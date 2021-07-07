‘Bir uğrayın’ derim

Dörtçelik Çocuk Hastanesi önünde bulunan direğin olmayan klemens kapağında önce kuşlar büyüdü, uçup gidince şimdi de karıncalar kullanıyor.

Okurumuz Düzgün Tuncelili de “Çay kahve tamam, temmuz sonunda da burada oturup dondurma yiyeceğim” diyor.

Hürriyet Bursa gazetesi olan okurumuz Düzgün Tuncelili’nin e-postasını okurken ve de yollamış olduğu fotoğrafı da görünce inanın sesli olarak güldüm. İyi ki bu esnada kimse yoktu etrafımda. Yoksa inanın deli derlerdi bana! Özetimle aktarıyorum:

KAHVEYİ DE İÇTİK

“Muhammet Bey. Hani klemens kapağı olmadığı için komuta şalterinin üzerine kuşlar yuva yapmıştı da bende bu manzara önünde çay içerken size fotoğrafımı yollamıştım ya...(23 Şubat 2021 tarihli yayımımızda) Vesileyle, hayvansever olduğunu da öğrenmiş olduğumuz UEDAŞ o kapağı takmadı ve yavru kuşlar büyüdü yuvasından uçup gitti. Şimdi de karıncalar kullanıyor bu yuvayı! Yavru kuşlar varken çay keyfi yapan ben, şimdi de kahveyle beraber yanındaki lokumla bu güzelliğin keyfini çıkartıyorum!

SIRA DONDURMADA

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı’ya bir ricam var. Lütfen bu kapağı kapattırmayın. Olmayan kapak yuvasının biraz üstünde ‘Dikkat ölüm tehlikesi’ yazsa da; öyle bir şey yok burada! Olsaydı önce kuşlar, sonra da karıncalar yuva yapar mıydı hiç(!) Hem nasip olursa temmuz ayı sonunda dondurma partisi vermeyi düşünüyorum bu kapaksız yuva önünde. Lütfen kapağı takmayın. Böyle çok heyecanlı oluyor!”