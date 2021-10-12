Bir kolu da Avdancık’daymış!

ÖĞRENCİ okurlarımızdan; Recep Özkan (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ve arkadaşı Kerem İnam’ı (Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) dikkatleri için çok tebrik ediyorum. E-postalarında özetimle şöyle diyorlar:

“Muhammet Ağabey. Sizinle haftalardır dikkatimizi çeken bir konuyu paylaşmak isteriz. Burası Timsah Arena Stadyumu önünden geçmekte olan Hayran Caddesi’dir. Cadde üzerinde hizmet veren belediye otobüs durağı ters olarak monte edilmiştir. Yani durağın ön yüzüne bakan cadde (Nilüfer ilçesi istikametine gidiş yönü) belediye otobüslerinin geçişlerine yasak olan caddedir. Vaziyet böyle olunca yolcuların otobüsleri görebilmesi için durak bankına ters oturmaları gerekmektedir! Biz buna bir anlam veremiyoruz! Sebebi ne olabilir sizce?”



SANIRIM İLK VE TEKTİR!

Kıymetli öğrenci kardeşlerim. Durumu şöyle izah etmeye çalışayım. Sizin e-postanızı aldıktan hemen sonra şikâyet konusu olan durağı görmek için derhal yola koyuldum. Anlattığınız gibi; otobüsler mecburen durağın arka yönündeki yoldan geçiyor. Üstelik burada çok da güzel cep var. Yanlış olan bir şey yok ve sebebini açıklıyorum. Malum, bizim çok kıymetli hocamız var. Adı da Nasreddin Hoca. İşte mevzu bundan ibarettir. Nasreddin Hoca’mızı anmak, anarken de görselini yaşatmak anlamında yapılan bir projedir bu! Türkiye’de ilk ve tek olduğumuzu düşündüğüm saygı ve anımsatma sunumu için BURULAŞ’ı tebrik ediyorum. Darısı diğer illerimizin başına!

SÖKMEYİN, SAĞINA SOLUNA DA KOYUN!