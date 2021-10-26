Bizi dikkate almıyorlar

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Fatih Talı, (İpragaz AŞ. SHV Energy Bilgi Güvenliği Sorumlusu) özetimle diyor ki:

“Muhammet Bey, Köşenizde BURULAŞ’ın metro sefer saatlerindeki trajikomik durumlarını anlatan haberleri okurken ‘böylesine basit bir işin karışıklığını nasıl başarıyor bunlar?’ diyordum ki 12 Ekim 2021’de saat 07.32’de Nilüfer Metro İstasyonu’nda Uludağ Üniversitesi istikametine gidecek olan metroyu beklerken istasyona gelen aracın göğüs yazısında ‘Kestel’ yazdığını görünce dondum kaldım. Durakları, istikameti ve yönümü çok iyi bilmeseydim kesin afallardım."

"Yani bu metroya binmezdim. İstasyonda bekleyenlerden yardım almayı denerdim. Belirtiğim gibi durak bilgilerine kesinlikle hâkim olduğum için endişe etmeden metroya bindim. Metro içindeki durak bildirimi yapan led kayan tabelada da tamamen alakasız olan ‘Durmazlar’ yazınca bir kez daha dondum kaldım! Basit bir bilgisayar programını böylesine imkânsız kılmak gerçekten çok büyük başarı! BURULAŞ’ı candan tebrik ediyorum!”

Evet Sayın Fatih Talı, basit bir program olabilir; ama onu kullanmak bile önünde sonunda biraz bilgi gerektirir gibime geliyor.

3 AY GEÇMESİNE RAĞMEN NE GELEN VAR NE GİDEN

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Emekli Albay Mehmet Ünlü’nün soruları var. Özetimle şöyle diyor: