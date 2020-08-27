Bize destek ver Alinur Aktaş Başkan

15 Eylül 2008 tarihli yazımda ve daha sonraki yıllarda da önce Osmangazi Belediyesi, sonra da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı vazifesiyle görev yapan Recep Altepe’ye “Başkanım, çay bahçesi, kafe, çay ocakları gibi hizmet alanlarımızda otomatik bardak yıkama makinelerinin kullanımını şart koşalım lütfen.
O işi çocukluk yıllarımda ben de yaptığım için çok iyi biliyorum. Özellikle kış aylarında su da soğuk diye bardakların yıkanmadan servis edildiği anlar bile oluyor. Zaten normal zamanda bile çoğu gelişigüzel çalkalanarak kullanıma sunuluyor! Keza bu bardakların bazıları bulaşıcı hastalık taşıyan ağızlarla da buluşuyor! Dolayısıyla; ne olursa olsun soğuk suyla yıkanan ya da çalkalanan bardaklar sağlıklı olmuyor!” demiştim.Malum, yüzyılın en feci hastalığı olan Covid–19’un bulaşmasında en etkin role sahip olan etkenlerin biri de hijyen yetersizliği olduğu gerçeği varken… Fırsat bu fırsat olsun. Benzeri iş yerlerinde otomatik bardak yıkama makinelerinin kullanımına zorunluluk getirin lütfen. Bunu başarırsak; hijyen birinci önceliğimiz olmakla birlikte gereksiz su israfının önüne geçerken bardakları yıkayan kişinin fark edemediği çatlaklar yüzünden kesilerek doğranan parmak acılarına da son vermiş oluruz.
Bursa olarak farklılığımızı ortaya koyup öncü olalım bu haklı ihtiyacımıza. Bize destek ver Başkan Alinur Aktaş.
Not. İlgili fotoğrafımı on gün önce belediyemize ait olan bir işletmemizin çay ocağından çektim.
O KALDIRIMI DARALTIN!
Adının açıklamasını istemeyen bir doktor diyor ki: “Büyükşehir Belediyesi Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı, araç trafiğinin en yoğun ve oldukça da tehlikeyle seyreden bir alanıdır. Şimdi size oradaki oldukça geniş mi geniş olarak bırakılan ve başlangıç noktası da çöp konteyneriyle kapatılan kaldırımla alakalı olarak çekmiş olduğum fotoğrafımı yolluyorum. O kaldırımın daraltılmasını rica ediyorum!” Bak bu ricanızı yaparlar diye düşünürüm doktor bey!
MADEM YAPTINIZ NEDEN KALİTELİ BOYATMADINIZ?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Tahsin Hiçyılmaz’ın şöyle bir sorusu var. Özetimle aktarıyorum: “Büyükşehir Belediyesi başkanlık konutu yanında bulunan Karagöz Müzesi önüne geçen yıl demir korkuluklar dikilmişti. Bu korkuluklar yıllardır yoktu da ne eksildi? Hadi diyelim bu saatten sonra gerekti ve yaptınız. Madem yaptınız neden kalitesiz boya kullandınız? Hani, paslanmaya başladı da...”
BARİ YAMA ATIN!
Okurlarımızdan Kamil Dalgacı, asfalt şikayetini şöyle diye getiriyor: “Çekirge Mahallesi 2. Beşevler Sokak’ın başlangıç noktasındaki zeminin asfaltı gözle görülür derecede deformasyona uğramıştır. Komple yenileme yapılmayacağını adım gibi biliyorum. Bari hiç olmazsa sadece o alana yama atın!”
Bize destek ver Alinur Aktaş Başkan
15 Eylül 2008 tarihli yazımda ve daha sonraki yıllarda da önce Osmangazi Belediyesi, sonra da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı vazifesiyle görev yapan Recep Altepe’ye “Başkanım, çay bahçesi, kafe, çay ocakları gibi hizmet alanlarımızda otomatik bardak yıkama makinelerinin kullanımını şart koşalım lütfen.
O işi çocukluk yıllarımda ben de yaptığım için çok iyi biliyorum. Özellikle kış aylarında su da soğuk diye bardakların yıkanmadan servis edildiği anlar bile oluyor. Zaten normal zamanda bile çoğu gelişigüzel çalkalanarak kullanıma sunuluyor! Keza bu bardakların bazıları bulaşıcı hastalık taşıyan ağızlarla da buluşuyor! Dolayısıyla; ne olursa olsun soğuk suyla yıkanan ya da çalkalanan bardaklar sağlıklı olmuyor!” demiştim.Malum, yüzyılın en feci hastalığı olan Covid–19’un bulaşmasında en etkin role sahip olan etkenlerin biri de hijyen yetersizliği olduğu gerçeği varken… Fırsat bu fırsat olsun. Benzeri iş yerlerinde otomatik bardak yıkama makinelerinin kullanımına zorunluluk getirin lütfen. Bunu başarırsak; hijyen birinci önceliğimiz olmakla birlikte gereksiz su israfının önüne geçerken bardakları yıkayan kişinin fark edemediği çatlaklar yüzünden kesilerek doğranan parmak acılarına da son vermiş oluruz.
Bursa olarak farklılığımızı ortaya koyup öncü olalım bu haklı ihtiyacımıza. Bize destek ver Başkan Alinur Aktaş.
Not. İlgili fotoğrafımı on gün önce belediyemize ait olan bir işletmemizin çay ocağından çektim.
O KALDIRIMI DARALTIN!
Adının açıklamasını istemeyen bir doktor diyor ki: “Büyükşehir Belediyesi Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı, araç trafiğinin en yoğun ve oldukça da tehlikeyle seyreden bir alanıdır. Şimdi size oradaki oldukça geniş mi geniş olarak bırakılan ve başlangıç noktası da çöp konteyneriyle kapatılan kaldırımla alakalı olarak çekmiş olduğum fotoğrafımı yolluyorum. O kaldırımın daraltılmasını rica ediyorum!” Bak bu ricanızı yaparlar diye düşünürüm doktor bey!
MADEM YAPTINIZ NEDEN KALİTELİ BOYATMADINIZ?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Tahsin Hiçyılmaz’ın şöyle bir sorusu var. Özetimle aktarıyorum: “Büyükşehir Belediyesi başkanlık konutu yanında bulunan Karagöz Müzesi önüne geçen yıl demir korkuluklar dikilmişti. Bu korkuluklar yıllardır yoktu da ne eksildi? Hadi diyelim bu saatten sonra gerekti ve yaptınız. Madem yaptınız neden kalitesiz boya kullandınız? Hani, paslanmaya başladı da...”
BARİ YAMA ATIN!
Okurlarımızdan Kamil Dalgacı, asfalt şikayetini şöyle diye getiriyor: “Çekirge Mahallesi 2. Beşevler Sokak’ın başlangıç noktasındaki zeminin asfaltı gözle görülür derecede deformasyona uğramıştır. Komple yenileme yapılmayacağını adım gibi biliyorum. Bari hiç olmazsa sadece o alana yama atın!”