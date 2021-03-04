Bir tek o var yasağa uyan!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Emekli Öğretmen Albay Mustafa Aytaç’ın e-postasını özetimle aktarıyorum. Umarım yazımızı Büyükşehir Belediyesi’nin ve Nilüfer Belediyesi’nin onlarca başkanlarından birisi ya da yüzlerce yetkilisinden birisi okur.





Yoksa kaçırılacak olan şenlik içlerine dert olur! “Muhammet Bey, selam. 09 Şubat 2021 tarihli köşenizde ‘Ayvalı Ağlamamalı’ başlıklı yayımınızda Özlüce, Ayvalı Deresi üzerindeki taş köprünün üst kısmındaki bakımsızlığına ve risklerine dikkat çekmiştiniz! Ancak ‘nedir bu köprüdeki durum?’ diyerek meraklanan ve bu merakıyla alakalı olarak bir yetkili olsun ki ne geldi ne de gitti! Konuyu bizzat takip eden biri olarak size bir müjde vermek istiyorum. Lütfen aktardıklarıma bakarak kimse gelmedi, bunları görmedi diye dert edip üzülmeyin! Çünkü tarihi köprünün kemerlerinden olan sağ ve sol desteği oluşturan ayakların taşları boşaldı. Çok yakındır o köprü göçecek ve göçünce de ilgili ilgisiz ne kadar başkan varsa hepsi buraya gelecek! O zaman size de haber ederim. Ne olur siz de gelin. Oluşacak şenliği kaçırmayın!”

BAŞ AĞRITAN BİNA!





Okurlarımızdan olan Marangoz Adil Tatlıcı: “Birilerinin canı yanmadan gelin, görün” diyerek dikkat çekmeye çalıştığı şikayetinde: “Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeşil Cami Sokak ile Civa Sokak köşesinde bulunan terk edilmiş bina, görmezden gelen yetkililerin başını ağrıtır mı bilemem ama bir gün bizim başımızı ağrıtacak gibi!” diyor.

GÖZ DUŞUMUZ HAYIRLI OLSUN!