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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Birilerinin canı yanmadan…  

10 Mart 2020

Kentimizdeki aydınlatma direklerinin yüzlercesinde klemens kapağı yok.

 

Birilerinin canı yanmadan…
Birilerinin canı yanmadan…
Tıpkı Bursa Emniyet Müdürlüğü (İhsaniye Mahallesi) hizmet binası önündeki örneğim gibi… Üstelik bunlarla alakalı olarak köşemde onlarca kez ihbar niteliğindeki yazılarımızda yayımlanmıştı! Ama gelin görün ki ‘Aslında bu konu cidden çok mühim. Eksik olan kapakları tespit edip onları tamamlamak hiç de zor değil. Birilerinin canı yanmadan bu işi kökten çözelim.’ diyen yetkili maalesef yok! Her fırsatta misyonuyla, vizyonuyla bizlere değer verdiğini anlatan UEDAŞ’ın bu konudaki başarısızlığına akıl sır erdiremiyorum.

ÇOK MERAK ETTİĞİ ŞEYE BAKINCA…

Birilerinin canı yanmadan…
Okurlarımızdan olan Oğuz Dülgar “Çok merak ediyorum” diyor ve: “İzmir Yolu Caddesi FSM Kavşağı altına döşenmiş olan çiniler her yağmur sonrası çamur oluyor. Sonra siz yazıyorsunuz. Ardından Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri geliyor ve o çinileri yıkıyorlar. Astarı yüzünden pahalı olan trajikomik bir hizmetle karşı karşıyayız. Çok merak ediyorum. Bunun çözümü yok mu?” Takip ve dikkatiniz için teşekkür ediyorum Oğuz Dülgar. Bunun çözümü var elbette. Onu da kopya olarak vermiştim üstelik. Demiştim ki; ‘Çinilerin üstündeki köprü zemininde ayrık alan var. O ayrık alan çimento gibi yapıştırıcı ile kapatılırsa çinilerin üzerine su sızmaz. Sonrasında da bu durum asla bir daha olmaz.’

ÖYLECE BIRAKILIP GİDİLDİ

Birilerinin canı yanmadan…
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Duru Karay, özetimle şöyle diyor: “Muhammet Bey, merhaba. Geçtiğimiz hafta köşenizde Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’ndeki (05 Mart) “HANEDAN SOKAĞI’NIN ÇOK ÖZEL TABELASI” başlıklı yazınızı okuduk. Ancak sokağımızda bir durum daha var ki tabela, bu şikâyetimizin yanında yüz kere masum kalır. Bakınız lütfen. Geçtiğimiz yıldı. Yine köşenizde yayımlanan şikâyet sonrasında ortadan ikiye ayrılan kaldırım için onarım işlemleri başlamıştı. Onarım öncesinde kaldırıma ve asfalta çakılan tel bağları öylece bırakılıp gidildi. İşte bu da o tabelanın hemen yirmi metre yanında. Zarar ve ziyan saçan aksaklık için muhtarımıza gittik. Osmangazi Belediyesi’ni aradık. Diyeceğimiz o ki, bu tabela cidden çok masum!”

İHTİYACI OLAN GELSİN!

Birilerinin canı yanmadan…
Okurlarımızdan olan esnaf H. Y., özetimle: “Bir yıl oldu. Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Ağaçcılar Sokak üzerindeki Tarihi Kayhan Hamamı önünde bazı çalışmalar yapılmıştı. Sonrasında da promosyon olarak bolca kilitli taş bırakıldı. İhtiyacı olan varsa gelsin ve alsın!” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Birilerinin canı yanmadan…Birilerinin canı yanmadan…

ANTİKA OTOBÜS DURAĞI başlıklı yayımımızda bahsi geçen belediye otobüs durağının (Mustafakemalpaşa ilçesi) yenilendiği bilgisini aldım. Çalışma anını fotoğraflarıyla birlikte video kaydı ile de şahitlendiren BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar’a, yardımcısı Cüneyt Aksakal’a ve değerli bakım onarım ekibine teşekkür ediyorum. Gözünüz aydın olsun Üzeyir Uygun, gözünüz aydın olsun kıymetli hemşehrilerim…

 

 

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