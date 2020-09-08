Bisiklet yolunda uçma imkânı!

Adını vermek istemeyen bir okurumuz özetimle şöyle diyor:
“Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz! Şöyle ki; sadece Nilüfer ilçemizde bulunan ve bisikletinle ya da motosikletinle güvenli, konforlu ve engelsiz olarak gitmenize imkân vermeyen bisiklet yollarında, uçma imkânının da hediye olarak sunulmuş olduğu hizmetten dolayı çok memnunuz! Bu memnuniyetime ispat olsun diye arkadaşıma çektirmiş olduğum fotoğrafımı yolluyoruz. Uçma merağı olan kardeşlerimiz için adresi veriyorum. İhsaniye Mahallesi 2. İmece Sokak sınırlarında bulunan (Nilvak Nilüfer Kreş ve Gündüz Bakım Evi önü) bisiklet yolu. Saygıyla!”
UNUTMAK MODA MI OLDU?
OKURLARIMIZDAN olan Murat Yeşeren, şöyle diyor: “Bursa’nın tarihinde ayrı bir önemi bulunan ve yerli yabancı herkesin uğrak yeri olan Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Çancılar (Tarihi Karakâdi Cami önü) adresi de kazılardan nasibini aldı ve o da unutuldu. Unutmak moda mı oldu?” (!)
3 METREYİ GÖREMEMEK
ADININ açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı diyor ki: “Neredeyse adım başı dikilen ve dikildiği gibi de ziyana uğratılan milli servetlerimizden olan delinatörlerin paralarıyla acaba neler yapılırdı neler... Bakınız lütfen. Yetkililerce takılıp, yetkisizlerce de sökülüp ıskarta edilen delinatörler aylardır orada yatıyor. Orası da Osmangazi Şehreküstü Zabıta Noktası’na 3 metre mesafede. Fazla söze gerek yok!”
ÖYLE BİR YERE NAZAR BONCUĞU İSTİYOR Kİ...
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Yalçın Fidan, “Yıldırım ilçesi, 152 Evler Mahallesi 2. Ufuk Sokak girişindeki (DSİ 11. Şube Müdürlüğü önü) BUSKİ’ye ait olan menhol kapağına nazarlık olan kuyunun dibi görünmüyor! Bazı araçların orada nazara geleceğini düşünüyorum. Nazar değmemesi için kuyunun yanı başına nazar boncuğu takılmasını istirham ediyorum!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLDİ
‘BUNA ne diyeceksiniz’ başlıklı şikâyetimize (Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü önü) konu olan sorunun giderildiğini gördüm. Hemşehrilerimize hayırlı olsun...
Bisiklet yolunda uçma imkânı!
Adını vermek istemeyen bir okurumuz özetimle şöyle diyor:
“Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz! Şöyle ki; sadece Nilüfer ilçemizde bulunan ve bisikletinle ya da motosikletinle güvenli, konforlu ve engelsiz olarak gitmenize imkân vermeyen bisiklet yollarında, uçma imkânının da hediye olarak sunulmuş olduğu hizmetten dolayı çok memnunuz! Bu memnuniyetime ispat olsun diye arkadaşıma çektirmiş olduğum fotoğrafımı yolluyoruz. Uçma merağı olan kardeşlerimiz için adresi veriyorum. İhsaniye Mahallesi 2. İmece Sokak sınırlarında bulunan (Nilvak Nilüfer Kreş ve Gündüz Bakım Evi önü) bisiklet yolu. Saygıyla!”
UNUTMAK MODA MI OLDU?
OKURLARIMIZDAN olan Murat Yeşeren, şöyle diyor: “Bursa’nın tarihinde ayrı bir önemi bulunan ve yerli yabancı herkesin uğrak yeri olan Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Çancılar (Tarihi Karakâdi Cami önü) adresi de kazılardan nasibini aldı ve o da unutuldu. Unutmak moda mı oldu?” (!)
3 METREYİ GÖREMEMEK
ADININ açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı diyor ki: “Neredeyse adım başı dikilen ve dikildiği gibi de ziyana uğratılan milli servetlerimizden olan delinatörlerin paralarıyla acaba neler yapılırdı neler... Bakınız lütfen. Yetkililerce takılıp, yetkisizlerce de sökülüp ıskarta edilen delinatörler aylardır orada yatıyor. Orası da Osmangazi Şehreküstü Zabıta Noktası’na 3 metre mesafede. Fazla söze gerek yok!”
ÖYLE BİR YERE NAZAR BONCUĞU İSTİYOR Kİ...
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Yalçın Fidan, “Yıldırım ilçesi, 152 Evler Mahallesi 2. Ufuk Sokak girişindeki (DSİ 11. Şube Müdürlüğü önü) BUSKİ’ye ait olan menhol kapağına nazarlık olan kuyunun dibi görünmüyor! Bazı araçların orada nazara geleceğini düşünüyorum. Nazar değmemesi için kuyunun yanı başına nazar boncuğu takılmasını istirham ediyorum!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLDİ
‘BUNA ne diyeceksiniz’ başlıklı şikâyetimize (Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü önü) konu olan sorunun giderildiğini gördüm. Hemşehrilerimize hayırlı olsun...