! Bu esnada, yemin ederim ilk kez böylesi kaliteli onarım çalışmasına rast gelmenin şaşkınlığı içindeyim. Her kim yaptıysa bu işi beni arasın söz veriyorum ona yemek ikram edeceğim…
Bomba değil
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı binasına da ev sahipliği yapan Altınova Fuar Caddesi, Bursa’mıza kazandırılan en yeni caddelerden birisiydi.
Şatafatlı anlatımlarla hizmetlerimize sunulmuştu! Dün oradan geçiyordum. Gördüğüm manzara karşısında öyle bir yıkıldım ki… İnanın tarif edemem.
Sanırsınız bomba atmışlar! Üç yıl sonrasının planını dahi yapma kudreti olmayan kıymetli yetkililere ‘selam olsun’ diyor ve başka da bir şey demiyorum! Kazın, kazın şevk ile aşk ile kazmaya devam edin. Eskiden plan proje mi varmış(!)
UZAY ÜSSÜ OLSA NE YAZAR…
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Ahmet Erdem Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Serkan Alpaslan’ın duyarlılığına teşekkür ediyor ve beni de kahreden e-postasını özetimle aktarıyorum: “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bilim Teknoloji Merkezi önündeki (BTM) şanlı Türk Bayrağı’mızın çamaşır ipi misaliyle gönderdeki hüzünlü çırpınışını görünce öyle bir kahroldum bunu tarif edemem. Türlü reklamlarda Bursa’nın, hatta ülkemizin uzay üssü gibi tarif edilen bilim müzesinde bunu gören bir yetkili yok mu?”
ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI
İsminin açıklanmasını istemeyen BURULAŞ kaptanlarından olan okurumuz: “Terminal girişinde bulunulan devasa totem tabelanın uç kısmındaki metal çerçeve koptu kopacak. Birisinin üzerine ya da bir aracın üzerine düşmesi mi bekleniyor?” diyor.
Bu totem tabelayı hatırladım. Üç ya da dört ay önce de yazılarına zemin olan brandası perperişandı. Yazınca onarılmıştı. Desenize, sıra çerçevesine geldi! Saatlik ücreti dünya para olan devasa vinç çıksın yola. Size yine iş verecek totem tabela! Velhasıl ‘Astarı yüzünden pahalı’ sözüne ispat olacak bir işe şahit olacak yine Bursa... İş taaa en başından sağlam yapılmış olsaydı da böyle olmasaydı diyesim var ama… Bunda da hayır vardır!
KİMİNSE GELSİN VE ALSIN!
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yetkililerinden bir okurumuz: “Mahkeme binamızın duvarına yaslandırılmış olan hortumun sahibi kim? Sahibi her kimse gelsin ve alsın!” diyor. Havalar çok soğuk başkanım. Hele ısınsın gelirler. Aceleye gerek yok!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇUKUR ONARILDI
DÖRT YIL DOLDU MU (BTSO önü) başlıklı yayımımızdan sonra, BURULAŞ otobüs durağı kabini önündeki çukurun onarılmış olduğunu gördüm. Yine iş çıkarttık ve yine zahmet verdik. Özür dilerim! Bu esnada, yemin ederim ilk kez böylesi kaliteli onarım çalışmasına rast gelmenin şaşkınlığı içindeyim. Her kim yaptıysa bu işi beni arasın söz veriyorum ona yemek ikram edeceğim…