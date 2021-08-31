Bizim hakkımız değil mi?

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden iş insanı M. Ç.’nin e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi sakiniyiz. Mahallemiz Bursa’nın en modern villalarına da ev sahipliği yapan yerdir. Dolayısıyla Bursa ekonomisine yön veren şirketlerin, holdinglerin, kurumların ve kuruluşların en üst düzey yöneticilerinin ailelerine de ev sahipliği yapmaktadır burası. Bunu belirttim, kusura bakmayın lütfen. Sebebi şudur. Bizler de çöpe battık! Muhatabımız olan Mudanya Belediyesi bizleri bu konuda çok üzüyor. Bütünşehir statüsüyle ‘biz buradayız’ diyen Büyükşehir Belediyesi de seyirci kalıyor! Bizler de mağdur oluyorsak; vay garip vatandaşımızın haline vay! Bizlere itibar etmeyen yetkililer gazetemiz Hürriyet Bursa’yı okuyup da buralara gelmeyi düşünürlerse şayet, Bademli Jandarma Karakolu karşısı, sokak hayvanlarını bırakma noktası! Bu sebepten dolayı da her gün bir kedi ya da köpek araç altında kalarak eziliyor. Ezilme sebebi; bizim buralarda da ralliciler var! Karakol önüne de hız kesici set yapsınlar zahmet olmazsa!”

Benden de yazıklar olsun

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Geçen hafta köşenizde Dudaklı Mahallesi’ndeki ilköğretim okulu bahçesinde bulunan utanç verici Atatürk büstü konusunu “Yazıklar olsun” başlığınızla yayımlamıştınız. Bu kez de ben ‘yazıklar olsun’ demek istiyorum izninizle. Memleket Hastanesi önündeki Atatürk heykelinin çevresi acıları oynuyor. Bunları gören tek bir yetkili dahi yok mu Bursa’mızda!” diyor.

Nilüfer’de köpek çiftliği!

Bir şirketin üst düzey yöneticisi olan Sibel Bağcı, özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Çağlayan Sokak’ta (Dört Yıldız, Müjde Çelik ve Beykent Sitesi arası) hizmet veren koşu ve yürüme yolu köpek çiftliğine döndü! Özellikle sabah saat 06 ile 09 arası tam curcuna. En az 10 köpek. Köpeklerden ikisi geçen hafta bir arkadaşımızı ısıracakmış ki civarda simit satan kardeşimiz koşmuş imdadına. Sorunu Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Ama bizi dikkate alan yok. (Benzeri bir konuya ben de şahit olmuştum. Başkan Turgay Erdem de benim şahidimdir)