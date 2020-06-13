Biri çıksın ve hesap sorsun

Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı özetimle bakınız ne diyor:
“Bir iş görüşmesi için Nilüfer, Akpınar Caddesi üzerinde hizmet veren Green White Plaza İş Merkezi’ne gittim. Aracımı iş merkezi önündeki tanımlı park alanında park etmiştim. Görüşmem bitti ve aracımın başına geldim. Bir de ne göreyim! Aracımın ön tekeri hizasında sivri uçlu saplamalar... Şükür ki iki metre daha sürmemişim aracımı. Yoksa uçları da keskin olan tijler, aracımın lastiğini mutlaka patlatırdı. Durumu oradaki güvenlik personeliyle paylaştım.
İHBAR OLMUŞ AMA...
O da: “Burası üç - dört yıldır böyle. İş merkezindeki bazı kişiler bu durumu ihbar etmişler ama gelen giden yok gördüğünüz gibi. Hem bu tijler yüzünden aracının tekeri yarılanlar oldu. Ayrıca bu tijlere takılıp düşenler de oldu” demesin mi. Yok mu yani bunların hesabını soracak biri?”
Ne diyeyim kıymetli okurumuz. Geçmiş olsun... Sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri, sahaya inin ve görün.
BU ÇUKURDA YARIŞMA YAPALIM
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Endüstri ve Yüksek Makine Mühendisi (TOFAŞ - Fabrika) Serkan Özgiray’ın e-postasını aktarıyorum: “Muhammet Bey, selam. Size bir teklifim var. Fotoğrafımda gördüğünüz çukur, Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi FSM Caddesi’ndedir. (Acıbadem Hastanesi sonrası) Bu çukuru her gördüğümde Bodrum’daki yazlığımda oynadığım ‘golf’ sporu geliyor aklıma. Gerçi bu çukur duble şişirilmiş basket toplarını bile içine alacak genişlikte olsa da... Bunu şöyle fırsata çevireyim istedim. Hem bir ilk olalım Bursa’mızda. Burada, birlikte golf sporu yapalım. Tabii ki topumuz golf topu değil de basket topu olmalı. Malum, delik çok büyük. Topa ‘ace - in one’ (Topun deliğe bir vuruşta sokulması) yapan dondurmayı kazansın. Özetle galip gelen dondurmayı yer! Seyirci bulma işini bana bırakınız. Var mısınız?”
Gerçi hiç golf sporunu oynamadım ama neden olmasın Serkan Özgiray. Hem tam da dondurma mevsimindeyiz!
ÜÇ YIL OLDU
OKURLARIMIZDAN Şinasi Oğuz, özetimle diyor ki: “Mudanya, Ömerbey Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerindeki cami inşaatı üç yıl oldu aynı şekilde duruyor. İlave bir çivi dahi çakılmadı. Şahsım olarak bu durumdan ben rahatsızım. Üç yıl bir inşaat durur mu?”
BU NE PERHİZ NE LAHANA TURŞUSU?
Adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaşımız bakınız ne diyor: “Yıldırım’da hizmet veren TC Sağlık Bakanlığı Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü şu aralar koronavirüs hastalığı sebebiyle temizlik ve hijyen konusunda en üst sınırda hizmet veriyor! Öyle ki fotoğrafı çektiğim dış alana kurulan çadıra dahi temkinli yaklaştırılıyorsunuz. Çok güzel bir önlem teşekkür ediyorum. Peki, alanın temizliğinde kullanılan paspasların oturma bankına yaslandırılarak kurumaya bırakılmasına ne dersiniz? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?”
Biri çıksın ve hesap sorsun
Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı özetimle bakınız ne diyor:
“Bir iş görüşmesi için Nilüfer, Akpınar Caddesi üzerinde hizmet veren Green White Plaza İş Merkezi’ne gittim. Aracımı iş merkezi önündeki tanımlı park alanında park etmiştim. Görüşmem bitti ve aracımın başına geldim. Bir de ne göreyim! Aracımın ön tekeri hizasında sivri uçlu saplamalar... Şükür ki iki metre daha sürmemişim aracımı. Yoksa uçları da keskin olan tijler, aracımın lastiğini mutlaka patlatırdı. Durumu oradaki güvenlik personeliyle paylaştım.
İHBAR OLMUŞ AMA...
O da: “Burası üç - dört yıldır böyle. İş merkezindeki bazı kişiler bu durumu ihbar etmişler ama gelen giden yok gördüğünüz gibi. Hem bu tijler yüzünden aracının tekeri yarılanlar oldu. Ayrıca bu tijlere takılıp düşenler de oldu” demesin mi. Yok mu yani bunların hesabını soracak biri?”
Ne diyeyim kıymetli okurumuz. Geçmiş olsun... Sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri, sahaya inin ve görün.
BU ÇUKURDA YARIŞMA YAPALIM
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Endüstri ve Yüksek Makine Mühendisi (TOFAŞ - Fabrika) Serkan Özgiray’ın e-postasını aktarıyorum: “Muhammet Bey, selam. Size bir teklifim var. Fotoğrafımda gördüğünüz çukur, Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi FSM Caddesi’ndedir. (Acıbadem Hastanesi sonrası) Bu çukuru her gördüğümde Bodrum’daki yazlığımda oynadığım ‘golf’ sporu geliyor aklıma. Gerçi bu çukur duble şişirilmiş basket toplarını bile içine alacak genişlikte olsa da... Bunu şöyle fırsata çevireyim istedim. Hem bir ilk olalım Bursa’mızda. Burada, birlikte golf sporu yapalım. Tabii ki topumuz golf topu değil de basket topu olmalı. Malum, delik çok büyük. Topa ‘ace - in one’ (Topun deliğe bir vuruşta sokulması) yapan dondurmayı kazansın. Özetle galip gelen dondurmayı yer! Seyirci bulma işini bana bırakınız. Var mısınız?”
Gerçi hiç golf sporunu oynamadım ama neden olmasın Serkan Özgiray. Hem tam da dondurma mevsimindeyiz!
ÜÇ YIL OLDU
OKURLARIMIZDAN Şinasi Oğuz, özetimle diyor ki: “Mudanya, Ömerbey Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerindeki cami inşaatı üç yıl oldu aynı şekilde duruyor. İlave bir çivi dahi çakılmadı. Şahsım olarak bu durumdan ben rahatsızım. Üç yıl bir inşaat durur mu?”
BU NE PERHİZ NE LAHANA TURŞUSU?
Adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaşımız bakınız ne diyor: “Yıldırım’da hizmet veren TC Sağlık Bakanlığı Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü şu aralar koronavirüs hastalığı sebebiyle temizlik ve hijyen konusunda en üst sınırda hizmet veriyor! Öyle ki fotoğrafı çektiğim dış alana kurulan çadıra dahi temkinli yaklaştırılıyorsunuz. Çok güzel bir önlem teşekkür ediyorum. Peki, alanın temizliğinde kullanılan paspasların oturma bankına yaslandırılarak kurumaya bırakılmasına ne dersiniz? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?”